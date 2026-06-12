Kalendarz ekonomiczny: Domknięcie intensywnego tygodnia (12.06.2026)

Za nami dni pełne istotnych rynkowej perspektywy wydarzeń – nie tylko na Bliskim Wschodzie. W środę opublikowana została majowa inflacja ze Stanów Zjednoczonych, która stanowiła dla decydentów Fedu miłe zaskoczenie. W czwartek za mównicą stanęła prezeska Lagarde. Swoimi wypowiedziami nieoczekiwanie uderzyła w jastrzębie tony. Dziś uwaga w zakresie makroekonomicznym skoncentrowała się na brytyjskiej dynamice PKB. Tu obyło się bez większych zaskoczeń. Gospodarka skurczyła się o 0,1% w ujęciu miesięcznym. Inwestorzy są jednak myślami gdzie indziej – przy dzisiejszym IPO SpaceX. Dane makroekonomiczne Czwartek Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe o 25 pb. Decyzji towarzyszyła względnie jastrzębia retoryka prezeski Lagarde, która podkreślała, że wzrost gospodarczy w strefie euro nie jest ani nieobecny, ani istotnie zagrożony. Z ostrożnością wypowiadała się natomiast odnośnie inflacji. Jak mogliśmy usłyszeć: “Nasza decyzja jest uzasadniona przy każdej z projekcji inflacyjnych - tej zakładającej znaczną eskalację, scenariuszu bazowym i scenariuszu zakładającym deeskalację.”

Cotygodniowe deklaracje bezrobocia w USA wzrosły do 229 tys., najwyższego poziomu od lutego. Wciąż brak jednak w zakresie rynku pracy większych powodów do obaw, zwłaszcza, że rynek wciąż żyje niezwykle silnym odczytem NFP.

Piątek Brytyjska gospodarka skurczyła się w kwietniu o 0,1% w ujęciu miesięcznym. Spadek był wpisany w oczekiwania i następuje po dwóch miesiącach pokaźnych wzrostów (0,4% i 0,3%), co ogranicza jego negatywny wydźwięk.

Kalendarz makroekonomiczny Piątek Publikacje wyników spółek USA Bitcoin Depot Inc. ( BTM.US ) – BMO (przed otwarciem giełdy)

Replimune ( REPL.US ) – BMO (przed otwarciem giełdy)

CURRENC Group ( CURR.US ) – BMO (przed otwarciem giełdy)

Jiayin Group ( JFIN.US ) – BMO (przed otwarciem giełdy)

Children’s Place ( PLCE.US ) – AMC (po zamknięciu giełdy)

The Children's Place ( PLCE.US ) – AMC (po zamknięciu giełdy)

Fathom Holdings ( FTHM.US ) – AMC (po zamknięciu giełdy) 3 rynki, na które warto zwrócić uwagę Nasdaq 100 (US100) Do indeksu dołącza dziś SpaceX. Zainteresowanie spółką jest ogromne, cena akcji jednak bardzo wysoka. Nie zmienia to faktu, że będzie to największe IPO w historii. Dolar amerykański (USD) Erratyczna komunikacja prezydenta Trumpa prowadzi do podwyższonej zmienności na rynku walutowy. Inwestorzy wyczekują także przyszłotygodniowego posiedzenia FOMC. Apple (AAPL.US) Spółka podpisała kilka miesięcy temu opiewający na 2,5 miliarda kontrakt na prawa telewizyjne do transmisji MLS. Sukces komercyjny tegorocznego Mundialu, który może spopularyzować piłkę nożną za oceanem, jest więc dla niej nie bez znaczenia. — Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB

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