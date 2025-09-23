Goolsbee z Fed sygnalizuje niskie szanse na 50 pb bniżkę stóp🗽EURUSD blisko 1.18

Austan Goolsbee, prezes oddziału Fed w Chicago, zasygnalizował dziś bardziej gołębie nastawienie w kwestii decyzji dotyczących stóp procentowych w USA. Oto najważniejsze fragmenty jego wystąpienia:
-
Rynek pracy nadal chłodzi się w łagodnym i umiarkowanym tempie.
-
Uważam, że stopy mogą nieco spaść, jeśli będziemy na ścieżce powrotu inflacji do celu.
-
Musimy być ostrożni, aby nie działać zbyt agresywnie.
-
Obecnie nie rozważam obniżki o 50 punktów bazowych.
-
Neutralny poziom stóp znajduje się 100–125 pb poniżej obecnego.
-
Sądzę, że polityka Fed jest obecnie łagodnie restrykcyjna.
-
Nie zmieniliśmy celu inflacyjnego.
-
Statystyki rynku pracy pokazują dużą stabilność.
-
Mamy rynek o niskim poziomie zatrudniania i niskim poziomie zwolnień.
EURUSD (interwał D1)
Źródło: xStation5
