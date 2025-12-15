Podsumowanie Dnia: Obawy o sektor technologiczny wywiera presje na wyceny

- Sesja w USA rozpoczęła się lekkimi wzrostami, jednak z czasem rynek stracił impet na fali obaw o kondycje spółek technologicznych. Największe spadki notują kontrakty na Russel2000 które tracą ok. 0,6%. Lepiej radzi sobie Nasdaq100, którego kontrakty tracą 0,3%. Najmniejsze spadki można obserwować na S&P500 i Dow gdzie spadki ograniczone są do ok. 0,2%.
- Spółka iRobot, producent ikonicznych robotów sprzątających “Romba” nie wytrzymał presji chińskich zamienników i ogłosił bankructwo, straty na wycenach przekraczają 70%.
- Dzisiejsze wypowiedzi członków FED rynek odebrał jako umiarkowanie gołębie, jednak coraz większą uwagę przyciągają coraz bardziej widoczne wewnętrzne konflikty. Poglądy członków FOMC starają się dryfować w dwóch odrębnych kierunkach. Jednocześnie, wiadomości z otoczenia prezydenta Trumpa wskazują, że kandydatura Kevina Hessetta nie jest tak pewna, jak rynki wyceniały jeszcze tydzień temu.
- Lepiej na tle USA wypada sesja w Europie, która okazała się w większości wzrostowa. Liderami wzrostów są Włochy i Polska. Kontrakty na Włoski FTSE MIA rośnie o ok. 1%, kontrakty na WIG20 to aż 1,7% wzrostu. Zauważalne wzrosty równiż na kontraktach SUI20, UK100 oraz SPA35. Lekki wzrost na indeksach francuskich, kontrakt na CAC40 drożeje o 0,4%. DAX nieznacznie spada o 0,2%.
- Europejska sesja przebiega pod znakiem przecen na spółkach zbrojeniowych, podyktowanych kolejnymi etapami negocjacji dotyczącymi Ukrainy. W górę indeksy pchają Europejskie banki, do których sentyment zmienił się na wyraźnie pozytywny.
- Dane PPI ze Szwajcarii rozczarowały. Ceny producentów spadły w ujęciu miesięcznym aż 0,5%. Frank wyraźnie traci względem Dolara i Euro, ok. 0,2%
- Na rynku Forex nie radzą sobie zbyt dobrze również Norweska i Szwedzka korona. Skandynawskie waluty tracą względem większości par walutowych.
- Na rynku towarowym, w segmencie produktów rolniczych — kontynuowana jest przecena Kakao. Surowiec znajduje się pod ogromną i długotrwałą presją podażową, ceny kontraktów spadają dziś o ponad 6%.
- Ropa spada o ponad 1.5%, testując tym samym ponownie ostatnie minima.
- Metale szlachetne kontynuują kolejną falę wzrostu. Najbardziej rośnie Pallad — bo o aż 5%, platyna i srebro rosną o 2%. Złoto ze wzrostami na poziomie ok. 0,2%.
- Spadające stopy procentowe i adopcja instytucjonalna nie pomaga rynkowi krypo, znaczna przecena obserwowana jest na całej szerokości rynku. Bitcoin traci aż 3% i spada do poziomu 85,000$. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda na Ethereum który traci aż 5% i ponownie spada poniżej psychologicznego poziomu 3000$.
