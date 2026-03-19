GOLD odwraca wzrostowy trend przez ropę i USD❓Najszybsze spadki od 2024 roku 🚨📉

Ceny złota kontynuują dziś gwałtowne spadki, sięgające ponad 2,5%, z notowaniami schodzącymi w okolice 4700 dolarów za uncję – to najniższe poziomy obserwowane od początku lutego 2026 roku. Ten ruch nie jest jedynie kosmetyczną korektą, ale pełnoprawnym wybiciem w dół po wielomiesięcznej hossie na rynku tego metalu, dodatkowo wzmocnionym przez wyraźne umocnienie dolara amerykańskiego po ostatnich decyzjach i komunikatach Fed, które podbiły oczekiwania na dłużej utrzymane wysokie stopy procentowe. Niemniej istotnym elementem tworzącym widoczną presję spadkową jest temat Iranu, który podnosi ceny paliw na świecie i jeszcze bardziej podwyższa prognozy co do bardziej zachowawczej polityki amerykańskiego banku centralnego.

Powyżej podział stanowy związany co obecnymi cenami cen paliw dla rynku detalicznego. Największa drożyzna występuje na zachodzie USA, co związane jest przede wszystkim z lokalnymi stawkami podatkowymi, które są relatywnie wysokie. Źródło: gasprices.aaa

Co ciekawe ceny regularnej benzyny w styczniu oscylowała jeszcze w strefie 2,9 USD za galon. Dane za 12 marca, teraz skala wzrostu jest jeszcze wyższa. Źródło: gasprices.aaa

Obecny spadek cen złota w dużej mierze można odczytywać jako gwałtowne repozycjonowanie po długiej, kilkunastomiesięcznej hossie, która wyniosła notowania kruszcu na nowe historyczne maksima i przyciągnęła ogromny kapitał spekulacyjny. Po tak silnym rajdzie naturalne jest, że część rynku decyduje się na realizację zysków – szczególnie gdy rośnie ryzyko „wyższych stóp na dłużej” i zmienia się otoczenie płynnościowe, co widać było także w ostatnich, gwałtownych korektach złota w marcu 2026 roku. To oderwanie się od wcześniejszego, niemal jednostronnego trendu wzrostowego sprawia, że w krótkim terminie dominuje psychologia „ucieczki do wyjścia”, a ruch w dół napędzają zarówno stop‑lossy, jak i zamykanie pozycji lewarowanych.

Odrębny, ale kluczowy wątek to odbicie dolara – złoto jest globalnie wyceniane w USD, więc umacniająca się amerykańska waluta mechanicznie wywiera presję spadkową na ceny kruszcu. Historycznie relacja złoto–USD jest wyraźnie ujemna: gdy indeks dolara rośnie, popyt na złoto spoza strefy dolara słabnie, a notowania metalu mają tendencję do cofania się, co wielokrotnie obserwowano w okresach silnego trendu wzrostowego na DXY. Badania nad długoterminową współzależnością pokazują, że wzrost wartości dolara wiąże się statystycznie ze spadkiem cen złota, co potwierdza, że obecne tąpnięcie to nie tylko „wewnętrzna” korekta rynku metalu, ale też reakcja na zmianę warunków na rynku walutowym.

Pozycjonowanie pro wzrostowe na dolarze amerykańskim w ostatnim czasie bardzo wyraźnie wzrosło. Dobrze pokazuje to rynek opcji, gdzie premia płacona za opcje call względem put wzrosły do najwyzśzych poziomów widzianych od września 2022 roku. Źródło: Bloomberg Financial Lp

Jak długo mogą trwać spadki?

Teoretycznie spadki na złocie mogą być przedłużane tak długo, jak długo dolar utrzyma swoją relatywną siłę wobec głównych walut, wspierany oczekiwaniami na wyższe realne stopy procentowe i restrykcyjną politykę Fed. Silny USD zmniejsza atrakcyjność złota jako zabezpieczenia dla inwestorów spoza USA, podnosi jego cenę w lokalnych walutach i skłania część uczestników rynku do przenoszenia kapitału w stronę aktywów dochodowych, co dodatkowo ogranicza potencjał popytowy na kruszec. Dopiero wyraźniejsze osłabienie dolara – czy to przez zmianę retoryki Fed, czy przez nowe czynniki ryzyka globalnego – mogłoby stworzyć warunki do zatrzymania tej fali wyprzedaży i powrotu złota do roli lidera wśród bezpiecznych przystani.

Ceny GOLD spadają po raz pierwszy poniżej 50-dniowej EMA od początku lutego 2026 roku i zbliżają się do strefy 100-dniowej EMA, która z drugiej strony nie była testowana dołem od grudnia 2024 roku. Trend wzrostowy stoi przed dniem próby wobec tak dużej skali spadków, ale wcale nie wykluczone, że przy nagłej odwilży w temacie Bliskiego Wschodu strona kupujących mogłaby być w stanie obronic dotychczas widoczne trendy wzrostowe. Źródło: xStation