Wykres dnia 🚩 Reuters wskazuje na możliwe szybsze podwyżki stóp w Japonii - USDJPY zmieni trend?

Para USDJPY nieznacznie dziś traci - częściowo wobec słabszego dolara, ale jena wydają się wspierać też doniesienia Reutersa. Według trzech anonimowych źródeł, zaznajomionych ze stanowiskiem Banku Japonii, BoJ może podnieść stopy procentowe już we wrześniu 2026 r. Bank centralny ma również rozważać przyspieszenie dalszego zacieśniania polityki pieniężnej względem dotychczasowego tempa około dwóch podwyżek rocznie. Źródła wskazują na możliwość ruchu już podczas posiedzenia zaplanowanego na 17 - 18 września, choć BOJ nie skomentował tych doniesień. Dla jena może to być istotna zmiana narracji, bo rynek powinien brać pod uwagę nie tylko kolejną podwyżkę, ale potencjalnie krótsze odstępy między następnymi ruchami.

Stopa procentowa BOJ wynosi obecnie 1% i jest najwyższa od 31 lat, a bank pozostawił ją bez zmian na lipcowym posiedzeniu.

Rynek wycenia ok. 80% prawdopodobieństwa podwyżki stóp we wrześniu, a rentowność 5-letnich japońskich obligacji skarbowych wzrosła do rekordowego poziomu.

Jen pozostaje w pobliżu 160 za dolara mimo lipcowej wspólnej interwencji Japonii i USA na rynku walutowym.

Dlaczego BOJ może przyspieszyć podwyżki stóp?

Najważniejszym argumentem przemawiającym za szybszym zacieśnianiem polityki pieniężnej jest coraz mniej komfortowe otoczenie inflacyjne. Roczna inflacja hurtowa w Japonii utrzymywała się w lipcu na poziomach najwyższych od trzech lat, a badania oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i ekonomistów pokazują wartości zbliżające się do 2% lub przekraczające ten poziom.

Szczególnie ważny jest tutaj kurs walutowy. Słaby jen podnosi koszt importowanej energii, surowców i innych dóbr, przez co może wzmacniać presję cenową w gospodarce. W lipcu japońska waluta osiągnęła najniższy poziom od około 40 lat, a późniejsze odbicie nie wystarczyło do trwałego odwrócenia trendu. Przy jednocześnie wysokich cenach ropy problem słabego jena staje się dla BOJ bezpośrednio powiązany z kontrolą inflacji.

Zmianę nastawienia można dostrzec również w komunikacji banku. Podsumowanie opinii z lipcowego posiedzenia pokazało, że część członków rady BOJ opowiadała się za szybszymi podwyżkami, aby polityka pieniężna nie pozostawała w tyle za inflacją. Kazuo Ueda wskazywał natomiast, że tempo podwyżek może zostać zwiększone, jeśli warunki finansowe okażą się zbyt łagodne.

Co szybsze podwyżki oznaczałyby dla jena?

Dla jena kluczowe znaczenie ma nie tyle pojedyncza podwyżka we wrześniu, ile potencjalna zmiana całej ścieżki stóp procentowych. Japonia przez lata utrzymywała ekstremalnie niskie koszty pieniądza, podczas gdy stopy w USA były znacznie wyższe. Ta różnica zwiększała atrakcyjność strategii polegających na finansowaniu pozycji w jenie i lokowaniu kapitału w aktywach oferujących wyższe rentowności. Jeżeli BOJ rzeczywiście przejdzie od około dwóch podwyżek rocznie do częstszych ruchów, różnica między rentownościami aktywów japońskich i zagranicznych może zacząć zmniejszać się szybciej. Reakcja rynku obligacji pokazuje, że inwestorzy już częściowo uwzględniają taki scenariusz: po doniesieniach Reutersa wzrosła rentowność 2-letnich obligacji, szczególnie wrażliwa na oczekiwania dotyczące polityki BOJ, a rentowność papierów 5-letnich osiągnęła rekord.

Perspektywa wyższych stóp w Japonii nie oznacza automatycznie trwałego umocnienia jena. Kurs USD/JPY zależy również od amerykańskich rentowności, polityki Fed, cen energii i globalnego popytu na dolara. Wysokie rentowności obligacji USA nadal zapewniają dolarowi przewagę. Droższa ropa jest niekorzystna dla Japonii jako dużego importera energii. To również tłumaczy, dlaczego lipcowa wspólna interwencja Japonii i USA nie doprowadziła do trwałej zmiany kierunku notowań. Interwencja może gwałtownie zmienić krótkoterminową równowagę rynku, ale trudno jej samodzielnie przeciwstawić się różnicy stóp procentowych i innym czynnikom makroekonomicznym. Dlatego dla dalszego zachowania jena ważniejsza od samego poziomu 160 może być odpowiedź na pytanie, czy wrześniowa podwyżka (jeśli do niej dojdzie) będzie pojedynczym ruchem, czy początkiem szybszego cyklu zacieśniania polityki BOJ.

Wykres USDJPY (interwał D1, H1)

Para odrobiła część strat po interwencji, które nie są skutecznym środkiem kształtowania sił wolnorynkowych. Para znajduje się we wzrostowym kanale cenowym i dopóki utrzymuje się powyżej 155 oraz 200-sesyjnej średniej EMA200 (czerwona linia, okolice 159) - trend wzrostowy pozostaje bazowym scenariuszem. Ponowny spadek w okolice 156 mógłby uprawdopodobnić odwrócenie trendu i nie jest wykluczony, jeśli BoJ naprawdę dokona gruntownej zmiany polityki.

Źródło: xStation5

Na interwale godzinowym, widzimy, że para znajduje się w krótkoterminowym kanale wzrostowym. Wybicie poniżej jego dolnego ograniczenia mogłoby zainicjować korektę 1:1 i skutkować spadkiem nawet w okolice 150.

Źródło: xStation5?

Wykres pozycjonowania na jenie w kontraktach terminowych - widać w nim zmianę po ostatnich interwencjach. W ubiegły piątek pojawiły się dane aktualne na ubiegły wtorek - widzimy w nich rotację pozycji z krótkiej na długą. W przeszłości tak silne ruchy dawał więcej siły jenowi. Pytanie, co pokażą aktualniejsze dane o pozycjonowaniu (aktualne na wtorek w tym tygodniu), które poznamy dziś. Źródło: XTB Research