Inflacja w Strefie Euro powyżej oczekiwań! EURUSD pod kluczowym oporem!

11:00, Strefa Euro, dane o inflacji za lipiec (wstępne): Inflacja CPI: 2,9% (prognoza: 2,9%, poprzednio: 2,8%)

Inflacja CPI bazowa: 2,5% (prognoza: 2,4%, poprzednio: 2,4%) Zmiana cen w poszczególnych kategoriach produktowych. Źródło: Eurostat Inflacja w strefie euro wzrosła z 2,8% w czerwcu do 2,9% r/r w lipcu, wynika ze wstępnych szacunków Eurostatu. Głównym źródłem presji cenowej w Europie pozostaje energia, której ceny przyspieszyły o 10%, wobec 8,5% w poprzednim miesiącu. Żywność, alkohol i wyroby tytoniowe były jedyną kategorią, w której odnotowano spowolnienie wzrostu cen – z 1,5% do 1,2%. Inflacja w usługach pozostaje uporczywa i wzrosła do 3,3% z 3,2% miesiąc wcześniej. Analiza techniczna: EURUSD (H1) Po niewielkiej korekcie z ostatniego szczytu, EURUSD na wykresie H1 utrzymuje trend wzrostowy po ostatnim wybiciu, konsolidując się w pobliżu poziomu 1,1516, powyżej kluczowych średnich kroczących (10-EMA na poziomie 1,1515 oraz 30-EMA na 1,1498). Wskaźnik RSI na poziomie 58,3 wskazuje na solidny i zrównoważony impet wzrostowy. Dla strony popytowej kluczowe będzie zdecydowane wybicie powyżej oporu na poziomie 1,1530, co mogłoby otworzyć drogę do dalszych wzrostów. Z kolei zejście poniżej 1,1500 mogłoby uruchomić test wsparcia wyznaczonego przez poziom 0,0% zniesienia Fibonacciego na 1,1483, a następnie 100-EMA w rejonie 1,1447. Źródło: xStation5

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