Iran łamie zawieszenie broni🚨Rynek reaguje

Pojawia się coraz więcej komunikatów ze strony państw Bliskiego Wschodu oraz agencji medialnych o częściowym wznowieniu walk w Cieśninie Ormuz.

Główne indeksy w USA tracą niecały 1%.

Ropa Brent drożeje o ok. 5%, osiągając poziom 114 USD za baryłkę.

W godzinach porannych Iran doniósł o porażeniu amerykańskiego okrętu wojennego dwoma pociskami, gdy ten próbował sforsować cieśninę. Strona amerykańska szybko zdementowała te doniesienia za pośrednictwem agencji Axios, jednak rzeczywisty przebieg wydarzeń pozostaje trudny do oszacowania.

Zjednoczone Emiraty Arabskie (UAE) informują, za pomocą oficjalnych kanałów, że obrona przeciwlotnicza nawiązała kontakt z kilkoma pociskami balistycznymi wystrzelonymi z Iranu. W rafinerii w mieście Fujairah miał wybuchnąć pożar. Zakłócenia dotknęły lotniska w Dubaju.

Pozostaje obserwować, czy jest to ostatni akt konfliktu przed jego wygaśnięciem, czy też dojdzie do wznowienia ostrzału m.in. na fali doniesień o „Project Freedom”. Według doniesień agencji Bloomberg dwa statki miały z sukcesem przeprawić się przez cieśninę pod eskortą marynarki USA.

