Globalstar: Czy czeka nas walka gigantów o orbitę?

Akcje Globalstar mocno rosły już w handlu przedsesyjnym po doniesieniach „Financial Times”, że Amazon prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia spółki. Na wczorajszej sesji, spółka wzrosła o blisko 7%.
Globalstar to operator satelitów na niskiej orbicie, świadczący usługi łączności dla klientów z różnych sektorów, od obronności po duże firmy technologiczne. Jeden z klientów jest na tyle zadowolony z usług spółki, że chce mieć ją na wyłączność - mowa tu o Amazonie.
Amazon to globalny konglomerat z prawdziwego zdarzenia. Własna sieć satelitów byłaby dla spółki nie tylko możliwa, ale też bardzo pożądana, zwłaszcza z uwagi na jej profil: coraz większą rolę odgrywa w niej IT/AI, a nie e-commerce.
Jeśli chodzi o Globalstar, spółka jest stosunkowo mała jak na swoje ambicje i – jak większość prywatnych operatorów infrastruktury orbitalnej, wciąż nie jest rentowna. Musi podejmować ekstremalną specjalizację, by przetrwać.
W 2025 roku Globalstar zwiększył przychody o 9% do 273 mln dolarów i poprawił wynik netto, ale nadal zakończył rok stratą netto w wysokości 8,7 mln dolarów. Jednocześnie skorygowana EBITDA wyniosła 136,1 mln dolarów, a marża EBITDA sięgnęła 50%.
Przejęcie może jednak nie być tak łatwe, jak chciałby tego Amazon. Na drodze stoi inny gigant, Apple.
Już w 2022 roku Apple ogłosiło inwestycję w wysokości 450 mln dolarów w infrastrukturę potrzebną do uruchomienia funkcji Emergency SOS dla iPhone’ów. Z czasem zakres zastosowań satelitarnych w urządzeniach Apple się rozszerzył i dziś obejmuje nie tylko alarmowe wezwania pomocy, ale też wybrane wiadomości, pomoc drogową oraz udostępnianie lokalizacji poza zasięgiem sieci komórkowej i Wi‑Fi.
Z oficjalnego zgłoszenia do SEC wynika, że Apple zgodziło się finansować rozbudowę nowej sieci MSS Globalstar. Obejmuje to przedpłatę w zamian za 20% udziałów klasy B w specjalnym wehikule Globalstar SPE. Globalstar zachowuje kontrolę nad zarządzaniem tym wehikułem, ale jednocześnie ma przeznaczać 85% pojemności swojej sieci, zarówno obecnej, jak i nowej, na potrzeby usług dla Apple.
Dlatego temat Amazona jest bardziej złożony, niż sugeruje sam nagłówek o możliwym przejęciu.
Reuters podał, że jedną z komplikacji w rozmowach jest właśnie udział Apple i konieczność rozmów między Amazonem a Apple.
Dalsze losy spółki pozostają zagadką. Do przejęcia może nie dojść, dwaj kolosi rynku mogą się dogadać albo może czekać nas walka między gigantami o kontrolę nad nową domeną - kosmosem.
