Kalendarz ekonomiczny: Rynki budzą się po weekendzie z geopolitycznym patem 🚢

Na co warto patrzeć dzisiaj?
Kalendarz makro dziś jest mocno ograniczony (tylko decyzja RPP Rumunii, 14:00), więc rynkiem rządzi geopolityka. Brent zyskuje do ok. 84 USD/bbl po zaostrzeniu przez Iran warunków otwarcia Ormuz (zniesienie sankcji, koniec blokady, wstrzymanie działań militarnych). Do tego atak na jednostkę powiązaną z ADNOC i uderzenie Huti na rafinerię Aramco w Jazan otwierają realny drugi front konfliktu.
Zmienność widoczna obecnie na wybranych instrumentach, tuż pzed rozpoczęciem sesji w Europie. Źródło: xStation
Trump stawia na presję gospodarczą, nie nowe naloty, co odsuwa szansę na deal ws. Ormuz. BoJ sygnalizuje ryzyko nadmiernej inflacji i możliwą wrześniową podwyżkę stóp – jen lekko słabszy, inne waluty w wąskich zakresach. Azjatyckie giełdy zyskują po piątkowym słabszym payrollsie w USA, który ochłodził oczekiwania na szybkie podwyżki Fed.
Otwarcie w Europie i spojrzenie tygodniowe - kalendarz spółkowy
Futures na DAX i Euro Stoxx 50 wskazują na lekko wyższe otwarcie mimo rosnącej ropy.
Tydzień przyspiesza w środę (CPI Niemcy/USA) i czwartek (CPI Polska, GDP UK), a kończy piątkowymi danymi z USA i Strefy Euro. Źródło: XTB
Kluczowym spółkami, które pokażą swoje wyniki w tym tygodniu są m.in.: Cisco oraz Applied Materials. Źródło: XTB
Poranna Odprawa: Trump stawia Iranowi warunki. Ropa rośnie, a szanse na szybkie otwarcie Ormuzu maleją
Podsumowanie Dnia: Rynek dyskontuje klęskę negocjacji, ceny ropy i gazu szybują
Przegląd walutowy: Jen wraca do strat, dolar pod presją (10.08.2026)
Wyniki Berkshire Hathaway: Co raporty funduszu mówią o kierunku dla rynku?
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