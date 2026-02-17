Hollywood w napięciu. Kolejna runda walk o Warner Bros.

W ostatnich dniach wydarzenia wokół Warner Bros. Discovery wyraźnie przyspieszyły. Zarząd zdecydował się na ponowne otwarcie rozmów z Paramount po uzyskaniu od Netflix czasowej zgody na prowadzenie ograniczonych negocjacji. Jednocześnie formalnie odrzucił dotychczas zmodyfikowaną propozycję Paramount i wyznaczył termin do 23 lutego na przedstawienie ostatecznej, najlepszej oferty. Mimo dopuszczenia takiej możliwości, władze spółki nadal rekomendują akcjonariuszom przyjęcie propozycji Netflix, argumentując, że zapewnia ona większą przewidywalność oraz wyższe prawdopodobieństwo finalizacji transakcji.

Paramount sygnalizuje gotowość podniesienia ceny do około 31 USD za akcję wobec wcześniejszych 30 USD, co implikowałoby wycenę całej grupy przekraczającą 108 mld USD wraz z zadłużeniem. Oferta obejmuje pełne portfolio aktywów Warner Bros. Discovery, w tym segmenty telewizyjne i informacyjne, a także zawiera elementy zwiększające jej atrakcyjność finansową. Należą do nich kwartalna rekompensata dla akcjonariuszy w przypadku opóźnienia zamknięcia transakcji oraz deklaracja pokrycia opłaty za rozwiązanie umowy z Netflix, szacowanej na około 2,8 mld USD. W ujęciu nominalnym propozycja Paramount prezentuje się więc korzystniej.

Oferta Netflix ma jednak inną konstrukcję i inny profil ryzyka. Dotyczy przede wszystkim działalności studyjnej i segmentu streamingowego, przy cenie około 27,75 USD za akcję i łącznej wartości transakcji na poziomie około 82 do 83 mld USD. Choć cena jednostkowa jest niższa, struktura oparta głównie na gotówce oraz wcześniejsze uzgodnienia między stronami zwiększają przejrzystość całego procesu. Zdaniem zarządu Warner Bros. Discovery przekłada się to na większą pewność zamknięcia. Istotnym czynnikiem pozostaje także aspekt regulacyjny, ponieważ przejęcie całej grupy przez Paramount mogłoby wymagać bardziej złożonej analizy antymonopolowej, podczas gdy transakcja z Netflix obejmuje węższy zakres aktywów i potencjalnie wiąże się z mniejszym ryzykiem ingerencji regulatorów.

Z punktu widzenia rynku oznacza to utrzymującą się niepewność oraz podwyższoną zmienność notowań. Inwestorzy w krótkim horyzoncie uwzględniają możliwość pojawienia się oferty formalnie uznanej za lepszą od obecnie rekomendowanej. Każda informacja o poprawie warunków ze strony Paramount może wspierać kurs Warner Bros. Discovery, jednocześnie zwiększając presję na Netflix, który ma możliwość dostosowania swojej propozycji. Taki układ sprzyja scenariuszowi rywalizacji cenowej, w której potencjalna wartość dla akcjonariuszy może wzrosnąć, ale równolegle rośnie także poziom ryzyka i wahań kursowych.

W perspektywie średnioterminowej kluczowe będą trzy kwestie: ostateczny poziom i struktura oferty Paramount, ocena zarządu dotycząca jej przewagi nad obecnym porozumieniem oraz stanowisko organów regulacyjnych. Jeśli Paramount nie przedstawi wyraźnie korzystniejszej i wiarygodnej finansowo propozycji, rynek może powrócić do scenariusza bazowego zakładającego realizację transakcji z Netflix. Jeżeli jednak pojawi się istotnie wyższa i w pełni zabezpieczona oferta, możliwa będzie zmiana rekomendacji zarządu i rozpoczęcie kolejnej rundy negocjacji.

W szerszym ujęciu obecna sytuacja pokazuje klasyczne napięcie pomiędzy dążeniem do maksymalizacji ceny a potrzebą ograniczenia ryzyka realizacji. Część inwestorów może koncentrować się na wyższej wycenie oferowanej przez Paramount, inni będą preferować większą stabilność i przewidywalność transakcji z Netflix. Do momentu ostatecznego rozstrzygnięcia oraz głosowania akcjonariuszy zaplanowanego na 20 marca 2026 roku należy zakładać utrzymanie podwyższonej zmienności oraz silnej reakcji rynku na każdą nową informację dotyczącą przebiegu negocjacji.