GBPUSD dodaje 0,1% po lepszych od oczekiwań danych PKB z Wielkiej Brytanii 🇬🇧 📈

08:00, Wielka Brytania, miesięczny raport PKB:
-
PKB Wielkiej Brytanii (r/r): 1,3% (prognoza: 1,2%, poprzednio: 1,2%)
-
PKB Wielkiej Brytanii (m/m): 0,1% (prognoza: 0%, poprzednio: -0.1%)
-
Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii (m/m): 0,1% (prognoza: -0,2%, poprzednio: 0,4%)
Brytyjska gospodarka kontynuuje stabilną ekspansję, notując już szósty z rzędu miesiąc wzrostu w ujęciu trzymiesięcznym. Choć ogólny trend pozostaje bardzo obiecujący, dynamika wzrostu pod koniec wiosny lekko wyhamowała. Wpływ na to miały przede wszystkim zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw, wywołane napięciami geopolitycznymi wokół konfliktu w Iranie.
Wykres 1: Wkład poszczególnych sektorów we wzrost PKB w ujęciu trzymiesięcznym, Wielka Brytania (maj 2025 – maj 2026)
Źródło: Miesięczny szacunek PKB ONS (Office for National Statistics)
Kluczowe dane i kondycja sektorów
-
Główny odczyt PKB: Wzrost o 0,7% w ciągu trzech miesięcy (do maja 2026 r.), co oznacza minimalne schłodzenie w porównaniu do 0,8% w kwietniu. Sam maj przyniósł skromny wzrost o 0,1% w ujęciu miesięcznym.
-
Usługi (główny motor napędowy): Sektor wzrósł o 0,7% w ujęciu trzymiesięcznym. Lokomotywami wzrostu były branża informacji i komunikacji (w górę o 2,5%) oraz usługi profesjonalne – w szczególności badania i rozwój (R&D) w obszarze medycyny, które tylko w maju wystrzeliły o 5,1%.
-
Przemysł i przetwórstwo: Cały sektor zanotował symboliczny wzrost o 0,1% w skali trzech miesięcy. Najjaśniejszym punktem było przetwórstwo przemysłowe (w górę o 1,6%), napędzane głównie przez farmację. Wynik ten mocno obciążyły jednak wyraźne spadki w sektorze energetycznym i wodno-kanalizacyjnym.
-
Budownictwo: Choć w skali trzech miesięcy sektor urósł o mocne 1,6% (dzięki ożywieniu w prywatnych projektach komercyjnych), to sam maj przyniósł tąpnięcie o 0,8%, spowodowane głównie 5-procentowym spadkiem w segmencie prywatnych remontów i prac konserwacyjnych.
GBPUSD (H1)
Funt zareagował na te dane umiarkowanym optymizmem, choć nie zdołał trwale opuścić kluczowego przedziału konsolidacji 1,3520 – 1,3550. Kurs pary GBP/USD oscyluje obecnie w pobliżu 10-okresowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA10 na interwale H1; oznaczona kolorem żółtym), wyraźnie łapiąc oddech po dynamicznych wzrostach z poprzedniej sesji.
Źródło: xStation5
Kalendarz makroekonomiczny: Trump, Fed i wyniki na Wall Street walczą o uwagę inwestorów (16.07.2026)
Bliżej Rynków - Poranne webinarium 16.07.2026
Poranna odprawa: Azja tonie po wyprzedaży półprzewodników. Rynek czeka na wyniki TSMC (16.07.2026)
Anatomia upadku jena – stracone dekady i powrót carry trade
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.