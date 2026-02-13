IBM idzie pod prąd: Trzykrotnie więcej początkujących pracowników

W ostatnich miesiącach nagłówki zdominowały kolejne, coraz bardziej ponure doniesienia z rynku pracy, szczególnie dla osób dopiero zaczynających karierę i/lub związanych z sektorem IT. Szacuje się, że w samym tylko 2025 roku pracę w ramach optymalizacji kosztów zatrudnienia w USA straciło ok. 250 000 ludzi. Na tle tych wiadomości w jaskrawy sposób wyróżnia się komunikat firmy IBM.

Mimo ponad 120 lat historii spółka ta wciąż pozostaje istotnym graczem na rynku. Spółka odpowiedzialna jest, na dobrą sprawę, za stworzenie branży IT, a śledząc historię niemal każdego rozwiązania używanego obecnie w branży komputerowej i przetwarzania danych, prędzej czy później natrafimy na IBM.

Strategia IBM zawsze pozostawała pragmatyczna, metodyczna i skoncentrowana na rezultatach. Swoje pragmatyczne podejście IBM przenosi na pole AI. Niektórzy krytykują IBM za zachowawczość, inni chwalą spółkę za ostrożność. Tę ostrożność można zaobserwować w nowym komunikacie firmy odnośnie do polityki rekrutacji.

W bezkompromisowy sposób o polityce rekrutacyjnej w branży na konferencji w Nowym Jorku wypowiada się dyrektor generalna HR w spółce, Nickle LaMoureux: „Tak, to te wszystkie stanowiska, o których powiedzieli nam, że zastąpi je AI”.

Przedstawiciele spółki wyrażają pogląd, że zapotrzebowanie na stanowiska początkujące nie znika, jedynie musi zmienić się ich charakter.

Spółka idzie pod prąd. Zatrudnienie ma być zwiększone „na całej szerokości”, jednak przedstawiciele odmówili podania liczb. Na co warto zwrócić uwagę, polityka opisana wyżej nie jest utrzymaniem trendu, lecz jego odwróceniem.

Według danych Makrotrends spółka regularnie tnie zatrudnienie od wielu lat, a ostatni rok „na plus” to 2019. Tylko w 2023 roku spółka miała pozbyć się ponad 10% pracowników, wchodząc w rok 2026 z siłą roboczą oscylującą w okolicach 290 000.

Z kontekstu wypowiedzi przedstawicieli spółki można spekulować, że osoby decyzyjne w spółce „sparzyły się” na próbach zbyt optymistycznej implementacji AI w procesach spółki, a problemy ma zaadresować wzrost zatrudnienia.

Spółka przetrwała dwie wojny światowe i kilka dużych kryzysów gospodarczych. Większość konkurencji IBM miałaby natomiast problem wytrzymać kilka kwartałów wyższych stóp procentowych.

IBM.US (D1)

Spółka mimo doznała gwałtownej przeceny mimo tego że jeszcze nie dawno utrzymywała się w okolicach rekordów. Struktura średnich EMA pozostaje wzrostowa jednak kluczowy dla popytu jest powrót powyżej FIBO 61,8. Źródło: xStation5