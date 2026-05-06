Fenomenalne otwarcie roku w wykonaniu AMD!

Wyniki Advanced Micro Devices za pierwszy kwartał 2026 roku pokazują skalę transformacji, jaką spółka przeszła w ostatnich latach. To już nie jest historia o stopniowym odbudowywaniu pozycji, ale o firmie, która stała się jednym z głównych beneficjentów globalnego boomu na infrastrukturę sztucznej inteligencji.

AMD wyraźnie przebiło oczekiwania rynku, osiągając przychody na poziomie 10,25 mld USD oraz zysk na akcję 1,37 USD. Dynamika wzrostu pozostaje imponująca, ale jeszcze ważniejsze jest to, że idzie ona w parze z poprawą jakości biznesu. Spółka nie tylko rośnie szybciej, ale robi to w coraz bardziej rentowny sposób, co widać po rosnących marżach i silnych przepływach pieniężnych.

Najważniejsze dane finansowe za pierwszy kwartał

Przychody 10,25 mld USD wobec oczekiwań około 9,9 mld USD wzrost o 38% rok do roku

Zysk na akcję 1,37 USD powyżej konsensusu rynkowego

Segment Data Center 5,78 mld USD wzrost o 57% rok do roku

Marża brutto około 55% z perspektywą dalszej poprawy

Marża operacyjna 25% rosnąca rok do roku

Wolne przepływy pieniężne 2,57 mld USD wyraźnie wyższe niż rok wcześniej

Sercem tej historii pozostaje segment Data Center, który nie tylko rośnie najszybciej, ale też redefiniuje profil całej spółki. Wzrost na poziomie 57% rok do roku to wynik, który trudno traktować jako jednorazowy wyskok. To raczej efekt strukturalnego trendu, w którym zapotrzebowanie na moc obliczeniową dla AI rośnie szybciej, niż rynek był w stanie jeszcze niedawno zakładać. AMD korzysta na tym zarówno poprzez rozwój akceleratorów, jak i dzięki silnej pozycji w procesorach serwerowych, które przeżywają wyraźny renesans.

Na tym tle szczególnie istotny jest outlook. Spółka prognozuje przychody w drugim kwartale na poziomie około 11,2 mld USD, czyli powyżej rynkowych oczekiwań. To wyraźny sygnał, że popyt pozostaje bardzo silny, a pipeline sprzedażowy jest zabezpieczony na kolejne miesiące. Jednocześnie AMD zakłada dalszą poprawę marży brutto, co sugeruje rosnący udział bardziej zaawansowanych i wyżej marżowych produktów w miksie.

Zmienia się również sposób, w jaki rynek patrzy na spółkę. AMD coraz rzadziej jest postrzegane wyłącznie jako alternatywa dla Nvidia. Skala rynku AI oraz jego tempo wzrostu sprawiają, że przestrzeń dla kilku dużych graczy jest ogromna, a AMD zaczyna tę przestrzeń skutecznie wypełniać, budując własny, coraz bardziej kompletny ekosystem rozwiązań.

Ciekawym i często niedocenianym elementem tej historii jest rola procesorów CPU, które wracają do centrum uwagi wraz z rozwojem nowych zastosowań AI. Wraz z rosnącą popularnością modeli agentowych i bardziej złożonych środowisk obliczeniowych, same akceleratory nie wystarczają. Coraz większe znaczenie ma efektywna współpraca CPU z GPU, zarządzanie obciążeniem i optymalizacja całej infrastruktury. To obszar, w którym AMD ma naturalne kompetencje i długo budowaną przewagę. W praktyce oznacza to, że spółka może korzystać nie tylko na bezpośrednim popycie na AI, ale też na rosnącej złożoności systemów, które tę sztuczną inteligencję obsługują.

Całościowo jest to raport, który potwierdza, że spółka weszła w nową fazę rozwoju. Wysoka dynamika przychodów, rosnące marże i podniesiony guidance tworzą bardzo spójny obraz biznesu, który korzysta z jednego z najsilniejszych trendów technologicznych ostatnich lat. Kluczowe pytanie na przyszłość nie dotyczy już tego, czy AMD rośnie, ale jak długo będzie w stanie utrzymać obecne tempo i w jakim stopniu przełoży je na dalszą poprawę rentowności.

Źródło: xStation5