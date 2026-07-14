🛢️ Zwrot na rynku ropy: Trump rezygnuje z opłat w cieśninie Hormuz, ceny surowca spadają

Ceny ropy naftowej wymazują większość dzisiejszego wzrostu cenowego po słowach Trumpa z ostatnich minut. Pomimo tego, iż Trump bardzo często mija się z prawdą, rynek ropy reaguje na jego słowa ze względu na to, że ma on największą sprawczość, co do sytuacji na Bliskim Wschodzie. Inwestorzy odetchnęli z ulgą przede wszystkim ze względu na to, że Biały Dom wycofał się z kontrowersyjnego pomysłu nałożenia 20% opłaty na statki przepływające przez kluczową cieśninę Hormuz, co oczywiście byłoby złamaniem międzynarodowego prawa.

Fiasko „opłaty 20%” po zaledwie jednej dobie

Zaledwie dzień po zapowiedzi wprowadzenia 20 procentowej opłaty ubezpieczeniowej/tranzytowej dla wszystkich ładunków przepływających przez Cieśninę Ormuz, Trump ogłosił odwrót od tego pomysłu.

Opłata ma zostać zastąpiona „gigantycznymi umowami handlowymi i inwestycyjnymi” , które państwa Zatoki Perskiej mają zawrzeć z USA.

Trump zapowiada, że przełoży się to na masowy napływ kapitału i fabryk do Stanów Zjednoczonych oraz miliony nowych, dobrze płatnych miejsc pracy dla Amerykanów.

Skąd to znamy? Z wielkich umów handlowych, które były ogłaszane w ostatnich kilkunastu miesiącach, które ostatecznie mocno mijają się z rzeczywistością, tak jak np. deklaracje ogromnych zakupów surowców energetycznych przez Europę, Koreę Południową czy Japonię.

Pełna blokada morska wymierzona w Iran

Cieśnina Hormuz ma pozostać otwarta dla globalnego transportu z jednym, kluczowym wyjątkiem.

Trump ogłosił pełną blokadę morską nałożoną na Iran .

Blokada dotyczy wyłącznie statków płynących do lub z irańskich portów oraz jednostek przewożących jakikolwiek irański ładunek.

Prezydent powtórzył twarde stanowisko: „Iran nigdy nie wejdzie w posiadanie broni jądrowej”.

Oznacza to, że mamy powrót sytuacji z przełomu maja oraz czerwca. Warto wspomnieć, że wtedy mieliśmy również statki, które przepływały z wyłączonymi transponderami.

„Ropa płynie jak nigdy dotąd”, a Trump chwali wojsko. Czy na pewno jest tak kolorowo?

W swoim typowym stylu, prezydent USA przypisał sukcesy stabilizacyjne sile amerykańskiej armii. W specjalnym oświadczeniu podziękował Sekretarzowi Wojny Pete'owi Hegsethowi, szefowi Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Danowi Caine'owi oraz dowódcy CENTCOM admirałowi Bradowi Cooperowi. Według Trumpa, dzięki nim transport ropy odbywa się bez zakłóceń (poza kierunkiem irańskim).

Rzeczywistość kontra deklaracje: Ryzyko geopolityczne pozostaje wysokie

Choć rynek finansowy i giełdy zareagowały lekkim odbiciem na usunięcie widma 20 procentowego cła, sytuacja fizyczna w regionie wciąż jest niezwykle napięta:

Ataki na tankowce trwają: prywatne wojskowe źródła (w tym Centrum Bezpieczeństwa Morskiego Omanu) potwierdziły, że załoga tankowca Al Bahyah (oraz wcześniej Mombasa ) musiała zostać ewakuowana po irańskich atakach rakietowych w pobliżu Omanu. Trzy osoby wciąż są uznawane za zaginione.

Gra dyplomatyczna Trumpa: Analitycy wskazują, że groźba nałożenia 20 procentowego cła mogła być od początku jedynie elementem negocjacyjnym (w stylu „art of the deal”, czy dla niektórych TACO) mającym zmusić bogate kraje arabskie do szybkiego pójścia na ustępstwa inwestycyjne wobec Waszyngtonu.

Usunięcie bezpośredniego ryzyka dodatkowych ceł ubezpieczeniowych na transport ropy uspokoiło rynki terminowe, spychając ceny surowca w dół. Jednak dopóki statki w cieśninie Hormuz fizycznie znajdują się pod ostrzałem ze strony Iranu, premia geopolityczna na rynku paliw nie zniknie całkowicie.

Ropa Brent cofa się wyraźnie ze strefy podażowej powiązanej ze zniesieniem 61.8 ostatniej fali wzrostowej. Zamknięcie ceny poniżej 85 USD może być ważnym sygnałem technicznym, ale jednocześnie, jeśli dojdzie do kompletnego wstrzymania przepływu statków przez Ormuz, produkcja w krajach Zatoki ponownie spadnie, co może prowadzić do pojawienia się kolejnej zwyżki cenowej. Warto zwrócić uwagę jak zmienna była cena ropy w początkowych dniach marca. Źródło: xStation5