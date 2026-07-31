PULS GPW: Żabka sprzedana, WIG20 niecały 1% od szczytu

Początek piątkowej sesji na warszawskim parkiecie charakteryzuje się ograniczoną zmiennością oraz przewagą pozytywnego sentymentu. Kontrakty na główny indeks GPW rosną o ok. 0,5%.

Sentyment wobec ryzyka wyraźnie poprawił się w ostatnich dniach, co można częściowo atrybuować posiedzeniu FED oraz dobrym wynikom Microsoftu.

Mimo wymiany gróźb oraz okazjonalnego ostrzału, sytuacja w Zatoce Perskiej wydaje się de-eskalować w ostatnich dniach, co również wspiera sentyment wobec ryzyka.

Ruchy w WIGu20 zdominowane są dziś przez Żabkę, która otrzymała ofertę wykupienia spółki. Umiarkowane wzrosty rejestrują też PGE, Tauron i Allegro.

Wiadomości ze spółek:

Żabka (ZAB.PL): Żabka przeprowadziła wezwanie na akcje po cenie 32 PLN za akcje, po podpisaniu umowy z Circle K (spółką zależną Alimentation Couche-Tard Inc.) na zakup wszystkich akcji spółki. Akcje sieci Żabka rosną o ponad 10%.

Allegro (ALE.PL): Spółka osiągnęła pewne sukcesy w sporze sądowym dot. zabezpieczenia na rzecz Fundacji Forum Konsumentów. Sąd określił maksymalną wysokość kary finansowej, na wypadek naruszenia obowiązków określonych w Postanowieniu w wysokości 20 000 zł za dzień. Spółka podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, że roszczenia Fundacji Forum Konsumentów są całkowicie bezpodstawne. Akcje spółki zyskują ponad 1,5%.

Bioceltix (BCX.PL): Europejska Agencja Leków oceniła preparat BCX-CM-J, pod względem gotowości do wprowadzenia na rynek, i wystosowała uwagi dot. rozszerzenia zakresu badań kontroli jakości o dodatkowe metody analityczne oraz ponowną walidację procesu produkcji. Akcje spółki tracą ok. 15%.

Analiza Techniczna kontraktów W20 (D1)

Popyt odzyskuje inicjatywę po krótkiej konsolidacji, a cena wyraźnie stara się podążać za górnym ograniczeniem trendu wzrostowego - wybijając się z niej górą na ostatniej sesji. Wzrostowe momentum dodatkowo może wspierać sygnał ze średniej MACD. Mimo wzrostowej dynamiki, kupujący muszą uważać na możliwą korektę - która może wystąpić, zwłaszcza w kontekście podwyższonego RSI. Źródło: xStation5

Dane Makroekonomiczne

Inflacja konsumencka w Polsce wzrosła zgodnie z oczekiwaniami do 3% w ujęciu rocznym oraz 0,8% w ujęciu miesięcznym.

O godz. 11:00 zostanie opublikowana inflacja bazowa ze strefy Euro. Rynek oczekuje utrzymania się poziomu 2,4%.

Bezrobocie w Niemczech wzrosło do 6,4%.

O godz. 16:00, Uniwersytet z Michigan opublikuje dane dot. Sentymentu konsumentów oraz oczekiwań inflacyjnych. Konsensus rynkowy wskazuje na spadek oczekiwań inflacyjnych w krótkim terminie oraz istotną poprawę sentymentu konsumenta.



