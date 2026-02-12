📉Kakao traci 2,5% i spada do najniższego poziomu od października 2023 roku

Kontrakty na kakao na ICE (COCOA) osiągają dziś najniższe poziomy od początku października 2023 roku, wobec słabnącego popytu i rosnącej podaży w kluczowych regionach. Dane wskazują na rosnące zapasy dwóch największych eksporterów:

Ghany i Wybrzeża Kości Słoniowej. Dane z Wybrzeża Kości Słoniowej wskazują, że do 8 lutego - od początku 1 października 2025 (sezon zbiorów) załadunki w portach spadły o 4,5% r/r do 1,263 mln ton.

Wszystko to znacząco pogorsza fundamenty rynku i w połączeniu z korzystnymi prognozami pogody w Afryce Zachodniej prowadzi do masowej likwidacji długich pozycji. Ceny spadają dziś do ok. 3750 USD za tonę.

COCOA (interwał D1)

Źródło: xStation5

Raport CoT: spekulanci zwiększają krótkie pozycje, a Commercials pogłębiają hedging

Najnowszy raport COT dla kakao (ICE Futures U.S., stan na 3 lutego 2026 r.) pokazuje wyraźne zwiększenie aktywności na rynku oraz narastającą rozbieżność między uczestnikami komercyjnymi a kapitałem spekulacyjnym. Open interest wzrósł o 10 857 kontraktów do 160 254, co sugeruje napływ nowego kapitału i wzrost zaangażowania w trend. Jakie są kluczowe wnioski z raportu?

Managed Money zwiększa ekspozycję netto krótką Długie pozycje: 22 079 Krótkie pozycje: 32 409 Netto: wyraźna przewaga shortów (ok. -10 tys. kontraktów) W ostatnim tygodniu wzrost shortów (+2 386) był silniejszy niż longów (+1 559)

Commercials (Producer/Merchant/Processor/User) zwiększają hedging po stronie krótkiej Long: 37 291 Short: 52 859 Netto: wyraźnie ujemne saldo (typowe dla zabezpieczających producentów) W ujęciu tygodniowym shorty wzrosły mocniej (+4 628) niż longi (+2 285)

Open interest rośnie , co wskazuje, że pozycjonowanie nie jest jedynie przesunięciem istniejących kontraktów, lecz napływem świeżego kapitału.

Managed Money kontroluje: 13,8% OI po stronie long 20,2% OI po stronie short

→ Spekulanci są wyraźnie nastawieni defensywnie / spadkowo.

Commercials posiadają: 23,3% OI long 33,0% OI short

→ Klasyczny model zabezpieczania produkcji przy relatywnie wysokich cenach.



Koncentracja pozycji największych graczy pozostaje umiarkowana – 8 największych traderów kontroluje ok. 24–25% pozycji brutto, co nie wskazuje na skrajne ryzyko manipulacyjne, ale potwierdza silne zaangażowanie dużych podmiotów.

Rynek kakao wchodzi w fazę rosnącej polaryzacji: Spekulanci zwiększają zakłady na korektę. Commercials intensyfikują zabezpieczenia przy obecnych poziomach cen.

Wzrost open interest przy jednoczesnym wzroście krótkich pozycji Managed Money sugeruje budowanie presji pod potencjalny ruch kierunkowy.

Jeżeli ceny pozostaną wysokie, dalszy wzrost shortów spekulacyjnych może zwiększać ryzyko short squeeze w przypadku nieoczekiwanego impulsu podażowego lub fundamentalnego.

Dane COT wskazują na wyraźne zwiększenie napięcia w strukturze rynku kakao. Kapitał spekulacyjny ustawia się po stronie spadkowej, podczas gdy uczestnicy komercyjni wzmacniają hedging. Rosnący open interest sugeruje, że rynek przygotowuje się na silniejszy ruch - zależny od czynników fundamentalnych (produkcja w Afryce Zachodniej, pogoda, zapasy, popyt przemysłowy). Obecnie ogólne przesłanie danych jest spadkowe.

Źródło: CFTC