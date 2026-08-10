🟡Złoto wstaje z kolan? LIVE 07:50

- Złoto wyraźnie zyskuje przy wciąż wysokich cenach ropy naftowej
- Interwencje na jenie, czy przyniosła ulgę?
- Słabe NFP, przed nami inflacja CPI
- Złoto wyraźnie zyskuje przy wciąż wysokich cenach ropy naftowej
- Interwencje na jenie, czy przyniosła ulgę?
- Słabe NFP, przed nami inflacja CPI
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Przegląd walutowy: Jen wraca do strat, dolar pod presją (10.08.2026)
US OPEN: Rynek stoi w miejscu, rosną obawy o dług i cieśninę Ormuz.
Komentarz walutowy: Rynek pracy osłabia dolara, ale jen powraca do słabości
📊 Tygodniowe podsumowanie rynków (3 – 7 sierpnia 2026)
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