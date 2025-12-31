FTSE 100 na historycznym szczycie📈Te 3 sektory napędzają wzrost w Wielkiej Brytanii

Indeks FTSE 100 (UK100) osiągnął wczoraj historyczne maksimum, napędzany przede wszystkim przez sektor surowcowy (górnictwo i metale) oraz spółki z branży aerospace & defense. Dziś londyńskie akcje notują lekką korektę – FTSE 100 może oddać niewielką część tegorocznych wzrostów po ustanowieniu nowych rekordów we wtorek 30 grudnia. Rok 2025 był dla FTSE 100 wyjątkowo mocny. Indeks rośnie o około 22% od początku roku, po dużo skromniejszym wzroście o ok. 5% w 2024 r. FTSE w ostatnich latach postrzegany był jako maruder wśród innych, europejskich benchmarków.

Surowce i górnictwo liderami wzrostów

Największymi beneficjentami hossy były spółki wydobywcze metali szlachetnych. Fresnillo wyróżnia się szczególnie. Akcje wzrosły w tym roku około pięciokrotnie, korzystając z dynamicznego rajdu cen surowców. We wtorek spółka również ustanowiła nowy rekord kursu, co tylko potwierdza, jak silny pozostaje trend w metalach. W indeksie notowane są też takie giganty jak Rio Tinto, BHP Billiton, czy Anglo American.

Obronność, kolejny silny filar

Bardzo dobry rok mają też spółki z sektora obronnego i lotniczego. Babcock oraz Rolls-Royce podwoiły swoją wartość, a BAE Systems zyskał około 50%. Wspierają je zarówno trendy geopolityczne, jak i rosnące wydatki na obronność na świecie.

Banki dołożyły cegiełkę

Silne wzrosty notowały również brytyjskie banki. Lloyds i Barclays zyskały blisko 80%, a Standard Chartered i HSBC odpowiednio około 85% oraz 50%.

Czy FTSE 100 nadal będzie wyprzedzać średnie i małe spółki z UK?

Coraz więcej wskazuje na to, że 2026 może być kolejnym rokiem przewagi FTSE 100 nad FTSE 250. Duże spółki mają wiatr w żagle, podczas gdy segment mid-capów, silniej powiązany z gospodarką krajową, wchodzi w nowy rok w trudniejszym otoczeniu makro.

Różnica w wynikach już jest ogromna: w ostatnich pięciu latach FTSE 100 urósł o około 50% , czyli mniej więcej pięć razy więcej niż FTSE 250.

Narracja „reopeningu UK”, która pomagała FTSE 250 w 2021 r., już nie działa . Wówczas mid-capy korzystały z impulsu po lockdownach, ale wchodząc w 2026 r. brakuje podobnego, optymistycznego katalizatora.

Oba indeksy mają zbliżone prognozy wzrostu zysków na akcję (ok. 9% ), ale profil ryzyka jest zupełnie inny . FTSE 250 wydaje się bardziej narażony na rewizje prognoz w dół, jeśli spowolnienie w UK będzie się pogłębiać.

Dane dotyczące konsumenta to sygnał ostrzegawczy — według danych Barclays gospodarstwa domowe w UK wchodzą w 2026 r. w słabszej kondycji, co nie sprzyja bardziej „krajowemu” FTSE 250.

Struktura FTSE 100 jest dziś atrakcyjniejsza: indeks ma bardziej międzynarodowy i defensywny profil (np. sektor zdrowia), co zwykle lepiej działa w okresach słabszego wzrostu gospodarczego.

Nawet jako ekspozycja na mid-capy, FTSE 250 wypada słabo na tle Europy — pozostaje w tyle za europejskimi odpowiednikami pod względem oczekiwanego wzrostu zysków w kolejnym roku.

Bloomberg Intelligence oczekuje, że dynamika zysków FTSE 100 nadal będzie wyprzedzać Stoxx 600, co wzmacnia argument za brytyjskimi large-capami względem szerokiej Europy.

Kluczowe tematy na 2026: metale, obronność, banki

Ekspozycja na sektor wydobywczy jest dużą przewagą FTSE 100. Zatem jeśli rajd w metalach się utrzyma, spółki z tego indeksu mogą skorzystać nieproporcjonalnie mocno. Fresnillo wzrosło już około 450% YTD , co pokazuje skalę tego trendu.

Trend wzrostu globalnych wydatków na obronność dalej wspiera spółki takie jak BAE Systems i Rolls-Royce , dodając FTSE 100 strukturalnego wsparcia.

Ograniczona przestrzeń do dalszych cięć stóp przez Bank Anglii działa na korzyść banków (silnie reprezentowanych w FTSE 100), a jednocześnie szkodzi FTSE 250, który ma większy udział sektora nieruchomości, bardziej wrażliwego na stopy procentowe.

UK100 (interwał D1)



Źródło: xStation5