Goolsbee — skala taryf jest znacznie wyższa niż przewidywał Fed; indeksy w Chinach gwałtownie tracą 📌

W wywiadzie zakończonym kilka minut temu Austan Goolsbee z Fed wyraził rosnące zaniepokojenie gospodarczymi konsekwencjami nowych amerykańskich taryf. Podkreślił, że taryfy na dobra pośrednie, czyli surowce wykorzystywane w produkcji, mogą poważnie zaszkodzić amerykańskiemu przemysłowi i zakłócić łańcuchy dostaw. Goolsbee zauważył, że istnieje realne poczucie niepokoju, iż wysoka inflacja może powrócić, zwłaszcza że nastroje wśród konsumentów i firm gwałtownie się pogorszyły. Ostrzegł, że wskaźniki nastrojów zbliżają się do poziomów kryzysowych, co budzi obawy, mimo że związek między nastrojami a faktycznymi wydatkami wydaje się obecnie słabszy niż w przeszłości.

Goolsbee zwrócił uwagę, że firmy są niechętne do inwestowania z powodu niejasnych i zmiennych zasad handlu międzynarodowego i kierunku polityki gospodarczej. Bankier zauważa, że wpływ na inwestycje jest negatywny, ale jego skala nie jest jeszcze znana. Dodał też, że między firmami panują znaczne rozbieżności co do tego, jak dużą część kosztów taryf można przenieść na konsumentów. W niektórych przypadkach może to prowadzić do trudności finansowych, a nawet bankructw dostawców. Przyznał również, że skala taryf jest znacznie większa, niż wcześniej oczekiwano lub modelowano, co dodatkowo komplikuje sytuację. Na koniec Goolsbee zaznaczył, że choć rynki reagują szybko na nowe informacje, Fed musi utrzymać długoterminową perspektywę przy formułowaniu polityki, zwłaszcza w obliczu nieprzewidywalnych szoków podażowych.

Reakcja rynku na eskalację USA-Chiny

Indeksy powracają do spadków po ogłoszeniu przez USA kolejnych taryf odwetowych na Chiny w trakcie udzielania wywiadu przez Goolsbee. Sytuacja na rynku jest bardzo niepokojąca, a taryfy w takiej wysokości między USA i Chinami stanowią poważne zagrożenie dla obydwu gospodarek. Taki poziom taryf jest nakładany na zamrożenie handlu, a nie uzyskanie dodatkowym wpływów do budżetu i w obecnych warunkach jest to jawna eskalacja konfliktu. Według nas obecnie rynek ma dalej nadzieje na szybkie porozumienie, ponieważ w długim terminie 104% cła byłyby dewastujące dla amerykańskich firm i reakcja na indeksach powinna być znacznie dotkliwsza.

Kontrakty CFD na chiński indeks CHN.cash wymazują całkowicie wzrosty i pogłębiają spadki. Podobna sytuacja panuje na indeksach w USA.

Źródło: xStation 5