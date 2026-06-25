IBM pokazuje przełom: Lider następnej rewolucji?

Mimo skupienia uwagi rynku na akcjach m.in. Micron oraz Apple, część inwestorów skupia swoją uwagę na IBM.
Spółka zaprezentowała technologię chipów poniżej 1 nanometra. Nowa architektura, określana jako “nanostack”, ma pozwalać na pionowe układanie tranzystorów i dalsze zwiększanie gęstości obliczeniowej w momencie, gdy klasyczne skalowanie półprzewodników zbliża się do fizycznych ograniczeń.
Według IBM nowa technologia 0,7 nm może pomieścić nawet 100 mld tranzystorów na układzie wielkości paznokcia. Jest to dwukrotnie więcej niż wcześniejszy chip 2 nm zaprezentowany przez spółkę w 2021 roku. IBM w raporcie za 2022 rok wskazał, że podpisał trzyletnią umowę joint development/licensing z japońskim konsorcjum dotyczącą IP i know-how w zaawansowanych półprzewodnikach, która miała wygenerować ok. 100 mln USD przychodu w 2022 roku.
Monetyzacja kolejnej fazy rozwoju technologii IBM będzie odłożona w czasie, jednak może być bardziej imponująca.
Inne potencjalne korzyści to (szacowana) o 50% wyższa wydajność lub do 70% niższe zużycie energii względem generacji 2 nm. Szczególnie w kontekście AI może być również deklarowana poprawa skalowania pamięci S-RAM, to właśnie przepustowość danych i efektywność stają się coraz większym ograniczeniem dla rozwoju akceleratorów AI.
Technologicznie komunikat IBM wzmacnia długoterminową tezę, że branża półprzewodników nadal ma przestrzeń do zwiększania mocy obliczeniowej mimo rosnących ograniczeń. Dla rynku AI oznacza to potencjalnie dalszy spadek kosztu jednostki obliczeń i większą efektywność centrów danych.
Jednocześnie przełom ma, na razie, charakter badawczo-rozwojowy, a nie komercyjny. Ewentualne wdrożenie, masowa produkcja i monetyzacja to kwestia lat raczej może nastąpić głównie przez licencjonowanie technologii, współpracę ze spółką foundry (np. Intel).
W krótkim terminie trudno oczekiwać istotnego wpływu na przychody i marże IBM. Informacja poprawia postrzeganie kompetencji technologicznych spółki i wzmacnia jej pozycję w strategicznych obszarach, w tym branży AI. Przełom może też z czasem zacząć wspierać szerszy rynek, który kwestionuje zasadność i jakość nakładów inwestycyjnych spółek hyperscale.
IBM.US (D1)
Reakcja rynku jest chłodna, spółka początkowo zyskiwała na czwartkowej sesji ok. 2%, jednak w miarę pogorszenia się sentymentu ogólnego, ruch cenowy zmienił się na spadkowy. Spółka utrzymuje się w szerokim kanale trendu wzrostowego oraz kanale konsolidacji między 330$-220$ obecnie znajdując się bliżej jego dolnego ograniczenia. Źródło: xStation
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