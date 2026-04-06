Gaz ziemny pod presją 🚩Rekordowo silne El Nino w 2026 roku?

Prognozy wskazują na wyjątkowo silne El Niño w 2026 roku, z możliwym wzrostem temperatur powierzchni oceanów nawet o ok. 2,5°C, co plasuje to zjawisko w skali historycznych epizodów z lat 1997–98 i 2015–16. Taki scenariusz oznacza istotne przesunięcia w globalnych wzorcach pogodowych, w tym łagodniejsze warunki zimowe i mniejszą zmienność letnich temperatur w USA. Z punktu widzenia rynku gazu kluczowe jest to, że prowadzi to do wyższych zapasów oraz ograniczenia popytu na energię w okresie wiosna - lato. W efekcie powstaje środowisko sprzyjające fundamentalnej presji spadkowej na ceny gazu w USA, gdzie popyt i tak pozostaje słaby w obecnej porze roku (niewielkie ogrzewanie i niższy popyt na klimatyzację). Modele wskazują niemal jednomyślnie na silne ocieplenie w regionie Niño 3.4 do jesieni 2026, co zwiększa wiarygodność scenariusza bardzo silnego epizodu El Niño.

Anomalie temperatur powierzchni oceanów przekraczające +2,0°C na równikowym Pacyfiku sugerują rozległe i trwałe zaburzenie cyrkulacji atmosferycznej.

W praktyce oznacza to cieplejszą zimę w Ameryce Północnej, a więc słabszy popyt na ogrzewanie i wyższy poziom zapasów gazu na koniec sezonu zimowego.

Wchodząc w wiosnę z wysokimi zapasami, rynek gazu znajduje się w fazie nadpodaży, co historycznie przekłada się na spadek cen w okresie przejściowym.

W miesiącach letnich El Niño ogranicza skalę ekstremalnych upałów w części USA, co zmniejsza zapotrzebowanie na energię elektryczną i spalanie gazu w elektrowniach.

Jednocześnie zjawisko to redukuje aktywność huraganów nad Atlantykiem, co obniża ryzyko zakłóceń wydobycia i infrastruktury gazowej w rejonie Zatoki Meksykańskiej.

W efekcie maleje premia za ryzyko pogodowe, która zwykle wspiera ceny gazu w sezonie letnim.

Silne anomalie opadów, w tym susze w Indonezji i północnej Australii oraz nadmierne opady nad równikowym Pacyfikiem, potwierdzają skalę zaburzeń klimatycznych i ich globalny zasięg.

Z punktu widzenia wyceny gazu kluczowe pozostaje tempo przyrostu zapasów wiosną oraz ich relacja do średniej wieloletniej. Podsumowując, scenariusz mocnego El Nino - być może najsilniejszego od ponad 140 lat tworzy układ, w którym ceny gazu w USA mają ograniczony potencjał wzrostowy, a równowaga rynku przesuwa się w kierunku nadpodaży, chyba że zostanie ona zneutralizowana przez silny popyt zagraniczny. Źródło: xStation5 Źródło: ECMWF Źródło: ECMWF Źródło: ECMWF Źródło: Alex Boreham, cyclonicwx.com

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.