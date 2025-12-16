Fatalne dane z Niemiec i mieszany miks PMI z Francji. Euro traci po danych

Wstępne odczyty PMI za grudzień z Niemiec Przemysłowy PMI: 47,7 (Oczekiwano 48,5; Poprzedni 48,2). Znacznie gorzej niż oczekiwano. Wskaźnik mówi o dalszych problemach sektora przemysłowego, który umiarkowanie próbował odbijać na przestrzeni całego roku.

Usługowy PMI: 52,6 (Oczekiwano 53,0; Poprzedni 53,1). Nieznacznie gorzej niż oczekiwano. Sektor wciąż w ekspansji, ale traci impet.

Kompozytowy PMI: 51,5 (Oczekiwano 52,4; Poprzedni 52,4). Gorzej niż oczekiwano. Sygnalizuje spowolnienie tempa wzrostu. Wstępne odczyty PMI za grudzień z Francji Przemysłowy PMI: 50,6 (Oczekiwano 48,1; Poprzedni 47,8). Znacznie lepiej niż oczekiwano. Niespodziewany powrót do strefy ekspansji (powyżej 50,0).

Usługowy PMI: 50,2 (Oczekiwano 51,1; Poprzedni 51,4). Gorzej niż oczekiwano. Spadek tempa wzrostu, blisko granicy stagnacji.

Kompozytowy PMI: 50,1 (Oczekiwano 50,3; Poprzedni 50,4). Nieznacznie gorzej niż oczekiwano. Gospodarka na granicy stagnacji. Mimo początkowego optymizmu wywołanego nieoczekiwaną poprawą francuskiego przemysłu (PMI 50,6 vs 48,1 oczekiwane), negatywny wydźwięk danych z Niemiec zdominował sentyment rynkowy. Euro wyraźnie traci po danych, podobną reakcję obserwujemy na niemieckich rentownościach. Obecny odczyt może sugerować, że EBC wcale nie ma mandatu do tego, aby zmienić retorykę na jeszcze bardziej jastrzębią. Kluczowe Wnioski: Niemiecki przemysł pod średnią: Największym rozczarowaniem jest niemiecki Przemysłowy PMI (47,7). Spadek ten, znacznie gorszy niż prognozy, sygnalizuje pogłębianie się recesji w kluczowym sektorze. Produkcja spada po raz pierwszy od 10 miesięcy, co potwierdza ogromną słabość w sektorze. Oczekiwane ożywienie gospodarcze na 2026 rok wcale nie musi nadejść Francuska “chwiejna” stabilizacja: Francja oferuje mieszany obraz – stabilizacja w przemyśle jest pozytywna, ale sektor usług szybko traci impet. Francuska aktywność kompozytowa (50,1) sygnalizuje balansowanie na granicy ekspansji i stagnacji. Mimo problemów politycznych, ekspansyjny wydźwięk danych może cieszyć Wydźwięk dla strefy euro: Słabe dane z Niemiec, najważniejszego członka strefy euro, przeważają nad lepszymi wynikami sektorowymi we Francji. Ogólny Kompozytowy PMI w Niemczech spadł do 51,5 (gorzej niż oczekiwano 52,4), co oznacza dalsze spowolnienie tempa wzrostu w regionie. Polityka ECB: Bank powinien utrzymać neutralny charakter swojej decyzji. Dane nie różnią się bardzo od tego, co prezentowały sobą przez cały 2025 rok. Z drugiej strony nie ma większych perspektyw na to, aby przedstawić bardziej jastrzębi wydźwięk na 2026 rok. Lagarde może zneutralizować pozytywny wydźwięk dla euro, który miał miejsce po ostatniej wypowiedzi Schnabel

