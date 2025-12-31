FTSE 100 na historycznym szczycie📈Te 3 sektory napędzają wzrost w Wielkiej Brytanii

Indeks FTSE 100 (UK100) osiągnął wczoraj historyczne maksimum, napędzany przede wszystkim przez sektor surowcowy (górnictwo i metale) oraz spółki z branży aerospace & defense. Dziś londyńskie akcje notują lekką korektę – FTSE 100 może oddać niewielką część tegorocznych wzrostów po ustanowieniu nowych rekordów we wtorek 30 grudnia. Rok 2025 był dla FTSE 100 wyjątkowo mocny. Indeks rośnie o około 22% od początku roku, po dużo skromniejszym wzroście o ok. 5% w 2024 r. FTSE w ostatnich latach postrzegany był jako maruder wśród innych, europejskich benchmarków.
Surowce i górnictwo liderami wzrostów
Największymi beneficjentami hossy były spółki wydobywcze metali szlachetnych. Fresnillo wyróżnia się szczególnie. Akcje wzrosły w tym roku około pięciokrotnie, korzystając z dynamicznego rajdu cen surowców. We wtorek spółka również ustanowiła nowy rekord kursu, co tylko potwierdza, jak silny pozostaje trend w metalach. W indeksie notowane są też takie giganty jak Rio Tinto, BHP Billiton, czy Anglo American.
Obronność, kolejny silny filar
Bardzo dobry rok mają też spółki z sektora obronnego i lotniczego. Babcock oraz Rolls-Royce podwoiły swoją wartość, a BAE Systems zyskał około 50%. Wspierają je zarówno trendy geopolityczne, jak i rosnące wydatki na obronność na świecie.
Banki dołożyły cegiełkę
Silne wzrosty notowały również brytyjskie banki. Lloyds i Barclays zyskały blisko 80%, a Standard Chartered i HSBC odpowiednio około 85% oraz 50%.
Czy FTSE 100 nadal będzie wyprzedzać średnie i małe spółki z UK?
Coraz więcej wskazuje na to, że 2026 może być kolejnym rokiem przewagi FTSE 100 nad FTSE 250. Duże spółki mają wiatr w żagle, podczas gdy segment mid-capów, silniej powiązany z gospodarką krajową, wchodzi w nowy rok w trudniejszym otoczeniu makro.
-
Różnica w wynikach już jest ogromna: w ostatnich pięciu latach FTSE 100 urósł o około 50%, czyli mniej więcej pięć razy więcej niż FTSE 250.
-
Narracja „reopeningu UK”, która pomagała FTSE 250 w 2021 r., już nie działa. Wówczas mid-capy korzystały z impulsu po lockdownach, ale wchodząc w 2026 r. brakuje podobnego, optymistycznego katalizatora.
-
Oba indeksy mają zbliżone prognozy wzrostu zysków na akcję (ok. 9%), ale profil ryzyka jest zupełnie inny. FTSE 250 wydaje się bardziej narażony na rewizje prognoz w dół, jeśli spowolnienie w UK będzie się pogłębiać.
-
Dane dotyczące konsumenta to sygnał ostrzegawczy — według danych Barclays gospodarstwa domowe w UK wchodzą w 2026 r. w słabszej kondycji, co nie sprzyja bardziej „krajowemu” FTSE 250.
-
Struktura FTSE 100 jest dziś atrakcyjniejsza: indeks ma bardziej międzynarodowy i defensywny profil (np. sektor zdrowia), co zwykle lepiej działa w okresach słabszego wzrostu gospodarczego.
-
Nawet jako ekspozycja na mid-capy, FTSE 250 wypada słabo na tle Europy — pozostaje w tyle za europejskimi odpowiednikami pod względem oczekiwanego wzrostu zysków w kolejnym roku.
-
Bloomberg Intelligence oczekuje, że dynamika zysków FTSE 100 nadal będzie wyprzedzać Stoxx 600, co wzmacnia argument za brytyjskimi large-capami względem szerokiej Europy.
Kluczowe tematy na 2026: metale, obronność, banki
-
Ekspozycja na sektor wydobywczy jest dużą przewagą FTSE 100. Zatem jeśli rajd w metalach się utrzyma, spółki z tego indeksu mogą skorzystać nieproporcjonalnie mocno. Fresnillo wzrosło już około 450% YTD, co pokazuje skalę tego trendu.
-
Trend wzrostu globalnych wydatków na obronność dalej wspiera spółki takie jak BAE Systems i Rolls-Royce, dodając FTSE 100 strukturalnego wsparcia.
-
Ograniczona przestrzeń do dalszych cięć stóp przez Bank Anglii działa na korzyść banków (silnie reprezentowanych w FTSE 100), a jednocześnie szkodzi FTSE 250, który ma większy udział sektora nieruchomości, bardziej wrażliwego na stopy procentowe.
UK100 (interwał D1)
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.