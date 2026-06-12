Poranna odprawa - Ropa spada po zapowiedzi pokoju przez Trumpa (12.06.2026)

🌍 Geopolityka
- Prezydent Donald Trump ogłosił bliskie porozumienie z Iranem, co powstrzymało planowane naloty USA i wywołało nagły optymizm na globalnych rynkach.
- Porozumienie pokojowe może zostać podpisane w Europie już w ten weekend z udziałem amerykańskiego wiceprezydenta JD Vance'a.
- Władze w Teheranie dystansują się od deklaracji Białego Donu, podkreślając, że ostateczna zgoda Najwyższego Przywódcy nie została jeszcze wydana. Z drugiej strony agencja FARS wskazuje na duże prawdopodobieństwo osiągnięcia porozumienia.
- Według doniesień Axios umowa zakłada 60-dniowe zawieszenie broni, pełne otwarcie cieśniny Hormuz oraz częściowe zniesienie sankcji wobec Iranu.
- Napięcia na wodach wokół cieśniny Hormuz pozostają wysokie – siły USA zestrzeliły w nocy dwa irańskie drony bojowe celujące w statki komercyjne.
- Irańska marynarka wojenna (IRGC) zablokowała tankowiec próbujący przepłynąć cieśninę Hormuz bez koordynacji, a przy Sirik odnotowano eksplozje.
📈 Giełdy i Spółki
- Giełdy w Azji odnotowały potężne wzrosty pod wpływem deeskalacji – indeks MSCI AC Asia Pacific wzrósł o 3,5%, notując najlepszy wynik od dwóch miesięcy.
- Japoński Nikkei wystrzelił o około 4%, choć później zredukował wzrost do 2,8%. Kontrakt JP225 znajduje się na niewielkim minusie. Południowokoreański Kospi rośnie 5%, a indeks z Hongkongu (Hang Seng CE) rośnie o 1,6%
- Kontrakty terminowe w Europie rosły w trakcie sesji azjatyckiej, ale obecnie oddają część ruchów i minimalnie zniżkują przed otwarciem. Sesja kasowa otworzy się jednak na plusie, gdyż większość wczorajszych wzrostów miałą miejsce na kontraktach terminowych.
- Dziś na Nasdaq debiutuje SpaceX po rekordowym IPO wartym 75 mld USD – rynek nieoficjalny wycenia akcje z premią 35%, implikując wartość firmy na poziomie 2,4 bln USD.
- Adobe Inc. poinformowało o odejściu dyrektora finansowego (CFO), co pogłębia luki w kadrze zarządzającej po zapowiedzi rezygnacji prezesa spółki.
- Akcje Intel Corp. mocno zyskały po tym, jak Bank of America podniósł rekomendację dla amerykańskiego producenta układów do poziomu „kupuj”.
- Alibaba Group złożyła ofertę przejęcia firmy Pupu za 1,5 mld USD, rzucając bezpośrednie wyzwanie konkurencyjnemu Meituan w sektorze e-commerce.
📊 Makroekonomia i Obligacje
- Rentowności obligacji skarbowych USA wyraźnie spadły po deeskalacji na Bliskim Wschodzie. Rentowności 10-letnich papierów spadły poniżej 4,47%.
- Rynek stóp procentowych drastycznie zmienił oczekiwania wobec Fed, przesuwając grudniową podwyżkę o 25 pb dopiero na pierwszy kwartał 2027 roku.
- PKB Wielkiej Brytanii skurczył się w kwietniu o 0,1% m/m, co okazało się zgodne z prognozami przy jednoczesnym spowolnieniu sektora usług (-0,2% m/m).
- Finalna inflacja CPI w Niemczech za maj wyniosła 2,6% r/r, potwierdzając wcześniejsze szacunki i spadając z poziomu 2,9% odnotowanego w kwietniu.
- Nowozelandzki wskaźnik PMI dla przemysłu spadł do 49,9 pkt, odzwierciedlając negatywny wpływ kosztów paliw oraz konfliktu na Bliskim Wschodzie.
🛢️ Surowce
- Ceny ropy naftowej gwałtownie spadły w odpowiedzi na wieści o o potencjalnym pokoju. Ropa Brent spada poniżej 90 USD za baryłkę, notując najniższe poziomy od marca. Ropa WTI notowana jest poniżej 85 USD za baryłkę
- Zapasy paliw i surowców na świecie drastycznie się kurczą. Rezerwy paliw w Singapurze są najniższe od 2013 roku, a zapasy ropy w USA spadają od 5 tygodni.
- Cena złota na rynku spot traci 0,7%, pomimo spadku cen na rynku ropy naftowej. Aktualnie złoto notowane jest poniżej 4200 USD za uncję
💱 Waluty
- Główne pary walutowe pozostają stabilne. Kurs najważniejszej pary walutowej EURUSD wynosi 1,1567, a chiński juan handlowany jest po 6,7642 względem dolara.
- Japoński jen osłabił się o 0,2% względem dolara do poziomu 160,25, utrzymując presję w pobliżu strefy potencjalnej interwencji walutowej. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie BoJ zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych
₿ Kryptowaluty
- Bitcoin odbijał podczas sesji azjatyckiej, ale obecnie traci 0,5% i spada poniżej 63000 USD
Podsumowanie dnia: „TACO Moment” wspiera odbicie na indeksach
Wall Street odrabia straty 🚨📈
US OPEN: Odreagowanie spadków, Trump grozi wznowieniem walk z Iranem
PILNE: Trump zapowiada atak na Iran. Ropa odbija o 2%
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