Przegląd Geopolityczny (05.08.2026)

Iran

Redakcja Axios, jedna z najbliższych obecnej administracji prezydenckiej, opublikowała reportaż na temat wstępnej umowy trójstronnej pomiędzy USA, Iranem a Omanem. Umowa ta ma obejmować: Wznowienie zawieszenia broni, wstrzymanie blokady cieśniny Ormuz i utworzenie korytarzy żeglugi komercyjnej przez Oman oraz Iran, operacje rozminowania oraz wznowienie rozmów na temat programu jądrowego. Administracja USA ma nadzieję na opublikowanie treści umowy już w środę (05.08). W kontekście tych rozmów kluczowe są analizy ISW. Instytut zwraca uwagę na bardziej agresywną postawę przedstawicieli sił zbrojnych. Obóz parlamentarny/prezydencki jest wyraźnie bardziej skłonny do koncesji i negocjacji, podczas kiedy wojskowi mają być przekonani o trwałości reżimu.



Kluczowe rynki: Ropa, Gaz

Jeżeli porozumienie przywróci swobodną żeglugę przez Ormuz, ceny powinny oddać część premii geopolitycznej. W takim scenariuszu, prawdopodobne są epizody cen nawet poniżej ~70 USD.

Analogicznej sytuacji można oczekiwać na Europejskim gazie, gdzie ceny mogłyby wrócić nawet poniżej 50 Euro.

Źródło: xStation5

Źródła w siłach zbrojnych USA miały przekazać agencji Reuters, że zapasy amunicji precyzyjnej dalekiego zasięgu zostały „niemal wyczerpane”. Dotyczy to głównie amunicji typu PrSM oraz ATACMS. Informacje te można podawać w wątpliwość z uwagi na charakterystykę tej amunicji. Pociski typu ATACMS oraz PrSM są pociskami wystrzeliwanymi z platform lądowych o zasięgu między 300-500 km. Użycie ich w tak dużej ilości w kontekście Iranu byłoby bardzo niepraktyczne. Równie zła i dużo bardziej prawdopodobna jest sytuacja amunicji przechwytującej USA. Siły USA miały wykorzystać ok. 80% zapasów pocisków THAAD oraz ok. 50% pocisków typu „PAC-3” (tzw. Patriot). Pentagon wydaje się traktować braki w amunicji jako przeszkodę, a nie powód do zakończenia działań w Iranie. CNN donosi, że w Pentagonie trwają prace nad szeregiem „niekonwencjonalnych” scenariuszy działań przeciw Iranowi. Braki w amunicji również zaczynają być adresowane w bardziej systematyczny sposób – Northrop Grumman podpisał umowę z Departamentem Wojny USA oraz Lockheed Martin wartą 3 miliardy USD, której celem jest zwiększenie produkcji pocisków PAC-3 oraz THAAD. Docelowo mowa o wzroście dostaw o ok. 400% na przestrzeni 7 lat.



Kluczowe rynki: Spółki zbrojeniowe z USA

Lockhead Martin jest głównym wykonawcą PAC-3 MSE i THAAD, Northrop Grumman dostarcza silniki i komponenty PAC-3 oraz THAAD. L3Harris produkuje układy napędowe dla PAC-3 i THAAD.

Ukraina

W okolicy ukraińskiego samolotu transportowego, na niemieckim lotnisku Lipsk-Halle, znaleziono drona. Według fragmentarycznych doniesień większość źródeł wskazuje, że dron posiada ładunek wybuchowy i detonator. Samolot DHL, który wystartował z lotniska w tym samym czasie, miał doznać kolizji z innym, niezidentyfikowanym dronem na wysokości 400 metrów. Samolot doznał uszkodzenia sekcji przedniej i wylądował bez dalszych komplikacji na lotnisku w Hanowerze.

Wywiad ukraiński doniósł agencji Reuters, że Korea Północna wysłała własną jednostkę artylerii rakietowej, która ma obejmować ok. 100 operatorów, 6 wyrzutni oraz ok. 120 pocisków. Jak donosi portal NK News, analiza zdjęć satelitarnych wskazuje na to, że Korea Północna zbudowała fabrykę rakiet Hwasong-11 (o zasięgu ok. 900 km) w prowincji Hamhung. Analitycy spekulują, że placówka ma dostarczać broń Federacji Rosyjskiej.

W tym samym czasie po raz pierwszy zaobserwowano bojowe użycie nowych ukraińskich dronów firmy „Triada Robotics”. Drony wyróżniają się napędem odrzutowym i prędkością maksymalną ok. 700 km/h, zasięgiem w okolicy 2000 km oraz ładunkiem między 100-200 kg.

Kluczowe rynki: Akcje przewoźników i linii lotniczych.

DHL jest najbardziej bezpośrednio narażony ze względu na znaczenie Lipska dla jego europejskiej sieci cargo.

Powtarzające się incydenty dronowe oznaczałyby częstsze zamknięcia lotnisk, przekierowania samolotów oraz wyższe koszty bezpieczeństwa i ubezpieczeń. Byłby to problem dla m.in: Lufthansa czy Air France.

USA

Politico donosi, że amerykańska administracja kontynuuje istotne zwiększanie aktywów wywiadu oraz zwiadu powietrznego w okolicach Kuby. Źródła, na które powoływało się Politico, nie wskazały, jakoby planowane były działania wojskowe przeciwko Kubie w najbliższym czasie.

NBC News informuje, że podsekretarz obrony narodowej USA ds. polityki pracuje nad strategią użycia broni jądrowej w potencjalnym konflikcie z Rosją lub Chinami. Dokument ma kłaść nacisk na broń jądrową krótkiego zasięgu, która miałaby być użyta w przypadku konfliktu regionalnego.

Azja

Minister obrony Tajwanu, Wellington Koo, udzielił wywiadu dla m.in. WSJ, w którym dokonał on nie tylko bardzo rzadkiego uznania współpracy wojskowej z USA, ale wyraźnie wskazał on na to, że partnerstwo to „jest głębsze, niż jesteście to sobie w stanie wyobrazić” - co jest interpretowane jako wyraźny sygnał w stronę Pekinu o naturze odstraszającej.

FCC pracuje nad zakazem importu chińskich modułów optycznych dla amerykańskich centrów danych. Zachodni producenci, tacy jak Lumentum, Innolight oraz Coherent, są w stanie dostarczać komponenty o porównywalnej jakości - jednak wolumen produkcji nie nadąża za popytem, co powoduje wielomiesięczne opóźnienia uruchomienia mocy obliczeniowej wielu placówek.

Kluczowe rynki: Półprzewodniki

Głębsza współpraca wojskowa USA–Tajwan może obniżać ryzyko inwazji, co wpływa na premię za ryzyko dla TSMC.

Coherent, Lumentum, Applied Optoelectronics mogą przejąć część amerykańskiego popytu na moduły optyczne.

Marvell dostarcza układy DSP wykorzystywane w szybkich połączeniach optycznych.

Rosnące inwestycje w niechińską infrastrukturę optyczną wspierają popyt na światłowody i komponenty połączeniowe Corninga.

