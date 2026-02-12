📉Kakao traci 2,5% i spada do najniższego poziomu od października 2023 roku

Kontrakty na kakao na ICE (COCOA) osiągają dziś najniższe poziomy od początku października 2023 roku, wobec słabnącego popytu i rosnącej podaży w kluczowych regionach. Dane wskazują na rosnące zapasy dwóch największych eksporterów:
- Ghany i Wybrzeża Kości Słoniowej. Dane z Wybrzeża Kości Słoniowej wskazują, że do 8 lutego - od początku 1 października 2025 (sezon zbiorów) załadunki w portach spadły o 4,5% r/r do 1,263 mln ton.
- Wszystko to znacząco pogorsza fundamenty rynku i w połączeniu z korzystnymi prognozami pogody w Afryce Zachodniej prowadzi do masowej likwidacji długich pozycji. Ceny spadają dziś do ok. 3750 USD za tonę.
COCOA (interwał D1)
Źródło: xStation5
Raport CoT: spekulanci zwiększają krótkie pozycje, a Commercials pogłębiają hedging
Najnowszy raport COT dla kakao (ICE Futures U.S., stan na 3 lutego 2026 r.) pokazuje wyraźne zwiększenie aktywności na rynku oraz narastającą rozbieżność między uczestnikami komercyjnymi a kapitałem spekulacyjnym. Open interest wzrósł o 10 857 kontraktów do 160 254, co sugeruje napływ nowego kapitału i wzrost zaangażowania w trend. Jakie są kluczowe wnioski z raportu?
-
Managed Money zwiększa ekspozycję netto krótką
-
Długie pozycje: 22 079
-
Krótkie pozycje: 32 409
-
Netto: wyraźna przewaga shortów (ok. -10 tys. kontraktów)
-
W ostatnim tygodniu wzrost shortów (+2 386) był silniejszy niż longów (+1 559)
-
-
Commercials (Producer/Merchant/Processor/User) zwiększają hedging po stronie krótkiej
-
Long: 37 291
-
Short: 52 859
-
Netto: wyraźnie ujemne saldo (typowe dla zabezpieczających producentów)
-
W ujęciu tygodniowym shorty wzrosły mocniej (+4 628) niż longi (+2 285)
-
-
Open interest rośnie, co wskazuje, że pozycjonowanie nie jest jedynie przesunięciem istniejących kontraktów, lecz napływem świeżego kapitału.
-
Managed Money kontroluje:
-
13,8% OI po stronie long
-
20,2% OI po stronie short
→ Spekulanci są wyraźnie nastawieni defensywnie / spadkowo.
-
-
Commercials posiadają:
-
23,3% OI long
-
33,0% OI short
→ Klasyczny model zabezpieczania produkcji przy relatywnie wysokich cenach.
-
Koncentracja pozycji największych graczy pozostaje umiarkowana – 8 największych traderów kontroluje ok. 24–25% pozycji brutto, co nie wskazuje na skrajne ryzyko manipulacyjne, ale potwierdza silne zaangażowanie dużych podmiotów.
-
Rynek kakao wchodzi w fazę rosnącej polaryzacji:
-
Spekulanci zwiększają zakłady na korektę.
-
Commercials intensyfikują zabezpieczenia przy obecnych poziomach cen.
-
-
Wzrost open interest przy jednoczesnym wzroście krótkich pozycji Managed Money sugeruje budowanie presji pod potencjalny ruch kierunkowy.
-
Jeżeli ceny pozostaną wysokie, dalszy wzrost shortów spekulacyjnych może zwiększać ryzyko short squeeze w przypadku nieoczekiwanego impulsu podażowego lub fundamentalnego.
Dane COT wskazują na wyraźne zwiększenie napięcia w strukturze rynku kakao. Kapitał spekulacyjny ustawia się po stronie spadkowej, podczas gdy uczestnicy komercyjni wzmacniają hedging. Rosnący open interest sugeruje, że rynek przygotowuje się na silniejszy ruch - zależny od czynników fundamentalnych (produkcja w Afryce Zachodniej, pogoda, zapasy, popyt przemysłowy). Obecnie ogólne przesłanie danych jest spadkowe.
Źródło: CFTC
Podsumowanie Dnia: Dzień bez emocji na rynkach
Kiedy AI staje się ryzykiem
Komentarz Giełdowy: Spokojna sesja przed falą danych i końcem sezonu wyników
W Ameryce święto, a Wall Street odpoczywa 🏛️
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.