Kalendarz Ekonomczny: Kluczowe odczyty CPI dla europy oraz finanse gigantów naftowych

Globalne rynki finansowe odnotowują wyraźne podbicie sentymentu i wzrost apetytu na ryzyko, po silnych wzrostach na Wall Street oraz zdecydowanym odbiciu na azjatyckich parkietach, napędzanym przez optymistyczne prognozy oraz wyniki sektora technologicznego i półprzewodników. Równolegle inwestorzy pozostają czujni wobec czynników geopolitycznych na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy naftowej zmierzają do zamknięcia silnego miesiąca przy stałym monitorowaniu sytuacji w rejonie Cieśniny Ormuz, a rynki żywo analizują decyzję Rezerwy Federalnej o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian. Dzisiejsza sesja skupia uwagę wokół kluczowych wstępnych danych dotyczących inflacji CPI i dynamiki PKB w strefie euro, amerykańskiego odczytu Core PCE oraz publikacji wyników finansowych koncernów paliwowych (ExxonMobil, Chevron).
Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej
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Japonia – Produkcja przemysłowa (m/m) za czerwiec: Odczyt wykazał spadek o 1,8% m/m przy oczekiwaniach na poziomie -1,2% m/m oraz poprzednim poziomie +3,6% m/m.
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Japonia – Sprzedaż detaliczna (r/r) za czerwiec: Odczyt wyniósł 1,7% r/r wobec konsensusu 2,1% r/r i poprzedniej wartości 2,8% r/r.
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Chiny – Indeks PMI dla przemysłu (NBS) za lipiec: Odczyt ukształtował się na poziomie 49,4 pkt. Konsensus wynosił 49,3 pkt, poprzednio 49,5 pkt.
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Chiny – Indeks PMI dla usług (NBS) za lipiec: Odczyt wyniósł 50,2 pkt wobec 50,5 pkt w poprzednim miesiącu.
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Australia – Sprzedaż detaliczna (m/m) za czerwiec: Wzrost o 0,5% m/m przy konsensusie 0,2% m/m oraz poprzednim odczycie 0,6% m/m.
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Silne odbicie indeksów giełdowych w Azji – południowokoreański Kospi zanotował mocny wzrost, a japoński Nikkei 225 umocnił się w reakcji na doskonały sentyment w sektorze nowoczesnych technologii.
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Złoto stabilizuje się w rejonie 4100 USD za uncję po bezczynności ze strony Fed, podczas gdy ropa Brent utrzymuje się na poziomie 85 USD za baryłkę.
Kalendarz makroekonomiczny
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08:30 Szwajcaria - Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) (czerwiec). Konsensus: 3,1%. Poprzedni odczyt 3,5%.
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08:45 Francja - Inflacja CPI wstępna (r/r) (lipiec). Konsensus: 1,8%. Poprzedni odczyt: 1,8%.
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08:45 Francja - Inflacja HICP wstępna (r/r) (lipiec). Konsensus: 2,1%. Poprzedni odczyt: 2%.
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09:30 Polska - Inflacja CPI wstępna (r/r) (lipiec). Konsensus: 3,0%. Poprzedni odczyt: 2,5%.
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09:55 Niemcy - Stopa bezrobocia s.a. (lipiec). Konsensus: 6,3%. Poprzedni odczyt: 6,3%.
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11:00 Strefa Euro - Inflacja HICP wstępna (r/r) (lipiec). Konsensus: 2,9%. Poprzedni 2,8%.
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11:00 Strefa Euro - Inflacja bazowa HICP wstępna (r/r) (lipiec). Konsensus: 2,4%. Poprzedni odczyt: 2,4%.
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14:30 Kanada - Miesięczny PKB (m/m) (maj). Konsensus: 0,2%. Poprzedni odczyt: 0,5%
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15:45 USA - Indeks Chicago PMI (lipiec). Konsensus: 56,7. Poprzedni odczyt: 56,7.
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19:00 USA - Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (tydzień). Konsensus: 451. Poprzedni odczyt: 450.
Wyniki spółek (Wall Street / Europa)
Przed sesją:
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Exxon Mobil Corporation (Wall Street)
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Chevron Corporation (Wall Street)
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AbbVie Inc. (Wall Street)
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Colgate-Palmolive Company (Wall Street)
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Enbridge Inc. (Wall Street / Kanada)
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NatWest Group plc (Europa)
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Engie S.A. (Europa)
3 rynki, na które warto zwrócić uwagę:
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EURUSD – ze względu na skumulowany pakiet kluczowych publikacji makroekonomicznych ze strefy euro (inflacja CPI, PKB) w zestawieniu z amerykańskim odczytem Core PCE.
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Ropa naftowa (WTI / Brent) – z uwagi na napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie oraz publikowane dzisiaj raporty finansowe gigantów sektora naftowego (ExxonMobil, Chevron).
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Sektor technologiczny / Indeksy US (Nasdaq / S&P 500) – ze względu na wyznaczanie kierunku rynkowego po serii wyników finansowych spółek technologicznych oraz ogólne odbicie sentymentu na globalnych parkietach.
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