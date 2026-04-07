Goolsbee z Fed ostrzega przed ryzykiem stagflacji w USA📊

Wypowiedzi Austena Goolsbee z chicagowskiej Rezerwy Federalnej wskazują na rosnące obawy w Fed dotyczące powrotu presji inflacyjnej, szczególnie w kontekście wzrostu cen ropy.
- Według niego mamy do czynienia z klasycznym szokiem stagflacyjnym, który łączy wyższe koszty energii z ryzykiem spowolnienia gospodarczego. Szczególnie niepokojąca jest możliwość scenariusza stagflacyjnej recesji, który Goolsbee określa jako najgorszy możliwy wariant.
- Wzrost cen paliw, zwłaszcza do poziomu 5 USD za galon, może dodatkowo zaburzyć łańcuchy dostaw i przełożyć się na szeroką presję kosztową w gospodarce. Jednocześnie Goolsbee podkreśla, że inflacja może ponownie „wybuchnąć”, jeśli obecne czynniki podażowe się utrzymają.
- Goolsbee ocenił, że kluczowym ryzykiem jest kumulacja impulsów cenowych – nowych, wynikających z rynku energii, oraz wcześniejszych, związanych m.in. z polityką handlową.
- Z perspektywy polityki monetarnej przekaz Goolsbee jest wyraźnie ostrożny i wskazuje na wysoką niepewność co do dalszego kierunku gospodarki. Podkreśla on, że Fed znajduje się w niekomfortowej sytuacji, bez jednoznacznych historycznych wskazówek co do optymalnej reakcji.
- Rynek pracy pozostaje wprawdzie stabilny, ale nie daje silnych sygnałów wsparcia dla wzrostu, a niska rotacja zatrudnienia zwiększa niepewność co do przyszłej aktywności. Jednocześnie rośnie obawa, że utrzymująca się inflacja może się trwale zakorzenić w gospodarce, co utrudni jej kontrolowanie w przyszłości.
- Goolsbee zaznacza również znaczenie niezależności Fed, podkreślając, że instytucja ta nie powinna kierować się oczekiwaniami rynku ani presją polityczną. Całościowo jego wypowiedzi wpisują się w narrację o zwiększonej wrażliwości gospodarki USA na szoki podażowe oraz ograniczonej przestrzeni dla szybkich i jednoznacznych decyzji monetarnych.
Biorąc pod uwagę ryzyko stagflacji, wydaje się, że perspektywy wzrostu indeksu dolara są możliwe - ale nie przesądzone. Dynamika może zależeć od odporności (lub jej braku) innych gospodarek świata, oraz tego, jak bardzo Amerykanie będą skłonni ponosić koszty wyższych cen, nie rezygnując jednocześnie z konsumpcji. Wydaje się, że jeśli taki scenariusz będzie powoli się materializował, a gospodarka znów zaskoczy odpornością, indeks może wrócić powyżej 100 - na dobre.
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.