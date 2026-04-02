Tesla ponownie rozczarowuje dostawami

Tesla notuje kolejną sesję spadkową po opublikowaniu raportu dotyczącego dostaw w I kwartale 2026 r. Akcje spółki tracą ponad 3%. Jest to kontynuacja coraz głębszego trendu spadkowego, od swojego szczytu pod koniec 2025 r. Tesla straciła już ponad 25% wartości rynkowej. Spółka dostarczyła 358 023 pojazdy w pierwszym kwartale 2026 r., co okazało się wynikiem poniżej oczekiwań rynku i oznacza drugi z rzędu kwartał, w którym producent samochodów elektrycznych nie spełnił prognoz.

W tym okresie firma wyprodukowała 408 386 pojazdów, w tym 394 611 sztuk Modelu 3 i Modelu Y oraz 13 775 pojazdów z pozostałych linii modelowych.

Struktura dostaw obejmowała 341 893 pojazdy Modelu 3 i Modelu Y oraz 16 130 pojazdów innych modeli, w tym Model S, Model X i Cybertruck.

Dostawy całościowo wzrosły o 6,3% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej, jednak wynika to z faktu, że Tesla wstrzymała produkcję Modelu Y w kilku zakładach.

Analitycy prognozowali średnio dostawy na poziomie około 370 000 pojazdów. Warto wspomnieć, że wartość ta została dodatkowo zrewidowana w dół w tygodniach poprzedzających publikację raportu.

Tesla wdrożyła również 8,8 GWh produktów z zakresu magazynowania energii w trakcie kwartału. Tesla ma opublikować pełne wyniki finansowe za pierwszy kwartał po zamknięciu rynku 22 kwietnia. Wielu analityków wciąż utrzymuje względny optymizm wobec akcji spółki, wskazując na zbliżający się przełom związany z „robo-taxi”. W ostatnich tygodniach tezą wzrostową dla Tesli może być również gra pod wzrost zapotrzebowania na pojazdy elektryczne w obliczu pełzającego kryzysu paliwowego.

