Hermes tonie 13% w rocznicę katastrofy RMS Titanic ⚓💥

Dziś, 15 kwietnia, mija 114. rocznica zatonięcia RMS Titanic — i trudno nie zauważyć pewnego zbieżności: tego samego dnia akcje Hermès International, notowanego pod tickerem $RMS, znalazły się pod poważną presją na paryskiej giełdzie. Hermès International, notowany na Euronext pod tickerem RMS, zaliczył jeden z gorszych dni w swojej historii giełdowej, tracąc ponad 13–14% na otwarciu sesji w Paryżu. Akcje znalazły się tym samym na najniższym poziomie od ponad trzech lat, a od początku roku kurs obsunął się już o blisko 28%.

📊 Wyniki Q1 2026 — raport vs oczekiwania

Przychody za Q1 wyniosły €4,07 mld, co oznacza spadek o 1,4% rok do roku przy bieżących kursach walutowych — głównie wskutek negatywnego efektu kursowego rzędu 290 mln euro. Rynek liczył na ok. €4,13–4,16 mld. Organiczny wzrost sprzedaży przy stałych kursach wyniósł +5,6%, podczas gdy konsensus Visible Alpha zakładał +7,1% — i to znaczące rozczarowanie wobec oczekiwanej reakceleracji po solidnym Q4 2025 (+9,8%). Warto jednak podkreślić ważny niuans: wyniki segmentowe w walutach raportowanych wyglądają dramatycznie (zegarki -10%, odzież -6%), ale po wyeliminowaniu efektu kursowego obraz jest znacznie łagodniejszy — organicznie zegarki tracą tylko -3,7%, a odzież jest praktycznie płaska na poziomie +0,4%.

🌍 Wyniki geograficzne (stałe kursy walut)

🇺🇸 Ameryki: +17,2% — wyjątkowy kwartał, zrównoważony wzrost we wszystkich segmentach w USA, Kanadzie i Ameryce Południowej; zdecydowanie najjaśniejszy punkt raportu

🇯🇵 Japonia: +9,6% — silna lojalność lokalnych klientów; w marcu rozbudowano i odnowiono butik Umeda Hankyu w Osace

🇪🇺 Europa bez Francji: +9,7% — solidna dynamika napędzana lokalnym popytem

🇫🇷 Francja: -2,8% — odczuwalny spadek ruchu turystycznego szczególnie w marcu, powiązany z sytuacją na Bliskim Wschodzie

🌏 Azja-Pacyfik bez Japonii: +2,2% (vs oczek. ~+5,7%) — wyhamowanie z +8% w Q4; Chiny kontynentalne utrzymują nieznaczny wzrost, Korea solidna, reszta regionu słabsza; zakłócenia lotnicze odbiły się na Singapurze i Tajlandii

🕌 Bliski Wschód (inne): -5,9% — od marca drastyczny wpływ wojny; sprzedaż w luksusowych galeriach UAE, Kuwejtu, Kataru i Bahrajnu runęła w dół; obroty w dubaijskich mallach spadły w marcu o 40%; region ten był najszybciej rosnącym dla Hermèsa w całym 2025 roku

📦 Wyniki segmentowe (stałe kursy walut)

🟤 Skóra i rymarstwo: +9,4% (€1 849M) — silna pożądliwość kolekcji i rosnące moce produkcyjne; hity sezonu to torba Faubourg Express i Collier d'attelage; w kwietniu otwarto 25. atelier skórzane w Loupes (Gironde)

👗 Odzież i akcesoria: +0,4% (€1 076M) — wynik płaski organicznie; pokaz kobiecej kolekcji jesień-zima 2026 w Garde Républicaine przyjęty bardzo dobrze

🧣 Jedwab i tekstylia: +7,8% (€257M) — solidny wzrost napędzany stale odnawianą kreatywnością; wyróżnia się chusta L'esprit s'envole

🏺 Inne sektory Hermès (biżuteria, Home): +6,8% (€540M) — kontynuacja dynamiki; wydarzenie haute bijouterie Double Tour odbyło się po raz pierwszy w Tokio

💄 Perfumy i beauty: +0,2% (€127M) — sprzedaż stabilna; nowości: Musc Pallida w kolekcji Hermessence, Un Jardin sous la mer oraz pierwsza podkładowa pielęgnacja Plein Air w 34 odcieniach

⌚ Zegarki: -3,7% (€135M) — trudne otoczenie, ale Hermès poszerza ofertę; na Watches & Wonders w Genewie zaprezentowano H08 ze szkieletowanym ruchem tytanowym oraz Arceau Samarcande z minutnikiem; rozbudowa manufaktury w Le Noirmont do 2028 r.

📦 Inne produkty: +3,6% (€86M) — produkcja dla marek zewnętrznych, John Lobb, Saint-Louis, Puiforcat

Źródło: Relacje Inwestorskie Hermes

Mimo tych perturbacji Hermès podtrzymał długoterminowe cele wzrostu przy stałych kursach walut i jednocześnie odkupił w Q1 ponad 31 tys. własnych akcji za 60 mln euro. Axel Dumas, prezes wykonawczy, skomentował wyniki w swoim stylu: „W napiętym środowisku geopolitycznym Hermès trzyma kurs, wierny swojej długoterminowej strategii." Spółka utrzymuje marżę operacyjną na poziomie przekraczającym 41% — wynik, którego żaden inny gracz luksusowy nie jest w stanie odtworzyć. Kolejny ważny punkt w kalendarzu to 29 lipca 2026 — publikacja wyników za pierwsze półrocze.

Na wykresie akcji Hermes (Euronext Paris) widoczny jest silny trend wzrostowy od 2023 roku, który przyspieszył w 2024 i osiągnął szczyt powyżej 3100 EUR na początku 2025, po czym nastąpiło gwałtowne załamanie ceny o ponad 11,85% w ostatnim okresie. EMA200 (pomarańczowa linia) przez większość czasu od 2023 roku działała jako dynamiczne wsparcie, jednak od początku 2025 roku cena przebiła ją w dół i obecnie znajduje się wyraźnie poniżej tej średniej (aktualna wartość EMA200 wynosi 2059,72). Profil wolumenu (po lewej stronie) pokazuje bardzo wyraźną strefę wysokiej aktywności między około 1800–2300 EUR, z największą koncentracją wolumenu tickwego w okolicach 2000–2100, co obecnie działa jako silna strefa oporu/podatku po spadku. Od szczytu w 2025 roku cena jest zakotwiczona wokół poziomu VWAP (czarna pozioma linia), który przez większość czasu pełnił rolę równowagi rynkowej; obecnie cena znajduje się poniżej tej linii, co potwierdza dominację sprzedających w ostatnim okresie.

Źródło: xStation