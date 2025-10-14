Intel traci ponad 5% 📉

Były prezes Intela, Pat Gelsinger, ostro skrytykował wdrażanie amerykańskiej ustawy “CHIPS Act”, podkreślając, że mimo miliardowych inwestycji rządowych rzeczywisty wpływ programu na rozwój produkcji półprzewodników w USA jest znikomy. Jego wypowiedzi podczas programu wywołały ożywioną dyskusję na rynku i doprowadziły do chwilowej zmiany sentymentu wobec akcji spółki.

Gelsinger skrytykował również Departament Handlu USA, kierowany za wieloletnie opóźnienia w realizacji programu. Zaznaczył, że przez ponad dwa i pół roku „nic się nie działo”, mimo że CHIPS Act miał przyspieszyć budowę krajowych fabryk półprzewodników i uniezależnić amerykański przemysł od azjatyckich dostawców.

Były szef Intela uznał, że udział rządu USA w spółce wyceniany na ok. 11,1 mld USD – ma sens jedynie wtedy, jeśli faktycznie przełoży się na powstawanie i zapełnienie nowych fabryk chipów.

Choć akcje Intela wzrosły w ostatnich 12 miesiącach o 58,8%, to w ujęciu pięcioletnim kurs wciąż pozostaje o ponad 31% niższy. Gelsinger otwarcie przyznał, że spółka popełniła serię błędów strategicznych na przestrzeni ostatnich 15 lat, tracąc technologiczną przewagę i spóźniając się na rewolucję AI. Tymczasem Nvidia zdominowała rynek centrów danych, a AMD wyrwało Intelowi dużą część rynku procesorów. Czego były CEO nie wskazał jednak - to swój bezpośredni udział w wielu ze wspomnianych "strategicznych błędów"

Jednocześnie, analitycy Bank of America obniżył rekomendację dla Intela do poziomu “Underperform” i obniżył cenę docelową. Wskazał, że spółka nadal nie posiada konkurencyjnego portfela produktów AI i ma ograniczone możliwości restrukturyzacyjne, mimo solidnego bilansu.

W reakcji na wypowiedzi Gelsingera inwestorzy zareagowali nerwowo. Spółka przeceniła się na obecnej sesji ok. 4% przy dużym wolumenie transakcji. Negatywne komentarze przypomniały inwestorom o strukturalnych problemach Intela, które wciąż pozostają niezaadresowane przez obecne kierownictwo.

Słowa byłego prezesa stały się dla rynku przypomnieniem, że bez realnych reform w firmie — krótkoterminowe wzrosty kursu mogą szybko ustąpić miejsca kolejnym spadkom.





Źródło: xstation5

Kurs zatrzymał się po ostatnich spadkach na średniej EMA100 oraz poziomie FIBO 38.2. Jeśli kupujący nie chcą dopuścić do dalszych spadków, konieczna będzie obrona tego wsparcia. Jeśli się to nie uda, cenę czeka prawdopodobna przecena do poziomu ok. 33 dolarów i kolejnej szerokiej strefy oporu pomiędzy poziomami FIBO 50 i 61.8, poniżej których znajduje się średnia EMA200.