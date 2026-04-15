Hermes tonie 13% w rocznicę katastrofy RMS Titanic ⚓💥

- Sektor spółek modowych "krwawi" na początku środowego handlu
Dziś, 15 kwietnia, mija 114. rocznica zatonięcia RMS Titanic — i trudno nie zauważyć pewnego zbieżności: tego samego dnia akcje Hermès International, notowanego pod tickerem $RMS, znalazły się pod poważną presją na paryskiej giełdzie. Hermès International, notowany na Euronext pod tickerem RMS, zaliczył jeden z gorszych dni w swojej historii giełdowej, tracąc ponad 13–14% na otwarciu sesji w Paryżu. Akcje znalazły się tym samym na najniższym poziomie od ponad trzech lat, a od początku roku kurs obsunął się już o blisko 28%.
📊 Wyniki Q1 2026 — raport vs oczekiwania
Przychody za Q1 wyniosły €4,07 mld, co oznacza spadek o 1,4% rok do roku przy bieżących kursach walutowych — głównie wskutek negatywnego efektu kursowego rzędu 290 mln euro. Rynek liczył na ok. €4,13–4,16 mld. Organiczny wzrost sprzedaży przy stałych kursach wyniósł +5,6%, podczas gdy konsensus Visible Alpha zakładał +7,1% — i to znaczące rozczarowanie wobec oczekiwanej reakceleracji po solidnym Q4 2025 (+9,8%). Warto jednak podkreślić ważny niuans: wyniki segmentowe w walutach raportowanych wyglądają dramatycznie (zegarki -10%, odzież -6%), ale po wyeliminowaniu efektu kursowego obraz jest znacznie łagodniejszy — organicznie zegarki tracą tylko -3,7%, a odzież jest praktycznie płaska na poziomie +0,4%.
🌍 Wyniki geograficzne (stałe kursy walut)
-
🇺🇸 Ameryki: +17,2% — wyjątkowy kwartał, zrównoważony wzrost we wszystkich segmentach w USA, Kanadzie i Ameryce Południowej; zdecydowanie najjaśniejszy punkt raportu
-
🇯🇵 Japonia: +9,6% — silna lojalność lokalnych klientów; w marcu rozbudowano i odnowiono butik Umeda Hankyu w Osace
-
🇪🇺 Europa bez Francji: +9,7% — solidna dynamika napędzana lokalnym popytem
-
🇫🇷 Francja: -2,8% — odczuwalny spadek ruchu turystycznego szczególnie w marcu, powiązany z sytuacją na Bliskim Wschodzie
-
🌏 Azja-Pacyfik bez Japonii: +2,2% (vs oczek. ~+5,7%) — wyhamowanie z +8% w Q4; Chiny kontynentalne utrzymują nieznaczny wzrost, Korea solidna, reszta regionu słabsza; zakłócenia lotnicze odbiły się na Singapurze i Tajlandii
-
🕌 Bliski Wschód (inne): -5,9% — od marca drastyczny wpływ wojny; sprzedaż w luksusowych galeriach UAE, Kuwejtu, Kataru i Bahrajnu runęła w dół; obroty w dubaijskich mallach spadły w marcu o 40%; region ten był najszybciej rosnącym dla Hermèsa w całym 2025 roku
📦 Wyniki segmentowe (stałe kursy walut)
-
🟤 Skóra i rymarstwo: +9,4% (€1 849M) — silna pożądliwość kolekcji i rosnące moce produkcyjne; hity sezonu to torba Faubourg Express i Collier d'attelage; w kwietniu otwarto 25. atelier skórzane w Loupes (Gironde)
-
👗 Odzież i akcesoria: +0,4% (€1 076M) — wynik płaski organicznie; pokaz kobiecej kolekcji jesień-zima 2026 w Garde Républicaine przyjęty bardzo dobrze
-
🧣 Jedwab i tekstylia: +7,8% (€257M) — solidny wzrost napędzany stale odnawianą kreatywnością; wyróżnia się chusta L'esprit s'envole
-
🏺 Inne sektory Hermès (biżuteria, Home): +6,8% (€540M) — kontynuacja dynamiki; wydarzenie haute bijouterie Double Tour odbyło się po raz pierwszy w Tokio
-
💄 Perfumy i beauty: +0,2% (€127M) — sprzedaż stabilna; nowości: Musc Pallida w kolekcji Hermessence, Un Jardin sous la mer oraz pierwsza podkładowa pielęgnacja Plein Air w 34 odcieniach
-
⌚ Zegarki: -3,7% (€135M) — trudne otoczenie, ale Hermès poszerza ofertę; na Watches & Wonders w Genewie zaprezentowano H08 ze szkieletowanym ruchem tytanowym oraz Arceau Samarcande z minutnikiem; rozbudowa manufaktury w Le Noirmont do 2028 r.
-
📦 Inne produkty: +3,6% (€86M) — produkcja dla marek zewnętrznych, John Lobb, Saint-Louis, Puiforcat
Źródło: Relacje Inwestorskie Hermes
Mimo tych perturbacji Hermès podtrzymał długoterminowe cele wzrostu przy stałych kursach walut i jednocześnie odkupił w Q1 ponad 31 tys. własnych akcji za 60 mln euro. Axel Dumas, prezes wykonawczy, skomentował wyniki w swoim stylu: „W napiętym środowisku geopolitycznym Hermès trzyma kurs, wierny swojej długoterminowej strategii." Spółka utrzymuje marżę operacyjną na poziomie przekraczającym 41% — wynik, którego żaden inny gracz luksusowy nie jest w stanie odtworzyć. Kolejny ważny punkt w kalendarzu to 29 lipca 2026 — publikacja wyników za pierwsze półrocze.
Na wykresie akcji Hermes (Euronext Paris) widoczny jest silny trend wzrostowy od 2023 roku, który przyspieszył w 2024 i osiągnął szczyt powyżej 3100 EUR na początku 2025, po czym nastąpiło gwałtowne załamanie ceny o ponad 11,85% w ostatnim okresie. EMA200 (pomarańczowa linia) przez większość czasu od 2023 roku działała jako dynamiczne wsparcie, jednak od początku 2025 roku cena przebiła ją w dół i obecnie znajduje się wyraźnie poniżej tej średniej (aktualna wartość EMA200 wynosi 2059,72). Profil wolumenu (po lewej stronie) pokazuje bardzo wyraźną strefę wysokiej aktywności między około 1800–2300 EUR, z największą koncentracją wolumenu tickwego w okolicach 2000–2100, co obecnie działa jako silna strefa oporu/podatku po spadku. Od szczytu w 2025 roku cena jest zakotwiczona wokół poziomu VWAP (czarna pozioma linia), który przez większość czasu pełnił rolę równowagi rynkowej; obecnie cena znajduje się poniżej tej linii, co potwierdza dominację sprzedających w ostatnim okresie.
Źródło: xStation
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.