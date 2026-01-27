Gaz ziemny wraca do wzrostu po rolowaniu kontraktów? 📈

Kontrakty terminowe na gaz ziemny Henry Hub w USA (NATGAS) powoli wracają do wzrostu po roliwaniu i korekcie zeszłotygodniowego rajdu poniedziałkowym rajdzie, gdy wycofały się się z 3-letnich maksimów. Ceny rosły wyniku zimowej burzy Fern oraz masowych przestojów produkcji spowodowanych mrozami.
Impuls wzrostowy był w pierwszej kolejności napędzany popytem. Zużycie w segmencie gospodarstw domowych i komercyjnym sięgnęło w poniedziałek ok. 69 Bcf, czyli sezonowego maksimum, typowego dla silnych fal mrozów.
Mocno wzrosło również zapotrzebowanie ze strony energetyki. Zużycie gazu do produkcji energii elektrycznej oceniane jest na około 50 Bcf, czyli poziom porównywalny z najgorętszymi dniami ubiegłego lata, tylko że w zimowej odsłonie.
Kluczowe w krótkim terminie pozostaje pytanie o czas trwania tego szoku popytowego. Prognozy wskazują, że popyt pozostanie wyjątkowo wysoki do momentu ocieplenia na początku przyszłego tygodnia, co nadal utrzymuje bardzo napiętą sytuację na rynku fizycznym.
Na krzywej terminowej widać klasyczne zachowanie kontraktu wygasającego. Lutowy kontrakt Nymex traci ok. 3% i handlowany jest w okolicach 6,58 USD za mmBtu przed środowym wygaśnięciem, a uwaga rynku przesuwa się na kolejne serie.
Marcowy kontrakt spada o ok. 3,8% do rejonu 3,75 USD, co pokazuje wyraźne rozdarcie między bieżącym niedoborem podaży a oczekiwaniem, że warunki szybko się normalizują. To podręcznikowy przykład „burzowej” backwardation.
Drugim filarem narracji są zakłócenia podaży. Wyłączenia produkcji pojawiły się w wielu regionach USA: początkowo mówiono o ok. 2 Bcf dziennie, a następnie o gwałtownym pogłębieniu do nawet 12 Bcf dziennie, głównie w Permianie i w rejonie Zatoki Meksykańskiej.
Najważniejsza debata rynkowa dotyczy teraz nie tego, czy burza miała znaczenie, lecz jak szybko produkcja wróci do normy. Dominujący scenariusz to napięcie do połowy tygodnia i wyraźne odbicie podaży w weekend.
Korekta nie oznacza, że rynek zupełnie się uspokoił. Inwestorzy zaczynają wyceniać moment szczytu mrozów i przyszłe odbudowanie podaży. Do czasu faktycznej normalizacji temperatur i produkcji wysoka zmienność pozostaje bazowym scenariuszem.
NATGAS (interwał M15)
Źródło: xStation5
Prognozy pogody dla USA pokazują, że chłodne temperatury utrzymają się na wschodnim wybrzeżu USA na początku lutego. Źródło: NOAA, CPC
