Wyceny producenta półprzewodników znajdują się obecnie najwyżej od czasów bańki Dot-Com, pozostają jedynie parę dolarów poniżej szczytu wszechczasów. Od dołka w 2024, spółka wzrosła ponad 250%, w tym roku wzrost to niemal 70%, z czego większość to jedynie ostatnie 3 tygodnie.

INTC.US (D1)

Ostatni wzrost można nazwać jedynie hiperbolicznym, ponad 70% wzrostu w niecały miesiąc - mimo braku fundamentalnych zmian modelu biznesowego czy otoczenia biznesowego. Wzrost zatrzymał się dopiero na psychologicznym poziomie ~70$. Intel osiągnął wyceny na tym poziomie tylko 2 razy w historii - podczas bańki dot-com oraz podczas pandemii Covid. Czy tym razem akcje spółki również będą sygnałem schyłkowej fazy bańki spekulacyjnej? Źródło: xStation5

Czy ten ruch i jego skala są uzasadnione?

Oczekiwania rynku względem wyniku za Q1 2026, wydają się względnie konserwatywne, w porównaniu do zachowania rynku.

Przychód: Powyżej 13,3 miliarda USD

EBITDA: ~3,25 miliarda USD

EBIT: ~420 milionów USD

Dost. EPS: w okolicy 0

Warto pamiętać, te wartości to spadek w ujęciu rok-do-roku. Jeśli tak, to z czego może wynikać sentyment rynku i ogromne wzrosty?

Kluczowymi segmentami na które patrzy teraz rynek to segment Centrów Danych/AI oraz inicjatywy “Intel Foundry”

O ile segment centrów danych i AI, stanowi tylko ok. 30% przychodów spółki, to odpowiada on za większość, jeśli nie całość wyniku netto. Większość przychodów Intel to wciąż Serwery i PC, jednak marżowość tego segmentu to obecnie ok. 2%.

Intel Foundry natomiast, wciąż przynosi straty. Intel Foundry to kompleksowa inicjatywa mająca świadczyć usługi “pakowania” Chipów - jest to jedno z kluczowych wąskich gardeł przemysłu półprzewodników oraz filar dla długoterminowych wzrostów Intela.

Słowem klucz jest obecnie “ długoterminowych ”, Intel Foundry mimo że generuje przychody powyżej 4 miliardów dolarów, to realnie jest ponad 2 miliardy dolarów na minusie - i z racji na ograniczenia techniczne, przez minimum 4-6 kwartałów ta sytuacja się nie zmieni.

W świetle tych informacji, jedynym sposobem by niedawne wzrosty Intel były uzasadnione to:

Wzrost marży na segmencie centrów danych/AI

Podniesione prognozy i/lub ogłoszenie dużego

Niepublicznego (jeszcze) nowego kontraktu

W przeciwnym wypadku trudno uzasadnić obecne wyceny, dla spółki która ma jedynie kilka szans, bardzo dużo problemów oraz rentowność bliską zera (w kontekście swojej skali).