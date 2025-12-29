Crypto news: Srebro spada, Bitcoina odbija📈Crypto powtarza scenariusz z 2020 roku?

Kryptowaluty podejmują dziś kolejną próbę odbicia po ostatnich spadkach. Bitcoin powoli wraca w okolice 90 tys. USD, a Ethereum zdołało przebić psychologicznie istotny poziom 3 tys. USD. W ostatnich dniach to srebro przyciągnęło uwagę całego spekulacyjnego rynku poniekąd 'zabierając' poniekąd tę rolę Bitcoinowi. Dziś cena kruszcu drastycznie spadła z rekordowych 82 USD do niespełna 75 USD wobec masowej realizacji zysków, częściowo rozpędzonej podniesieniem wymaganego limitu depozytu zabezpieczającego przez CME.

Jednak przypadek srebra, którego kapitalizacja wynosi ok. 4,5 bln USD, wobec 1,8 bln USD dla Bitcoina także pokazuje, że wzrost w okolice 200 tys. USD teoretycznie faktycznie możę być realny w 2026 roku, jeśli trend ulegnie zmianie - mimo tak znaczącego rozmiaru rynku. Srebro tylko od początku czerwca 2025 roku wzrosło o ponad 100%, co może rozpalać wyobraźnię byków, jeśli Bitcoin wejdzie w nowy rok w dużo lepszych nastrojach. Aktualnie największa kryptowaluta wciąż notowana jest 30% poniżej ATH, a Ethereum mimo zdrowych fundamentów sieci traci do rekordowych poziomów ok. 45%.

Czy Bitcoin będzie 'drugim srebrem' w 2026 roku?

Czy podobnie jak w roku 2020, Bitcoin w 2026 wróci do gry i zbliży się do wyników, jakie srebro osiągnęło w 2025 roku? W ujęciu makro, do tej pory wyglądało to tak, że zazwyczaj najpierw rosły metale szlachetne (safe haven), a dopiero potem Bitcoin. Kapitał zaczyna defensywnie, a dopiero później przechodzi do aktywów ryzykownych. Po krachu z marca 2020 r. (COVID) kluczowy był impuls płynnościowy, Fed „zalał” rynki płynnością, ale ta płynność nie poszła od razu w krypto, najpierw szukała bezpieczeństwa.

Złoto i srebro wykonały ruch jako pierwsze. Złoto wzrosło z ok. 1450 USD do 2075 USD do sierpnia 2020, a srebro z ok. 12 USD do 29 USD w tym samym okresie.

W tym czasie BTC przez ok. 5 miesięcy tkwił w konsolidacji między 9000 do 12 000 USD , co przypomina obecny trend boczny.

Moment przełomowy nastąpił, gdy metale biły rekordy: kiedy złoto i srebro osiągnęły lokalne maksima (sierpień 2020), kapitał zaczął rotować w stronę ryzyka , co uruchomiło kolejny etap cyklu. To oznaczałoby

Efekt rotacji w 2020/2021: BTC wzrósł z ok. 12 000 USD do 64 800 USD do maja 2021 (ok. 550%), a całkowita kapitalizacja rynku crypto urosła ok. 8-krotnie . złoto znalazło się na historycznych szczytach w okolicach 4550 USD , srebro ok. 80 USD , zainteresowanie metalami może w 2026 roku słabnąć na korzyść BTC



Dodatkowy element narracji: kolejna duża likwidacja z 10 października (nieco podobna do marca 2020). Zwykle po takim „wstrząsie” BTC często przez miesiące odbudowywał strukturę, zanim przeszedł w wyraźny trend. Co w takim scenariuszu mogłoby odróżniać 2026 od 2020? W poprzednim cyklu dominowała sama płynność, a teraz mógłby dojść nieco przyjaźniejszy „pakiet strukturalny”, czyli:

potencjalne ponowne zastrzyki płynności i oczekiwane cięcia stóp ,

możliwe wyłączenia/regulacyjne ułatwienia dla banków ,

bardzie jprzyjazne regulacje krypto w USA ,

scenariusz rozdawanych obywatelom czeków w ramach polityki budżetowej USA,

dalsza ekspansja spot ETF-ów na krypto ,

łatwiejszy dostęp dla największych zarządzających aktywami, w tym Fidelity i BlackRock

potencjalnie bardziej przyjazne kierownictwo Fed.

Fakt, że złoto i srebro wzrosły jako pierwsze, nie jest niedźwiedzim sygnałem dla krypto. Bitcoin i rynek krypto zwykle ruszają dopiero po tym, jak metale wyhamują / zrobią pauzę. Obecny kierunek cenowy Bitcoina, ani jego słabe wyniki na tle srebra i złota nie muszą oznaczać początku bessy. Warto mieć na uwadzę, że koncepcja 4-letnich cykli Bitcoina wskazuje odwrotny scenariusz i podobieństwa do 2022, nie z 2020 roku. W tym miejscu warto podkreślić jednak, że cykle 4-letnie mogą nie działać z podobną skalą, co kiedyś, biorąc pod uwagę, że: ponad 90% wszystkich BTC jest już na rynku, w USA działają fundusze ETF, a w 2026 roku Fed będzie prawdopodobnie nadal ciął stopy (a nie podnosił je, jak w roku 2022). Także środowisko regulacyjne w USA jest dziś przyjaźniejszej kryptowalutom, a szeroka 'deregulacja' może wspierać fundamenty.

Wykresy Bitcoina i Ethereum (D1)

Patrząc na wykresy obu kryptowalut, widzimy, że wskaźnik RSI wzrosło do lub powyżej 50, a przeciecie średnich na MACD uprawdopodobnia scenariusz dalszej wspinaczki. Dla Bitcoina kluczowym oporem są okolice 94 tys. USD, gdzie kilkukrotnie został już odrzucony, a dla Ethereum to poziom 3500 USD. Istotne wsparcia przebiegają dla BTC przy 86 tys. USD, a dla ETH w pobliżu 2800 USD. PlanB zwrócił uwagę na spadającą korelację Bitcoina z rynkiem akcji i metali szlachetnych, co historycznie poprzedzało wzrosty cen i może zapowiadać powolne 'uklepywanie dołka'. Oczywiście warto mieć na uwadzę, że historia nie musi się powtórzyć.







Napływy do ETF-ów spadły

Bilans ostatnich 10 sesji jest dla obu największych kryptowalut głęboko ujemny, podczas gdy odpływy netto z funduszy ETF na Bitcoina podczas ostatniej sesji okazały sie największe od dawna, wskazując na -275 mln USD.

