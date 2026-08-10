⬆️Gaz TTF rośnie ponad 6% blisko 58 EUR

Europejskie kontrakty terminowe na gaz ziemny (TTF) notują dzisiaj wyraźne wzrosty, zyskując ponad 6% i osiągając poziom niemal 58 EUR/MWh. Wraz cenami gazu europejskiego obserwujemy również wzrost cenu gazu w USA, co jest powiązane ze zmianą perspektyw pogodowych. Niemniej warto pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych rynek jest mocno nadpodażowy, natomiast w Europie utrzymują się problemy z uzupełnianiem zapasów.

Co konkretnie stoi za wzrostem cen gazu w Europie? Czy mamy powody do obaw przed okresem zimowym?

Nierozwiązany kryzys w Cieśninie Ormuz: Rozmowy między Iranem a Omanem nie zdołały przekonać inwestorów o szybkim wznowieniu globalnych dostaw LNG. Chociaż irański minister spraw zagranicznych stwierdził w weekend, że porozumienie jest "bardzo blisko", ostrzegł jednocześnie, że nie otworzy ono szlaku wodnego natychmiastowo. Dodatkowo sama umowa między Iranem i Omanem miałaby oznaczać początek pobierania gigantycznych opłat od przepływających statków, co jest nie do zaakeptowania przez Stany Zjednoczone i większość przewoźników.

Krytycznie niskie zapasy gazu: Na mniej niż trzy miesiące przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, europejskie magazyny gazu są zapełnione zaledwie w niecałych 59%. Są to poziomy najniższe od 2009 roku, znajdujące się drastycznie poniżej 5-letniej średniej sezonowej dla tej pory roku, która wynosi 76%. Stawia to Europę w obliczu ostrej rywalizacji z Azją o ładunki LNG.

Uzupełnianie zapasów jest już najwolniejsze od ponad 5 lat. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Dostarczanie gazu do magazynów w Europie przebiega znacząco poniżej 5 letniej średniej, a za moment rozpocznie się sezon przeglądu infrastruktury gazowej, która zmniejszy tempo uzupełniania zapasów. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Nadciągające upały (skokowy wzrost popytu): W drugiej połowie tygodnia w Europie Zachodniej (Wielka Brytania, Francja, zachodnie Niemcy) spodziewana jest silna fala upałów. Temperatury mają osiągnąć 33°C w Londynie i Frankfurcie oraz nawet 35-36°C w Paryżu, co znacząco podbije popyt na energię elektryczną do zasilania klimatyzacji. Dodatkowo wysokie temperatury mogą powodować utrudnienie w działaniu elektrowni w przypadku niskich stanów wód w rzekach.

Awarie i ograniczenia infrastrukturalne: Sytuację podażową komplikują dodatkowe przestoje. Norweski operator Gassco poinformował o niedostępności pola gazowego Dvalin (utrata 5,9 mln m sześc. dziennie od 10 sierpnia). Dodatkowo francuski gigant energetyczny EDF został zmuszony do ostrego cięcia mocy w reaktorach jądrowych Gravelines i St Alban, co wymusi przeniesienie ciężaru produkcji prądu na elektrownie gazowe.

Brak perspektyw na szybki powrót dostaw skroplonego gazu z Bliskiego Wschodu (Katar planował wznowienie dostaw do Europy we wrześniu, ale już teraz jest to pod znakiem zapytania), w połączeniu z dramatycznie wolnym tempem zatłaczania europejskich magazynów (widocznym na wykresach) oraz rosnącym popytem wywołanym upałami, stwarza idealne środowisko do utrzymania wysokich cen lub dalszych wzrostów notowań europejskiego benchmarku TTF.

Choć rynek gazu w Europie jest zdecydowanie bardziej zdywersyfikowany niż 4 lata temu, nie można wykluczyć, że przed startem sezonu zumowego będziemy świadkami wyraźnego wzrust. Krzywa na rynku gazu europejskiego pozostaje w krótkim terminie płaska, a następnie schodzi do mocnego backwardation. Źródło: xStation5