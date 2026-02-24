Inwestycje czy dyscyplina? Texas Instruments szuka balansu

Texas Instruments, jeden z największych producentów układów analogowych i przetwarzających sygnały wbudowane, potwierdził, że jego wydatki inwestycyjne (CapEx) na rok fiskalny 2026 zostaną znacząco obniżone i wyniosą 2–3 miliardy USD, wobec około 4,6 miliarda USD wydanych w 2025 roku. Decyzja ta wywołuje krótkoterminową presję na kurs akcji, ponieważ rynki odbierają ją jako sygnał ostrożności w obliczu niepewnych warunków rynkowych.

Kontekst wyników i strategia firmy

W opublikowanych wynikach za czwarty kwartał 2025 roku Texas Instruments osiągnął przychody 4,42 miliarda USD, co oznacza wzrost o 10% rok do roku, choć zysk na akcję (EPS 1,27 USD) był nieco poniżej oczekiwań rynku. Zarząd zwrócił uwagę na spowolnienie dynamiki wzrostu przychodów i konieczność elastycznego reagowania na warunki rynkowe. Prognoza na pierwszy kwartał 2026 roku zakłada przychody w przedziale 4,32–4,68 miliarda USD i EPS 1,22–1,48 USD, co rynek odbiera jako wynik lepszy niż sezonowo oczekiwany.

Wśród kluczowych segmentów wzrostowych wyróżnia się popyt na rozwiązania dla centrów danych, który rośnie dwucyfrowo, co częściowo łagodzi obawy związane z wolniejszym odbiciem w innych segmentach rynku półprzewodników.

CapEx i zarządzanie kapitałem

Obniżenie prognozy wydatków inwestycyjnych ma dwa główne źródła. Po pierwsze, firma kontynuuje budowę własnej infrastruktury produkcyjnej, w tym zaawansowane moce fabryk 300 mm, co wcześniej znacząco podwyższało nakłady. Po drugie, zarząd zdecydował się bardziej kontrolować wydatki, poprawiając wolne przepływy pieniężne (free cash flow) zamiast agresywnego zwiększania zdolności produkcyjnych. Takie podejście może być interpretowane jako odpowiedź na oczekiwania rynku i presję inwestorów, aby zwiększać efektywność kapitału oraz koncentrować się na zyskowności, a nie tylko na ekspansji mocy produkcyjnych.

Obecne wyzwania rynkowe

Żyjemy w obecnie w niezwykle dynamicznych i wymagających czasach. Niektóre firmy ogłaszają gigantyczne wydatki inwestycyjne, co z jednej strony pokazuje ambicje i plany ekspansji, ale z drugiej wywołuje obawy inwestorów o potencjalne przeinwestowanie i przepalanie kapitału. W efekcie cena akcji nawet największych spółek technologicznych spada po takich komunikatach. Jednocześnie firmy, które obniżają swoje CapEx, również znajdują się pod presją rynku, ponieważ inwestorzy obawiają się, że spółki nie chcą inwestować w rozwój i przyszłe technologie.

W takich warunkach znalezienie złotego środka jest niezwykle trudne. Rynki podchodzą bardzo selektywnie do decyzji dotyczących wydatków kapitałowych i strategii rozwojowych. Samo ogłoszenie produkcji chipów w USA czy zwiększenie ekspozycji na sztuczną inteligencję nie gwarantuje już automatycznego wzrostu cen akcji. Inwestorzy coraz częściej oczekują zrównoważonego podejścia, które łączy kontrolę kosztów, efektywne zarządzanie kapitałem i jednoczesną realizację strategii wzrostu.

Strategiczne wnioski dla rynku

Obniżenie wydatków inwestycyjnych w 2026 roku jest sygnałem, że Texas Instruments koncentruje się na dyscyplinie kapitałowej, co może wzmocnić generowanie wolnych przepływów pieniężnych i stanowić fundament pod stabilniejsze wyniki finansowe w średnim terminie.

Większy wolny przepływ pieniężny na akcję pozostaje kluczowym punktem oceny wyceny spółki, a redukcja CapEx ma temu służyć.

Segment układów analogowych wciąż znajduje się w fazie niepewnej odbudowy popytu. Choć niektóre grupy produktów wykazują poprawę, rynek jest wrażliwy na globalny popyt przemysłowy i automatyzację.

Obniżka CapEx może ograniczyć krótkoterminowy entuzjazm inwestorów, ale perspektywy poprawy wyników operacyjnych oraz silnej pozycji w kluczowych segmentach mogą w dłuższym horyzoncie pozytywnie wpłynąć na wycenę spółki.

Strategiczne inwestycje w fabryki w USA oraz przejęcie Silicon Labs pokazują, że firma równoważy kontrolę kosztów z ekspansją portfolio produktowego, szczególnie w obszarze łączności bezprzewodowej i IoT.

Źródło: xStation5