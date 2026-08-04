Wyniki Palantir: Duże oczekiwania i jeszcze większe wzrosty

Kontrowersyjna spółka technologiczna z USA opublikowała swoje wyniki za Q2 2026. Jak można zaobserwować na wycenach pozasesyjnych, inwestorzy są niezwykle zadowoleni z publikacji - akcje spółki rosną przed otwarciem o ok. 15%.

Sentyment do spółki przed publikacją był dość chłodny. Od szczytu w zeszłym roku, akcje spółki straciły ok. 40%.

Analiza techniczna Palantir (D1)

Kurs dokonał gwałtownego odbicia od poziomu FIBO 161,8 co na chwile obecną reprezentuje lokalne minimum. Ostatnia korekta załamała też linie trendu spadkowego. Jeśli spółka zachowa tempo wzrostu z notowań przed sesyjnych, to kurs powinien otworzyć się powyżej średniej EMA200. Dodatkowym sygnałem wzrostowym jest wolumen, który dodatkowo pokazuje słabnącą siłę spadków - poprzez malejący wolumen. Źródło: xStation5



Za sentymentem spółki nie stali też sami liderzy spółki, jak Alex Karp oraz Peter Thiel - zarząd spółki sprzedał istotne pakiety akcji przed publikacją wyników, co wielu analityków traktowało jako poważne ostrzeżenie. W przypadku Palantir, sygnał ten jest wyjątkowo słabej jakości - bo przedstawiciele spółki robią to dość regularnie.

Ten umiarkowany, jeśli nie pesymistyczny sentyment nie przeszkodził rynkowi w oczekiwaniu od Palantir znacznego wzrostu. Spółka udowodniła po raz kolejny, że określenie spółki jako „hiper-wzrostowej” nie zostało spopularyzowane przez nią bez powodu. Oczekiwania zostały przebite z hukiem.

Przychody:

Oczekiwano: 1,82 mld USD (+82% r/r)

Wynik: 1,94 mld USD (+94% r/r)

EPS:

Oczekiwano: 0,34$ (+213%)

Wynik: 0,41$ (+256%)

Daje to skorygowaną marżę operacyjną na poziomie ok. 62% oraz marże brutto GAAP na poziomie 84,7%

Wyniki te pokazują, dlaczego Palantir jest de facto w swojej własnej lidze. Przychody i zysk to jednak nie całość historii inwestycyjnej, a jedynie początek.

Jakość zysku

Niektórzy analitycy zwracają uwagę na zawyżone wartości zysków Palantir. Skrzywienie wyniku skorygowanego względem księgowego wynika głównie z inwestycji Palantir w SpaceX oraz wynagrodzenia, jakie spółka wypłaca w postaci akcji własnych.

Wynagrodzenie akcjami własnymi, wzrosło o 66% rok do roku - czyli realnie udział w przychodach spółki spadł.

Odliczając natomiast kontrybucje SpaceX do EPS, wynik skorygowany to ok. 0,39$. Czyli wciąż ze wzrostem powyżej 200% oraz wciąż istotnie powyżej konsensusu rynku.

Szczegóły i model biznesowy

Zaczynając od kosztów, wzrost kosztów za pierwsze 6 miesięcy roku to nieco ponad 20%. Oznacza to, że dźwignia operacyjna pozostaje ogromna, a pobicie oczekiwań rynku podnosi wartość terminalną spółki.

Kolejnym mocnym sygnałem wzrostowym oraz jednym ze „słabych punktów”, jakich dopatrywał się np. Michael Burry, są należności dla spółki. „RPO” wzrosły w pierwszej połowie 2026 o ponad 260% względem analogicznego okresu rok temu.

Oznacza to, że popyt na usługi spółki jest nawet bardziej nienasycony, niż do tej pory sugerowali przedstawiciele spółki.

Wzrost RPO, nie oznacza jednak braku konwersji zamówień na przychody.

Kluczowy dla spółki SaaS wskaźnik „zatrzymania gotówki z klienta” (ang. „Dollar Retention”) wzrósł do niemal bezprecedensowego poziomu 157% (+700pb).

Przychód z posiadanych już wcześniej klientów wzrósł o 85%, a 20 największych klientów spadło jako udział w przychodach z 43% do 40%. Oznacza to, że spółka jednocześnie jest w stanie utrzymać ekstremalne tempo wzrostu,

TCV wzrosło o 49%, przy czym skorygowany (o czas trwania) TCV wzrósł o 129%.

Drugim największym wsparciem wycen był wzrost umów komercyjnych z USA o 153% rok do roku. Oznacza to, że:

Palantir coraz mniej jest zależny od dość nieprzewidywalnych i nieprzejrzystych kontraktów rządowych oraz od Europy, która coraz bardziej stawia na „cyfrową niezależność”.

Ale co ważniejsze, produkty Palantir nie są już tylko eksperymentalnym, drogim czy niszowym rozwiązaniem dla największych i najważniejszych graczy.

Palantir komunikuje tym wynikiem że ich produkt jest już komercyjny. Rynek usług rządowych jest duży i ważny, ale blednie on przy skali potencjalnej ekspansji na rynku cywilnym.

Prognozy

W centrum uwagi był nie tyle niezwykle kontrowersyjny CEO spółki, co raczej prognozy, jakie przedstawił.

Pokazem siły było podniesienie oczekiwanych wyników za Q3 oraz na koniec roku.

W Q3 spółka spodziewa się wzrostu przychodów do poziomu powyżej 2,16 miliarda USD oraz przychodu operacyjnego na poziomie powyżej 1,29 miliarda USD

Na koniec roku, spółka ma osiągnąć ponad 8,15 miliarda USD przychodu, z czego 3,42 miliarda ma przypadać na segment komercyjny w USA.

Wolne przepływy pieniężne mają wynieść między 4,5-4,7 miliardów USD, co oznacza wzrost o nieco ponad 100% r/r i ok. 200 mln USD powyżej mediany prognoz analityków.

Perspektywy

Na koniec każdego kwartału CEO spółki publikuje list do akcjonariuszy. O ile komunikacja ze strony Alexa Karpa jest miejscami dość chaotyczna, to z najnowszej publikacji można wyczytać, że obecnie główną przeszkodą na drodze do rozwoju branży technologicznej oraz AI jest model biznesowy przyjęty przez laboratoria OpenAI i Anthropic. Największym ograniczeniem jego zdaniem jest próba „zamknięcia” użytkowników w jednym z modeli LLM, nad którymi nie mają kontroli. Palantir wychodzi temu problemowi naprzeciw poprzez ekspansję swoich integracji w taki sposób, aby klienci mogli używać modelu, którego chcą, kiedy oraz do czego chcą.

Jest to istotny problem dla tezy biznesowej Palantir - którego przedstawiciele sami (oraz dość ostentacyjnie) wskazują że model biznesowy OpenAI oraz Anthropic wydaje się coraz bliżej ściany. Palantir obecnie oferuje fenomenalną wartość dodaną dla klientów i akcjonariuszy - jednak nie przestawia jakościowego programu uniezależnienie się od produktów laboratoriów AI.

Tempo wzrostu tak spektakularne jak w przypadku Palantir jest mieczem obosiecznym. Dla przykładu, obecna mediana prognoz FCF wskazuje, że spółka w latach 2030-2031 ma generować już 20 miliardów USD wolnych przepływów pieniężnych i aż 50 miliardów USD przychodów. Nie jest to jeszcze poziom np. Microsoftu czy Nvidii, ale jest to już więcej, niż wygenerowała Meta – zanim zaczęła inwestować w AI.

Obecnie spółka posiada wskaźniki wyceny na ekstremalnie wysokich poziomach: ok. 140 P/E, ok. 62 P/S oraz ok. 186 P/FCF. Czy to oznacza, że inwestorzy będą musieli czekać ponad 100 lat na zwrot z inwestycji, a spółka jest absurdalnie droga?

Nie. To oznacza, że spółka nie ma miejsca na jakiekolwiek błędy czy rozczarowania - inaczej wycena może ponieść dysproporcjonalne przeceny. Wynika to z zależności między dźwignią operacyjną a wartością terminalną (docelową) spółki.

Każde rozczarowanie dot. tempa wzrostu oznacza „dziurę” w prognozowanej wycenie spółki - która z uwagi na wysoki mnożnik, z czasem staje się coraz mniejsza.

Obecnie konsensus rynkowy oczekuje wyhamowania i ustabilizowania się tempa wzrostu przychodu na poziomie ok. 40-50% w 2027 roku. Niektóre modele wyceny implikują, że przy takich założeniach spółka w perspektywie 5-10 lat nie jest droga, a ciągle stosunkowo tania, jeśli nie przynajmniej neutralna.