Kalendarz ekonomiczny: Rynki budzą się po weekendzie z geopolitycznym patem 🚢

Na co warto patrzeć dzisiaj?

Kalendarz makro dziś jest mocno ograniczony (tylko decyzja RPP Rumunii, 14:00), więc rynkiem rządzi geopolityka. Brent zyskuje do ok. 84 USD/bbl po zaostrzeniu przez Iran warunków otwarcia Ormuz (zniesienie sankcji, koniec blokady, wstrzymanie działań militarnych). Do tego atak na jednostkę powiązaną z ADNOC i uderzenie Huti na rafinerię Aramco w Jazan otwierają realny drugi front konfliktu.

Zmienność widoczna obecnie na wybranych instrumentach, tuż pzed rozpoczęciem sesji w Europie. Źródło: xStation

Trump stawia na presję gospodarczą, nie nowe naloty, co odsuwa szansę na deal ws. Ormuz. BoJ sygnalizuje ryzyko nadmiernej inflacji i możliwą wrześniową podwyżkę stóp – jen lekko słabszy, inne waluty w wąskich zakresach. Azjatyckie giełdy zyskują po piątkowym słabszym payrollsie w USA, który ochłodził oczekiwania na szybkie podwyżki Fed.

Otwarcie w Europie i spojrzenie tygodniowe - kalendarz spółkowy

Futures na DAX i Euro Stoxx 50 wskazują na lekko wyższe otwarcie mimo rosnącej ropy.

Tydzień przyspiesza w środę (CPI Niemcy/USA) i czwartek (CPI Polska, GDP UK), a kończy piątkowymi danymi z USA i Strefy Euro. Źródło: XTB

Kluczowym spółkami, które pokażą swoje wyniki w tym tygodniu są m.in.: Cisco oraz Applied Materials. Źródło: XTB