Inflacja w USA znowu rośnie? 🔍 Dane NY Fed nie dają wątpliwości, EURUSD przy 1.157

Rosnące oczekiwania inflacyjne ponownie stają się kluczowym ryzykiem makro, napędzanym głównie przez szoki energetyczne związane z napięciami geopolitycznymi na Bliskim Wschodzie. Dane z ankiety NY Fed potwierdzają znany schemat: krótkoterminowe oczekiwania silnie reagują na szoki, podczas gdy wiarygodność inflacji w dłuższym horyzoncie pozostaje na razie nienaruszona. Jednoroczne oczekiwania inflacyjne w marcowym badaniu New York Fed wzrosły do 3,4%, wobec oczekiwań na poziomie 3,5% oraz z 3,0% wcześniej, wracając do poziomów z grudnia. Oczekiwania trzyletnie wzrosły jedynie nieznacznie, do 3,1% z 3,0%, a pięcioletnie pozostały bez zmian na poziomie 3,0%. Ogólny wniosek jest taki, że krótkoterminowe obawy inflacyjne wyraźnie wzrosły, ale długoterminowe oczekiwania pozostają relatywnie zakotwiczone.

Głównym czynnikiem ruchu była energia. Oczekiwany wzrost cen benzyny skoczył do 9,4% r/r, rosnąc o 5,3 pkt proc. miesiąc do miesiąca. To najwyższy odczyt od marca 2022 roku, co pokazuje, jak silnie konsumenci reagują na szoki energetyczne.

Mechanizm przełożenia jest bezpośredni, ponieważ wyższe ceny paliw trafiają wprost do inflacji CPI i oczekiwań inflacyjnych.

Wszystkie miary inflacji pozostają powyżej celu Fed na poziomie 2%. Sugeruje to, że proces dezinflacji pozostaje niepełny, nawet jeśli presja cenowa nie rośnie już we wszystkich kategoriach. Napięcia geopolityczne i cła dodatkowo utrudniają powrót inflacji do celu.

John Williams zachował relatywnie spokojny ton mimo wyższych odczytów. Podkreślił, że polityka monetarna pozostaje „well positioned”, co sugeruje brak potrzeby reakcji na pojedynczy szok inflacyjny. Wskazał też, że inflacja może wynieść około 2,75% w 2026 roku, z wyraźniejszą presją w połowie roku. Obecny przedział stóp procentowych wynosi 3,5%–3,75%, a Fed nadal sygnalizuje jedną obniżkę w tym roku.

Z perspektywy makro mamy do czynienia raczej z szokiem podażowym niż przegrzaniem popytu. Problemem nie jest nadmierna konsumpcja, lecz przełożenie wyższych cen energii na gospodarkę. Kluczowe pytanie dotyczy tego, czy będzie to zjawisko przejściowe, czy też przerodzi się w efekty drugiej rundy w cenach i płacach.

Badanie pokazuje również pogorszenie nastrojów konsumentów. Gospodarstwa domowe są bardziej pesymistyczne wobec swojej obecnej i przyszłej sytuacji finansowej. Oczekiwania dotyczące bezrobocia w horyzoncie roku wzrosły do najwyższego poziomu od kwietnia 2025 roku, co sugeruje, że rynek pracy jeszcze się nie załamuje, ale sentyment zaczyna się pogarszać. Dla rynków raport wzmacnia narrację „higher for longer”, zwłaszcza jeśli presja ze strony cen paliw się utrzyma. Jednocześnie stabilne długoterminowe oczekiwania inflacyjne ograniczają ryzyko gwałtownej, jastrzębiej reakcji polityki pieniężnej. Innymi słowy, dane są dla Fed niewygodne, ale jeszcze nie na tyle alarmujące, by wymusić zmianę kursu polityki. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.