Indeksy rosną po komentarzach Trumpa 📈 Krach na ropie

Globalne rynki finansowe rozpoczęły tydzień w atmosferze podwyższonej zmienności, ale końcówka wcozrajszej sesji w Stanach Zjednoczonych przyniosła wyraźną poprawę nastrojów inwestorów. Impulsem okazały się wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa sugerujące, że operacja militarna związana z konfliktem z Iranem może zbliżać się do końca. Rynek natychmiast zareagował spadkiem cen ropy oraz silnym odbiciem głównych indeksów giełdowych. Kontrakty na amerykański S&P %00 (US500) rosną dziś prawie 1%. Kluczowymi wydarzeniami dla indeksu będą jutrzejsze dane CPI z USA i piątkowy raport PCE. Z drugiej strony dziś po sesji w USA wyniki przedstawi Oracle (OCL.US), a w czwartek inny gigant technologiczny - Adobe (ADBE.US).

Rynki akcji odwróciły wcześniejsze spadki , reagując na sygnały o możliwej deeskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Ceny ropy zanotowały gwałtowną korektę , spadając z poziomów powyżej 100 USD za baryłkę do ok. 84 USD (obecnie ok. 90 USD), a WTI do 80 USD.

Sektor energetyczny pozostaje kluczowym czynnikiem krótkoterminowej zmienności na globalnych rynkach finansowych.

Inwestorzy koncentrują się na nadchodzących danych inflacyjnych w USA , które mogą wpłynąć na dalsze decyzje Rezerwy Federalnej.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) podkreślił, że dopóki Izrael i USA atakują Iran, 'nawet jeden litr ropy nie opuści Zatoki Perskiej', a Trump zagroził, że jeśli Iran zaatakuje statki w Cieśninie, atak jaki przeprowadzi USA będzie '20-krotnie silniejszy' i całkowicie zrujnuje kraj.

W poniedziałkowy wieczór prezydent Donald Trump poinformował podczas konferencji prasowej w swoim klubie golfowym w pobliżu Miami, że operacja militarna realizuje swoje główne cele. W swoich wypowiedziach podkreślił dwa kluczowe elementy:

postęp w realizacji celów militarnych,

utrzymanie stabilnych dostaw energii na światowe rynki.

Najważniejsze komunikaty prezydenta USA obejmowały:

„Osiągamy znaczące postępy w realizacji naszego celu militarnego.”

„Konflikt jest praktycznie zakończony.”

Priorytetem pozostaje utrzymanie płynności dostaw energii i ropy naftowej do światowej gospodarki.

Dla rynków finansowych był to wyraźny sygnał potencjalnej deeskalacji napięć geopolitycznych, które wcześniej wywołały silny wzrost cen surowców energetycznych. Podczas regularnej sesji na Wall Street inwestorzy obserwowali dynamiczne odwrócenie wcześniejszych spadków. Sektor energetyczny pozostaje obecnie jednym z najważniejszych czynników kształtujących krótkoterminowe nastroje inwestorów. Rynek ropy jest obecnie głównym czynnikiem kształtującym zachowanie aktywów ryzykownych - jeśli rzeczywiście operacja militarna zbliża się do końca, istnieje szansa, że rynek zobaczy budującą się presję na powrót do cen sprzed wojny.

US500, OIL (interwał D1)

Źródło: xStation5

