Google idzie śladem Amazona. Hyperscalerzy coraz śmielej wchodzą na teren Nvidii

Zaledwie dzień po doniesieniach, że Amazon rozważa sprzedaż swoich autorskich chipów AI zewnętrznym klientom centrów danych, pojawiły się informacje o podobnym kierunku działań Google. Według medialnych doniesień spółka chce rozwijać biznes układów TPU w sposób przypominający strategię, która przez lata pozwoliła Nvidii zbudować dominującą pozycję na rynku sztucznej inteligencji.

Choć oba projekty znajdują się na różnych etapach rozwoju, ich wspólnym mianownikiem jest próba stopniowego uniezależniania się największych operatorów chmur od technologii Nvidii. Dla inwestorów może to być jeden z pierwszych sygnałów, że rynek AI zaczyna wchodzić w nową fazę, w której najwięksi klienci Nvidii coraz częściej stają się również jej potencjalnymi konkurentami.

Google od lat projektuje własne układy TPU (Tensor Processing Units), które są wykorzystywane do obsługi i trenowania modeli sztucznej inteligencji. Dotychczas rozwiązania te były przede wszystkim elementem infrastruktury Google Cloud oraz wewnętrznego ekosystemu firmy. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że spółka chce pójść o krok dalej i aktywnie budować wokół TPU szerszy ekosystem partnerów oraz klientów.

Na pierwszy rzut oka może to wyglądać jak kolejna odsłona rywalizacji pomiędzy gigantami technologicznymi. W rzeczywistości stawką jest jednak znacznie więcej. Nvidia nie zbudowała swojej pozycji wyłącznie dzięki wydajnym procesorom graficznym. O sukcesie spółki zdecydował przede wszystkim ekosystem obejmujący sprzęt, oprogramowanie, narzędzia dla programistów oraz szeroką sieć partnerów. To właśnie ten model pozwolił firmie stworzyć wysokie bariery wejścia dla konkurencji.

Jeżeli Google rzeczywiście zaczyna realizować podobną strategię, może to oznaczać początek nowego etapu rywalizacji na rynku AI. Dotychczas większość dużych dostawców chmury projektowała własne układy głównie z myślą o wewnętrznych zastosowaniach. Coraz częściej widać jednak, że najwięksi gracze chcą przekształcać te rozwiązania w pełnoprawne produkty dostępne dla szerszego grona klientów.

Przez lata model wzrostu Nvidii opierał się na wyjątkowo korzystnym układzie rynkowym. Najwięksi operatorzy chmur obliczeniowych, tacy jak Amazon, Google, Microsoft czy Meta, byli jednocześnie największymi klientami spółki. To właśnie oni odpowiadali za znaczną część popytu na najbardziej zaawansowane akceleratory AI.

Coraz częściej pojawiają się jednak sygnały, że ten model zaczyna ewoluować. Jeszcze niedawno własne układy scalone hyperscalerów były przede wszystkim narzędziem służącym do optymalizacji kosztów i zwiększania wydajności wewnątrz ich własnych centrów danych. Dziś coraz więcej wskazuje na to, że najwięksi gracze chcą zrobić kolejny krok i zacząć budować wokół tych rozwiązań własne ekosystemy.

Kilka dni temu pojawiły się informacje, że Amazon rozważa sprzedaż swoich autorskich chipów AI, takich jak Trainium, zewnętrznym klientom centrów danych. Teraz podobny kierunek zaczyna być widoczny w działaniach Google. Jeśli oba projekty będą rozwijane zgodnie z obecnymi planami, może to oznaczać początek głębszej zmiany na rynku AI. Najwięksi klienci Nvidii nie ograniczaliby się już wyłącznie do zakupu jej układów, ale stopniowo budowaliby własne alternatywy dostępne dla szerszego grona odbiorców. Więcej o tym, mogą przeczytać Państwo w tym materiale - https://www.xtb.com/pl/analizy-rynkowe/wiadomosci-rynkowe/amazon-rzuca-wyzwanie-nvidii-gigant-chce-sprzedawac-wlasne-chipy-ai

Oczywiście, należy jasno podkreślić, że z perspektywy Nvidii nie oznacza to natychmiastowego zagrożenia dla biznesu. Firma nadal posiada dominującą pozycję zarówno pod względem wydajności sprzętu, jak i dojrzałości ekosystemu programistycznego. Jednocześnie warto zauważyć, że coraz więcej hyperscalerów rozwija własne alternatywy dla układów Nvidii. Amazon inwestuje w rodzinę chipów Trainium i Inferentia, Microsoft rozwija układy Maia, a Google od lat udoskonala TPU.

Kluczowa różnica polega na tym, że do tej pory własne chipy były przede wszystkim narzędziem optymalizacji kosztów i wydajności wewnątrz poszczególnych chmur. Jeśli jednak Google zacznie aktywnie promować TPU jako platformę dla zewnętrznych klientów i partnerów, rynek może zacząć przesuwać się w stronę bardziej rozproszonego modelu, w którym Nvidia nie będzie jedynym centrum całego ekosystemu AI.

W długim terminie jest to jedna z najważniejszych zmian zachodzących obecnie w sektorze sztucznej inteligencji. Przez ostatnie lata inwestorzy skupiali się głównie na wyścigu dotyczącym wydajności kolejnych generacji chipów. Coraz wyraźniej widać jednak, że o przewadze konkurencyjnej decydować będzie nie tylko sam sprzęt, ale również zdolność do budowy kompletnego środowiska obejmującego infrastrukturę, oprogramowanie, narzędzia dla deweloperów i relacje z klientami.

To właśnie dlatego obecne działania Google mogą mieć znaczenie wykraczające daleko poza rynek półprzewodników. Nie jest to wyłącznie próba stworzenia konkurencyjnego układu wobec produktów Nvidii. To próba zbudowania alternatywnego ekosystemu AI, który w przyszłości mógłby ograniczyć dominację obecnego lidera rynku.

Dla inwestorów jest to kolejny sygnał, że rywalizacja w sztucznej inteligencji coraz częściej przenosi się z poziomu pojedynczych chipów na poziom całych platform technologicznych. A właśnie na tym polu w najbliższych latach może rozstrzygnąć się, kto będzie największym beneficjentem dalszego rozwoju rynku AI.