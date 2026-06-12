Akcje francuskich spółek z sektora dóbr luksusowych oraz banków wzrosły po tym jak najnowszy odczyt inflacyjny pokazał wzrost inflacji. Inflacja rośnie Dane INSEE potwierdziły przyspieszenie inflacji we Francji. HICP w maju, rok do roku osiągnął 2,8%, co jest najwyższym poziomem od 2024 roku. Kto rośnie? Liderami wzrostu wśród spółek luksusowych są LVMH(MC.FR) +4%, Hermes (RMS.FR) +4% oraz Kering (KER.FR) +5% MC.FR (D1) Kurs wybił się z oporu na poziomie 78,6 FIBO (gdzie przebiega również linia trendu długoterminowego) i zatrzymał się na FIBO 61,8 gdzie obecna jest również średnia EMA200.

Źródło: xStation Wzrosty objęły także francuskie banki, w tym BNP Paribas (BNP.FR) +5% , Société Générale (GLE.FR) +6% oraz Crédit Agricole (ACA.FR) +3%. BNP.FR (D1) Wyceny banku zbliżają się do szczytu wszechczasów. Na podstawie poziomów FIBO, następny, potencjalny cel dla popytu można wyznaczyć na poziomie ok. 110-120 euro. W scenariuszu utraty inicjatywy przez kupujących, pierwszym poziomem wsparcia będzie poziom ok 88 Euro. Źródło: xStation Reakcja rynku wynika z przekonania, że oba sektory mogą relatywnie dobrze funkcjonować w środowisku podwyższonej inflacji.

W przypadku banków wyższa presja cenowa może wspierać oczekiwania dotyczące dłużej utrzymujących się podwyższonych stóp procentowych, co zwykle poprawia marże odsetkowe.

Z kolei firmy luksusowe historycznie wykazywały zdolność do przenoszenia wyższych kosztów na klientów bez istotnego osłabienia popytu, szczególnie wśród zamożniejszych konsumentów.

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