📉 EURUSD poniżej 1,135

Na przestrzeni ostatniego miesiąca para EURUSD odnotowała spadek o 2,5%, sięgając poziomu 1,135. Na umocnienie dolara wpłynął szereg czynników. Tym najważniejszym było ubiegłotygodniowe posiedzenie FOMC, które doprowadziło do istotnego wzrostu rynkowych oczekiwań względem podwyżek stóp procentowych za oceanem. Nie bez znaczenia była także napędzana przez sektor półprzewodników wyprzedaż na rynku akcji oraz publikacja relatywnie niezłych danych PMI za czerwiec.

O 14:30 czeka nas być może najważniejszy odczyt makroekonomiczny tego tygodnia – majowa inflacja PCE ze Stanów Zjednoczonych.

Dlaczego ma to duże znaczenie dla rynków?

Jako, że nieco uspokoiła się sytuacja na Bliskim Wschodzie, inwestorzy znów mogą w pełni skoncentrować się na kluczowych publikacjach makroekonomicznych.

Informacje przełomowe wciąż mają znaczny potencjał do wywołaniu na rynkach wysokiej zmienności. Poprzeczka dla ich “przełomowości” jest jednak zawieszona znacznie wyżej, niż w pierwszych tygodniach konfliktu. Rynek oczekuje konkretnych działań i pieczołowicie śledzi to, czy w Cieśninie Ormuz ruch rzeczywiście zostanie przywrócony do stanu bliskiego normalności.

Po ostatnim posiedzeniu FOMC mocno wzrosły oczekiwania wobec podwyżek stóp procentowych.

Towarzyszący ostatniej decyzji Dot Plot wykazał, że aż połowa decydentów uznaje podwyżkę stóp procentowych jeszcze przed końcem roku za najbardziej racjonalne z perspektywy obecnych potrzeb działanie. Co trzeci z członków komitetu prognozuje dwie podwyżki bądź więcej.

Wykres 1: Zmiana w Dot Plocie FOMC [Czerwiec vs. Marzec] (2026)

Źródło: FOMC, 25.06.2026

Rynek wycenia obecnie ok. 40 pb. podwyżek stóp procentowych przed końcem roku (niespełna dwa pełne ruchy w górę). Stanowi to bardzo istotną zmianę względem sytuacji sprzed posiedzenia, kiedy w pełni wyceniona nie była nawet jedna podwyżka.

Może być to ostatni miesiąc w którym bardzo wysokie ceny ropy naftowej odbijać będą się w tak dużym stopniu na głównym wskaźniku inflacji. Jeśli więc odczyt bazowy nie wykaże wyraźnego rozlewania się inflacji na inne sektory, inwestorzy dostaną poważny sygnał do ograniczenia zakładów za podwyżkami stóp.

Miara PCE – choć opóźniona – jest przez Fed preferowana przy podejmowaniu decyzji ws. polityki monetarnej.

Odczyt publikowany jest z przeszło dwutygodniowym opóźnieniem względem miary CPI. Mimo to, ma dla rynków ogromną wartość. To właśnie na podstawie danych PCE podejmowane są decyzje ws. regulacji poziomu stóp procentowych.

Dodatkowo, wraz z inflacją PCE, opublikowane zostaną dane dot.:

PKB za I kwartał (rewizja),

zamówień środków trwałych w maju,

dochodów i wydatków konsumpcyjnych w maju,

liczby nowych zadeklarowanych bezrobotnych.

Jakie są rynkowe oczekiwania?

Konsensus zakłada:

wzrost głównej miary do 4,1% w ujęciu rocznym (3,8% w kwietniu);

wzrost głównej miary do 0,4% w ujęciu miesięcznym (0,4% w kwietniu);

wzrost miary bazowej do 3,4% w ujęciu rocznym (3,3% w kwietniu);

wzrost miary bazowej do 0,3% w ujęciu miesięcznym (0,2% w kwietniu).

Rynki skoncentrują się przede wszystkim na mierze bazowej, które wyklucza najbardziej zmienne komponenty – żywność oraz energię – dając bardziej wiarygodny obraz głęboko zakorzenionej presji cenowej. To jej spadek może warunkować mniejszą skłonność FOMC do zacieśniania polityki monetarnej. Na chwilę obecną rynek w ok. 45% wycenia dwie podwyżki stóp procentowych przed końcem roku – w razie istotnie niższego od konsensusu odczytuu miary bazowej możemy spodziewać się w tym zakresie gołębiego repricingu, a co za tym idzie – osłabienia dolara.

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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB