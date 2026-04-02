Intuitive Machines: Flywheel of the space economy?

Intuitive Machines (INTU.US) jest jednym z liderów bardzo wąskiego, ale ekscytującego segmentu spółek kosmicznych. Firma specjalizuje się przede wszystkim w lądownikach księżycowych oraz infrastrukturze orbitalnej.

Nie jest to typowy startup tego typu, spółka ma do pokazania więcej niż tylko wizję i dobre chęci:

Intuitive Machines odnotowało w 2025 r. przychody w wysokości 210,1 mln USD (spadek o 7,9% r/r), backlog na poziomie 943 mln USD oraz wzrost marży brutto do 19%.

Spółka nadal spala gotówkę: w 2025 r. zanotowała stratę netto 83,91 mln USD, a krocząca strata wynosi 0,73 USD na akcję.

Na 2026 r. zarząd prognozuje już przychody w przedziale 900 mln–1 mld USD oraz dodatnią skorygowaną EBITDA.

W marcu spółka wygrała również kontrakt NASA w ramach CLPS o wartości 180,4 mln USD na piątą misję księżycową.

Wczoraj pojawiły się doniesienia, że SpaceX poufnie złożył w SEC dokumenty dotyczące IPO; debiut ma być największym w historii rynków finansowych.

Tego samego dnia NASA z powodzeniem wystrzeliła Artemis II z Kennedy Space Center.

Na fali tych wydarzeń rynek chce zapomnieć o problemach na Ziemi i myśleć o szansach w kosmosie.

Coraz bardziej ambitne projekty realizowane przez SpaceX i NASA, wraz z rosnącą obecnością spółek kosmicznych na rynku, sprawiają, że wielu inwestorów uważa, iż koncepcja „gospodarki kosmicznej” przestaje być marzeniem, a staje się scenariuszem możliwym do wyceny. Spółka rośnie dziś o 14%.

Spółka kosmiczna przedstawiła mieszane wyniki za 2025 r., ale zarysowała agresywny plan na 2026 r. Wyróżniają się w nim dwa wektory wzrostu:

Po pierwsze, spółka sfinalizowała w I kwartale przejęcie Lanteris za ok. 800 mln USD oraz domknęła transakcję KinetX, zwiększając ekspozycję na obronność i bezpieczeństwo narodowe.

Po drugie, 24 marca NASA przyznała Intuitive Machines kontrakt CLPS o wartości 180,4 mln USD na piątą misję dostarczenia ładunków na Księżyc

Misje kosmiczne wciąż niosą ryzyko opóźnień, awarii technicznych oraz konkurencji ze strony większych graczy. Niezależnie od perspektywy Intuitive Machines pozostaje spółką spekulacyjną, a cele na 2026 r. muszą zostać dowiezione, aby akcje mogły przynieść zwrot.