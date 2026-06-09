US OPEN: Indeksy kontynuują odbicie, dzięki spółkom tech i spadkom cen ropy

Wtorkowa sesja na Wall Street rozpoczęła się od wyraźnych wzrostów, a inwestorzy chętnie powracają do sektora technologicznego oraz spółek powiązanych z sektorem sztucznej inteligencji po fali wyprzedaży pod koniec ubiegłego tygodnia. Z drugiej strony po niemal godzinie notowań, akcje dostały lekkie zadyszki.
Niemniej dodatkowym impulsem dla rynkowych byków jest zauważalny spadek cen ropy naftowej WTI poniżej poziomu 90 USD za baryłkę. Zniżka ta jest podyktowana rosnącymi nadziejami na rychłe wypracowanie porozumienia dyplomatycznego między USA a Iranem po wstrzymaniu ostatnich ataków, co istotnie przełożyło się na obniżenie rentowności amerykańskich obligacji skarbowych i poprawę globalnego apetytu na ryzyko.
Sytuacja rynkowa i główne indeksy
Główne indeksy kasowe na Wall Street rozpoczęły handel na wyraźnym plusie:
- S&P 500 zyskuje obecnie zaledwie 0,1%, choć na początku sesji było 0,7% na plusie, zmierzając ku kolejnemu dniowi wzrostów.
- Nasdaq 100 traci już 0,25%, a na poczatku sesji rósł o 0,8%
- Dow Jones Industrial Average notuje wzrost o 0,3%.
Sytuacja na rynku kontraktów terminowych
- US100 (kontrakty na Nasdaq 100) tracą 0,2%, choć wcześniej zyskiwały 0,7%
- US500 (kontrakty na S&P 500) zyskuje około 0,1%, przemieszczając się w okolicach 7 420 punktów
- US30 (kontrakty na Dow Jones) wykazuje wzrost o 0,4%
- US2000 (kontrakty na małe spółki Russell 2000) notuje bardzo mocne odbicie na poziomie 1,2%.
Głównym motorem napędowym dzisiejszego handlu jest powrót kapitału do spółek z grupy "Wspaniałej Siódemki" (na starcie m.in. Meta +1,9%, Alphabet +1,6%, Nvidia +0,3%) oraz producentów półprzewodników. Sentyment na rynku chipów i technologii chmurowych poprawiają doniesienia z Chin, które planują przeznaczyć około 295 miliardów dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat na budowę infrastruktury centrów danych AI. Równocześnie rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych spadły o 2 punkty bazowe do poziomu 4,54%, oddalając chwilowo presję inflacyjną dzięki tańszej ropie (ropa WTI traci ponad 3% i notuje poziomy poniżej 90 USD za baryłkę(
Analiza techniczna US100
Spoglądając na wykres kontraktów terminowych US100 na interwale D1, widać wyraźnie, że kontrakty odrabiają szybko straty z minionego piątku, ograniczając spadki niemal o połowę do zakresu 29650-29700 punktów. Wyjście powyżej 29800 podczas dzisiejszej sesji byłoby mocnym sygnałem prowzrostowym.
Kluczowym zadaniem dla strony popytowej będzie teraz wyjście i utrzymanie się powyżej oporu wyznaczonego przez poranne maksima w rejonie 29 650 punktów, co otworzyłoby drogę do testu strefy 29 800 punktów. W scenariuszu alternatywnym, gdyby doszło do wyhamowania entuzjazmu przed jutrzejszym odczytem wskaźnika CPI, najbliższe istotne wsparcie znajduje się na poziomie 29 500 punktów.
Najważniejsze informacje ze spółek
- Nuvalent (NUVL.US) – Akcje spółki biotechnologicznej wystrzeliły na otwarciu o blisko 39%. Brytyjski koncern farmaceutyczny GSK ogłosił przejęcie firmy w gotówce za kwotę 10,6 miliarda dolarów (124 USD za akcję), co ma znacząco przyspieszyć ekspansję GSK na rynku nowoczesnych terapii raka płuc.
- Applied Digital (APLD.US) – Notowania rosną o ponad 4,5%. Spółka neocloudowa podpisała 15-letnią, wiążącą umowę typu take-or-pay z dużym amerykańskim hyperscalerem na dostawę 210 megawatów krytycznego obciążenia IT w kampusie Delta Forge 2.
- JM Smucker (SJM.US) – Producent dżemów i kawy zyskuje na początku sesji ponad 11%. Wyniki finansowe spółki za czwarty kwartał fiskalny pobiły oczekiwania Wall Street, głównie dzięki udanym podwyżkom cen produktów, które zrównoważyły presję kosztową.
- Vail Resorts (MTN.US) – Operator kurortów górskich traci około 5%. Spółka zdecydowała się na obniżenie całorocznych prognoz zysku netto, argumentując to "historycznie trudnymi" i kapryśnymi warunkami pogodowymi w zachodniej części Stanów Zjednoczonych.
- Perrigo (PRGO.US) – Akcje spadają o 3% po informacji o natychmiastowym ustąpieniu ze stanowiska dyrektora generalnego, Patricka Lockwooda-Taylora. Powodem rezygnacji było wewnętrzne dochodzenie, które wykazało naruszenie osobistego kodeksu postępowania oraz podstawowych wartości korporacyjnych firmy.
- Apple (AAPL.US) – Kurs akcji notuje kolejny spory spadek o niemal 3%. Gigant z Cupertino oficjalnie potwierdził, że z uwagi na restrykcyjne przepisy antymonopolowe i regulacje cyfrowe w Unii Europejskiej, wdrożenie nowej odsłony asystenta Siri AI na tamtejszych rynkach zostanie czasowo zablokowane. Spółka straciła mocno na wartości po wczorajszej konferencji.
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