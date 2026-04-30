🔵Konferencja prasowa EBC: Wyraźne stanowisko wyczekiwania. Euro cofa się

Najważniejsze wnioski Perspektywy gospodarcze i inflacyjne uległy zmianie przez kryzys energetyczny

Inflacja pozostaje podwyższona przez ceny energii, ale oczekiwania inflacyjne pozostają na razie stabilne w okolicach 2%

Christine Lagarde rozpoczyna konferencję prasową. Warto wspomnieć, że rynek wycenia nawet 3 podwyżki stóp procentowych ze strony EBC w tym roku. Gospodarka wykazywała momentum wzrostowe przed ostatnim kryzysem energetycznym

Perspektywy obecnie wyglądają na niepewne

Popyt wewnętrzny jest obecnie głównym motorem napędowym

Wysokie ceny energii wpływają na ograniczenie budżetów gospodarstw domowych, co może wpłynąć na ograniczenie wzrostu. Sytuacja pozostaje jednak stabilina

EBC chce wzmocnienia europejskiej gospodarki i wierzy, że kryzys energetyczny będzie krótkotrwały i nie będzie miał trwałego skutku dla gospodarki

Odpowiedz fiskalna na kryzys musi być tymczasowa, celowana i dobrze skrojona (prawdopodobnie, aby nie doprowadzić do takiej samej sytuacji jak po pandemii)

Oczekiwania inflacyjne pozostają w okolicach 2,0%, niemniej inflacja związana z kryzysem energetycznym utrzymuje obecny wzrost cen znacząco powyżej celu

Wskaźniki z rynku pracy wskazują na nieco wolniejszy przyrost płac Po około 10 minutach trwania konferencji jest bardzo nudno. Można powiedzieć, że EBC powróciło do swoich korzeni, bardzo nudnych konferencji, które nie zmieniają znacząco obrazu dla gospodarki oraz rynku. Generalnie nie ma tu żadnych wyraźnych sygnałów jastrzębich, poza obawami związanymi z podwyższonymi cenami energii. Jest to stosnowanie komunikacji w porównaniu do poprzednich miesięcy. EURUSD niweluje czesć poprzednich wzrostów. EBC startuje w dobrym miejscu w kontekście obecnego ryzyka

Kolejna decyzja będzie miała miejsce za 6 tygodni, EBC będzie miało więcej danych, więcej pewności, aby ocenić zasadność obecnej polityki

Stopy procentowe są obecnie najbardziej efektywnym narzędziem

Obecna sytuacja nie przypomina stagflacji



