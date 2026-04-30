🔵Konferencja prasowa EBC: Wyraźne stanowisko wyczekiwania. Euro cofa się

- Perspektywy gospodarcze i inflacyjne uległy zmianie przez kryzys energetyczny
- Inflacja pozostaje podwyższona przez ceny energii, ale oczekiwania inflacyjne pozostają na razie stabilne w okolicach 2%
Christine Lagarde rozpoczyna konferencję prasową. Warto wspomnieć, że rynek wycenia nawet 3 podwyżki stóp procentowych ze strony EBC w tym roku.
- Gospodarka wykazywała momentum wzrostowe przed ostatnim kryzysem energetycznym
- Perspektywy obecnie wyglądają na niepewne
- Popyt wewnętrzny jest obecnie głównym motorem napędowym
- Wysokie ceny energii wpływają na ograniczenie budżetów gospodarstw domowych, co może wpłynąć na ograniczenie wzrostu. Sytuacja pozostaje jednak stabilina
- EBC chce wzmocnienia europejskiej gospodarki i wierzy, że kryzys energetyczny będzie krótkotrwały i nie będzie miał trwałego skutku dla gospodarki
- Odpowiedz fiskalna na kryzys musi być tymczasowa, celowana i dobrze skrojona (prawdopodobnie, aby nie doprowadzić do takiej samej sytuacji jak po pandemii)
- Oczekiwania inflacyjne pozostają w okolicach 2,0%, niemniej inflacja związana z kryzysem energetycznym utrzymuje obecny wzrost cen znacząco powyżej celu
- Wskaźniki z rynku pracy wskazują na nieco wolniejszy przyrost płac
Po około 10 minutach trwania konferencji jest bardzo nudno. Można powiedzieć, że EBC powróciło do swoich korzeni, bardzo nudnych konferencji, które nie zmieniają znacząco obrazu dla gospodarki oraz rynku. Generalnie nie ma tu żadnych wyraźnych sygnałów jastrzębich, poza obawami związanymi z podwyższonymi cenami energii. Jest to stosnowanie komunikacji w porównaniu do poprzednich miesięcy. EURUSD niweluje czesć poprzednich wzrostów.
- EBC startuje w dobrym miejscu w kontekście obecnego ryzyka
- Kolejna decyzja będzie miała miejsce za 6 tygodni, EBC będzie miało więcej danych, więcej pewności, aby ocenić zasadność obecnej polityki
- Stopy procentowe są obecnie najbardziej efektywnym narzędziem
- Obecna sytuacja nie przypomina stagflacji
PILNE: Wzrost PKB w USA poniżej oczekiwań, poprawa na rynku pracy! 🚨
PILNE: EBC utrzymuje stopy bez zmian, ale widzi spore ryzyko inflacji
Bank Anglii nie zaskakuje, ale pokazuje co dalej w z polityką wobec kwestii Iranu 💥⬇️
PILNE: Spowolnienie gospodarcze w Europie❗️EURUSD bez wyraźnego kierunku
