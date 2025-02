Gaz ziemny zyskuje 3% rozpędzony prognozami zimnej pogody w USA

Kontrakty terminowe na gaz ziemny Henry Hub (NATGAS) zyskują dziś prawie 3%, ponieważ prognozy pogodowe sugerują, że w przyszłym tygodniu fala arktycznego powietrza z Kanady przyniesie na wschodnie wybrzeże USA powodując znaczne ochłodzenie, wystawiając na próbę sieci energetyczne i zwiększając zapotrzebowanie na paliwa grzewcze.

Temperatury mają spaść nawet o 4–8°C poniżej normy na większości Wielkich Równin USA do 18 lutego; szczególnie w dorzeczu delty Missisipi. Na wschodnim wybrzeżu USA spadki poniżej normy mogą wynieść 4°C

Wir polarny, czyli pasmo wiatrów utrzymujących zimno w Arktyce, może spowodować napływ mroźnego powietrza do Kanady i USA. Kontrakty na gaz ziemny w USA reagują na takie perspektywy kontynuacją wzrostów.

Od początku miesiąca cena gazu wzrasta już o ponad 22%. PJM Interconnection LLC, zarządzający siecią energetyczną od Chicago po wschodnie wybrzeże, zaapelował do operatorów elektrowni o podjęcie działań chroniących urządzenia przed zamarzaniem. Niskie temperatury mogłyby istotnie obniżyć podaż gazu i ropy naftowej.

Także potencjalny rozwój dużego sztormu, kształtującego się w USA może spotęgować zimno. Tak zwany wir polarny rozciąga się już dziesiąty raz tej zimy, ale nie uległ całkowitemu rozpadowi, co może oznaczać, że mroźne warunki będą intensywne, ale krótkotrwałe. Zjawisko częściowo spowodowane jest wysokim ciśnieniem nad Alaską.

Dodatkowo oscylacje arktyczna i północnoatlantycka przeszły w fazy ujemne, co sprzyja napływowi chłodów do Ameryki Północnej i Europy. Do końca miesiąca temperatury wzrosną powyżej normy w zachodniej Kanadzie i centralnych USA, a w pozostałych regionach osiągną wartości zbliżone do średnich. Istnieje jednak możliwość, że część północnego wschodu, w tym Nowy Jork, pozostanie chłodna.

Notowania gazu zyskują już piątą sesję z rzędu. Cena kontraktu zbliża się do kluczowego poziomu oporu wynoszącego 3,913. W przypadku potencjalnego cofnięcia, inwestorzy powinni obserwować wsparcie na poziomie 3,484, którego obrona może stanowić sygnał do kontynuacji trendu wzrostowego. Źródło: xStation