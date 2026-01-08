Podsumowanie dnia: Wyjątkowo niski deficyt USA; dolar zyskuje 📌

-
Amerykańskie indeksy prawdopodobnie zakończą sesję w tym samym tonie, jak ją rozpoczeły. US100 nadal notuje 0,70% wyprzedaż, US500 traci 0,10%, a US2000 zyskuje 1,10%.
Dolar pozostaje najmocniejszą walutą, USDIDX zyskuje 0,20%, a EURUSD traci 0,25%.
Dzisiaj dominującym impulsem jest wezwanie prezydenta Donalda Trumpa do znaczącego zwiększenia wydatków obronnych USA — nawet do 1,5 bln USD — wraz z zaleceniami ograniczenia wypłat dla akcjonariuszy u największych kontraktorów do czasu większych inwestycji w moce produkcyjne i B+R.
Inwestorzy realizują zyski w sektorze technologicznym po ostatnich wzrostach, a niższe od oczekiwań cotygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych oraz mieszane sygnały makroekonomiczne ograniczają apetyt na ryzyko przed kluczowymi danymi z rynku pracy w dniu jutrzejszym.
Deficyt handlowy USA ponownie zmniejszył się (Bilans handlowy: -29,4 miliardy USD (Oczekiwano -58,1 miliardy USD, Poprzednio: -48,1 miliardy USD). Spadek deficytu wynika zarówno ze spadku importu (przesunięty efekt ceł) jak i wzrostu eksportu (spadek wartości dolara).
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych pozostają na niskich poziomach. Dzisiejszy raport pokazał lekki wzrost do 208k (Oczekiwano: 213k, Poprzednio: 199k).
Grudniowe badanie oczekiwań konsumentów nowojorskiego Fed pokazało, że krótkoterminowe oczekiwania inflacyjne wzrosły, podczas gdy perspektywy średnio- i długoterminowe pozostały zakotwiczone. Oczekiwania inflacji na rok wzrosły do 3,4% (z 3,2%), natomiast trzy- i pięcioletnie utrzymały się na poziomie 3,0%.
Alphabet (GOOG) +1,9% zyskuje po wyprzedzeniu Apple i zostaniu po raz pierwszy od 2019 r. drugą najbardziej wartościową spółką na świecie, co podkreśla jej pozycję lidera w obszarze sztucznej inteligencji.
Fundusze pasywne zarządzające gigantyczną kwotą ponad 100 mld USD korygują swoje składy na początku stycznia 2026 r. Muszą one dostosować się do nowych wytycznych indeksów Bloomberg (BCOM) i S&P GSCI, co zazwyczaj zwiastuje okres podwyższonej zmienności na giełdach towarowych.
O ile złoto wciąż cieszy się zaufaniem (tracąc zaledwie 0,04%), o tyle na srebrze widać wyraźne schłodzenie nastrojów (dzisiaj spadek przekraca 3,40%). Inwestorzy masowo wycofują kapitał z funduszy ETF opartych na kruszcu i coraz częściej stawiają na spadki cen, kupując agresywne instrumenty typu „short”.
Kryptowaluty dzisiaj mocno traciły w ciągu dnia. Jednak finalnie bykom udało się odrobić straty, a Bitcoin zmierza do końca dnia na lekkim minusie (0,05%) na poziomie 91200 USD.
