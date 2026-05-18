Ryanair zaskoczył wzrostem zysków i przychodów 📈Akcje odbijają - spółka skorzysta na kryzysie?

Ryanair zakończył rok fiskalny 2026 z zyskiem 2,3 mld euro, co daje wzrost o 40% rok do roku, co inwestorzy zareagowali z optymizmem mimo, że firma zdecydowała się nie przedstawiać prognoz finansowych na nowy rok fiskalny, wskazując na niepewność co do popytu. Abstrahując od tej decyzji, wynik potwierdza skuteczność modelu ultra low-cost przewoźnika nawet w otoczeniu wysokiej zmienności cen paliwa i rosnącej presji geopolitycznej na rynku energii. Nic dziwnego, że spółka pozostaje ostrożna w kwestii prognoz na kolejne kwartały, wskazując na niestabilność kosztów paliwa lotniczego i zmianę zachowań konsumentów. Ryanair przewiózł w analizowanym okresie 208,4 mln pasażerów, czyli o 4% więcej niż rok wcześniej, ale presja cenowa w europejskim sektorze lotniczym pozostaje wysoka.

Najważniejsze informacje dla inwestorów

rekordowy zysk netto FY26: 2,3 mld euro (+40% r/r)

4% r/r wzrost do 208,4 mln pasażerów przewiezionych w roku fiskalnym 2026

wzrost przychodów o 11% mimo wzrostu ruchu pasażerskiego

80% kosztów paliwa zabezpieczonych kontraktami hedgingowymi

słabszy popyt na lato wymusza utrzymanie cen biletów blisko poziomów z 2025 roku

spółka zakłada pełną realizację rozkładu lotów mimo napięć na rynku paliwowym

potencjalne bankructwa słabszych przewoźników mogą wzmocnić pozycję Ryanaira w Europie

Ryanair chce skorzystać na kryzysie?

Spółka sygnalizuje również, że klienci coraz częściej dokonują rezerwacji w ostatniej chwili, co utrudnia prognozowanie popytu i polityki cenowej na sezon letni. Kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej Ryanaira pozostaje strategia hedgingowa. Linie zabezpieczyły 80% letniego zapotrzebowania na paliwo po cenie 668 dolarów za tonę metryczną, co ogranicza wpływ gwałtownych wzrostów cen ropy na marże operacyjne. Dla wielu mniejszych europejskich przewoźników podobny poziom zabezpieczeń jest niedostępny. To według zarządu Ryanaira może doprowadzić część konkurencji do problemów płynnościowych w sezonie zimowym, z czego firma zamierza skorzystać przejmując większy udział w rynku. Akcje notują prawie 4% wzrost przed otwarciem giełdy w USA, ale od początku roku spadły niemal 30%.

Z perspektywy rynku Ryanair pozostaje jednym z najlepiej przygotowanych europejskich przewoźników do funkcjonowania w środowisku podwyższonych kosztów paliwa. Skala działalności, agresywna kontrola kosztów oraz rozbudowany program zabezpieczeń paliwowych sprawiają, że spółka może relatywnie lepiej radzić sobie z kryzysem niż tradycyjne linie lotnicze. Z drugiej strony reakcja rynku na wyniki jest ostrożna, ponieważ konflikt na Bliskim Wschodzie nadal trwa a im dłużej ceny ropy pozostaną wysokie, a sytuacja niepewna - tym większa szansa, że ryzyko dla spółki rozleje się na sezon letni.

Źródło: Ryanair