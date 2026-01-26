Front AI płonie. Samsung blisko przełomu w wojnie o pamięć

Rywalizacja o dominację na rynku pamięci dla sztucznej inteligencji wchodzi w kolejną fazę. Samsung Electronics pochwalił się, żę zbliża się do uzyskania certyfikacji Nvidii dla swoich najnowszych układów HBM4, co może umożliwić rozpoczęcie masowych dostaw już od lutego 2026 roku i zmienić układ sił w segmencie pamięci premium.

HBM4 to kluczowy komponent nowoczesnych akceleratorów AI. Nowa generacja pamięci oferuje wyższą przepustowość i lepszą efektywność energetyczną, co pozwala na szybsze przetwarzanie ogromnych zbiorów danych przy niższych kosztach operacyjnych centrów danych. Dostępność HBM w dużej skali pozostaje jednym z głównych wąskich gardeł rozwoju infrastruktury AI.

Samsung oraz SK Hynix planują rozpoczęcie równoległej produkcji HBM4 w lutym, choć pełna produkcja może przesunąć się na II kwartał tego roku ze względu na wysokie wymagania jakościowe Nvidii. Dla producenta GPU oznacza to dalszą dywersyfikację łańcucha dostaw w okresie gwałtownie rosnącego zapotrzebowania na akceleratory AI.

Informacje o postępach Samsunga odbiły się również na notowaniach konkurencji. Akcje Micron Technology tracą podczas dzisiejszej sesji około 2%, co rynek interpretuje jako efekt narastającej presji konkurencyjnej w segmencie pamięci HBM. Jednocześnie popyt na HBM4 nadal przewyższa podaż, a wszyscy główni producenci pozostają w procesie kwalifikacji i zwiększania mocy produkcyjnych.

Postępy Samsunga w certyfikacji HBM4 potwierdzają, że wojna na rynku pamięci wchodzi w decydującą fazę. O przewadze coraz częściej decydują nie tylko parametry technologiczne, lecz także zdolność do szybkiego skalowania produkcji i spełniania rygorystycznych wymagań największych odbiorców układów AI.

Źródło: xStation5

Żródło: xStation5