Funt brytyjski umacnia się względem wszystkich walut G10 po oficjalnym ogłoszeniu dymisji premiera Wielkiej Brytanii, Keira Starmera. Niecałe dwa lata po doprowadzeniu Partii Pracy do historycznego zwycięstwa w 2024 roku, ustąpienie Starmera kończy niezwykle burzliwy rozdział w brytyjskiej polityce i otwiera drogę do szybkiej, ustrukturyzowanej zmiany lidera.

Dymisja i dalsze kroki

Co się stało: Przemawiając przed Downing Street 10, poruszony Keir Starmer ogłosił swoją rezygnację z funkcji lidera Partii Pracy oraz premiera. Przyznał, że posłowie jego ugrupowania stracili wiarę w to, że jest on odpowiednią osobą do poprowadzenia ich w kolejnych wyborach powszechnych.

Okres przejściowy: Aby zagwarantować uporządkowane przekazanie władzy i uniknąć destabilizującej próżni politycznej, Starmer pozostanie na stanowisku tymczasowego premiera do czasu formalnego wyłonienia jego następcy.

Co dalej: Oficjalny proces wyboru nowego lidera już ruszył. Były burmistrz Greater Manchester, Andy Burnham – który niedawno zapewnił sobie powrót do Westminsteru – jest wyraźnym faworytem i naturalnym następcą.

Uwaga dotycząca harmonogramu: Zgłaszanie kandydatur rozpocznie się oficjalnie 9 lipca i zakończy 16 lipca (tuż przed letnią przerwą parlamentarną). Jeśli Burnham nie napotka kontrkandydatów, może przejąć władzę już w połowie lipca; w przeciwnym razie nowy premier obejmie urząd przed końcem letnich wakacji.

Jak reagują rynki?

Funt (GBP): Mimo początkowej, gwałtownej wyprzedaży, szterling szybko odrobił straty. Obecnie zyskuje 1,15% do polskiego złotego, 0,85% do japońskiego jena, 0,55% do euro i 0,55% do dolara amerykańskiego, ponieważ inwestorzy z ulgą przyjęli przełamanie politycznego pata.

Obligacje skarbowe (Gilts): Rentowności 10-letnich brytyjskich obligacji rządowych spadły po przemówieniu o 4 punkty bazowe do poziomu 4,80%. Choć rentowności początkowo wzrosły w zeszłym tygodniu po zwycięstwie Burnhama w wyborach uzupełniających, obecnie ustabilizowały się, gdy Burnham wyraźnie zobowiązał się do ścisłej dyscypliny fiskalnej i działania zgodnie z planem kanclerz Rachel Reeves.

Akcje i sentyment: Szerokie rynki finansowe zareagowały wyraźną ulgą zamiast niepokoju, dzięki czemu główny brytyjski indeks giełdowy FTSE 100 zyskuje 0,6% na koniec sesji. Rynek zdecydowanie popiera przejrzysty harmonogram sukcesji, co drastycznie zmniejszyło obawy przed nagłymi zmianami politycznymi czy nagłą próżnią u władzy.

Wykres 1: Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w Niemczech i Wielkiej Brytanii (źródło: XTB Research)

Pomimo niskiej zmienności spreadu rentowności między niemieckimi a brytyjskimi obligacjami 10-letnimi, para EURGBP spadła do najniższego poziomu od blisko dwóch tygodni. Podobne problemy fiskalne i gospodarcze nękające Niemcy mogą utrzymać te rentowności blisko siebie w krótkim okresie, co może działać jako tymczasowy punkt stabilizacji przed głębszym, trwalszym ruchem spadkowym.

Kontekst polityczny

Rezygnacja Starmera skraca jego burzliwą kadencję, która trwała nieco poniżej dwóch lat. Mimo zdobycia ogromnej większości 174 mandatów w parlamencie w lipcu 2024 roku, jego administracja została poważnie osłabiona przez dotkliwe straty w majowych wyborach lokalnych, wewnętrzne buntu w partii dotyczące polityki socjalnej i fiskalnej oraz głośne tarcia dyplomatyczne. Polityczny punkt zwrotny nastąpił 18 czerwca, kiedy Andy Burnham wygrał wybory uzupełniające w Makerfield, dając silny, demokratyczny mandat wewnątrzpartyjnemu ruchowi reformatorskiemu i inicjując ostateczny impuls do zmiany przywództwa.

Analiza techniczna: EURGBP (H4)

Wykres H4 pary EURGBP pokazuje wyraźne, niedźwiedzie wybicie, które zostało przypieczętowane potężną czerwoną świecą przecinającą bezpośrednio zarówno 30-okresową, jak i 100-okresową wykładniczą średnią kroczącą (EMA; kolejno: jasny i ciemny fiolet). Kurs gwałtownie cofnął się od swojego niedawnego szczytu na poziomie 0,8678, przełamując po drodze wiele poziomów wsparcia Fibonacciego, i obecnie testuje kluczowe wsparcie w okolicach zniesienia 78,6% przy 0,8632. Negatywne momentum jest wyjątkowo silne, co potwierdza wskaźnik RSI spadający dynamicznie w kierunku granicy 35,0 i zbliżający się do poziomów wyprzedania. Jeśli sprzedającym uda się trwale przełamać barierę 0,8632, otworzy to drogę do psychologicznego poziomu docelowego 0,8620, będącego zewnętrznym zniesieniem 100% Fibonacciego.

Wykres 2: Kurs EURGBP zestawiony z GBPPLN (szary, odwrócony; źródło: xStation5)