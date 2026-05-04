Podsumowanie dnia: Konflikt znów eskaluje - indeksy w dół, ropa w górę

- Uwagę inwestorów od sezonu wyników odwraca Iran. Wszystko wskazuje na to, że złamał on zawieszenie broni, ostrzeliwując ZEA oraz szereg statków w Cieśninie Ormuz. Wielu inwestorów jest przekonanych o rychłym wznowieniu pełnoskalowych działań, co wywiera presję na indeksy i wspiera ceny surowców energetycznych.
- Indeksy w USA tracą niecały 1% na fali niepokojów geopolitycznych. Największe spadki notuje Dow, którego kontrakty tracą momentami ponad 1%. Najlepiej radzi sobie Nasdaq, który ogranicza spadki poniżej 0,3%.
- Coraz więcej pytań zaczyna się również pojawiać w kontekście amerykańskiego długu. Rentowności amerykańskich obligacji notują zauważalne wzrosty, szczególnie w terminach zapadalności między 1 a 5 lat. Sentyment próbuje uspokoić John Williams na konferencji Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku – prezes lokalnego Fed twierdzi, że amerykańska gospodarka jest dobrze przygotowana na niepokój i ryzyko.
- GameStop (GME.US), spółka często utożsamiana z kategorią tzw. „meme stock”, zapowiedziała zamiar zakupu platformy eBay. Analitycy wskazują na niewielkie możliwości spółki w zakresie sfinansowania przejęcia. Spółka początkowo notuje wzrost rzędu ponad 6%, jednak z biegiem sesji odwraca tendencję i kończy z przeceną ponad 7%.
- Palantir (PLTR.US) opublikuje wyniki po zamknięciu sesji w USA. Rynek oczekuje kilkunastoprocentowego wzrostu rentowności oraz odniesienia się do obaw dotyczących długoterminowego tempa wzrostu w sektorze komercyjnym.
- Na plus zaskoczyły dane makroekonomiczne z USA. Zamówienia na dobra trwałe wzrosły zgodnie z oczekiwaniami o 0,8%, jednak zamówienia w przemyśle przyspieszyły o 1,5% m/m wobec oczekiwań na poziomie jedynie 0,5%.
- Na fali bliskowschodnich niepokojów istotne straty odnotowały niemal wszystkie główne indeksy Europy. Liderem spadków okazała się Hiszpania – pod koniec dnia kontrakty na IBEX tracą aż 3%.
- Sentyment w sektorze produkcyjnym jest znacznie lepszy niż na giełdzie. PMI dla przemysłu w Europie zaskoczyły pozytywnie niemal w całej wspólnocie – niemal wszystkie kraje zdołały podnieść swoje PMI powyżej poziomu 50 punktów. Uśredniony wskaźnik dla strefy euro wyniósł 52,2 pkt.
- Na rynku walut istotne ruchy wykonuje dolar australijski. AUD traci wobec dolara ponad 0,6%. Jest to pokłosie głównie niższych od oczekiwanych danych inflacyjnych. Podobny sentyment można obserwować na dolarze nowozelandzkim.
- Na rynku towarowym uwagę inwestorów skupia ropa. W świetle ryzyka wznowienia pełnoskalowego konfliktu w Cieśninie Ormuz ropa Brent rośnie o prawie 5%, momentami przekraczając poziom 114 USD za baryłkę. WTI ogranicza wzrost do 3%, pozostając w okolicy 105 USD.
- Tracą metale szlachetne: złoto osuwa się o niecałe 2%, a srebro traci 3%.
- Wśród towarów rolnych można obserwować wzrosty kakao o ponad 8% – handlarze dyskontują ryzyko braków nawozów niezbędnych do upraw, co może zmienić bilans popytu i podaży. Rośnie również cukier z uwagi na przekierowywanie coraz większej ilości trzciny cukrowej do produkcji etanolu.
- Mimo niepewności, na rynku krypto przeważają pozytywne nastroje. Bitcoin wraca powyżej poziomu 80 000 dolarów, notując wzrost o prawie 2%. Ethereum rośnie o ok. 1,8%. Solana redukuje wzrosty poniżej 1%, pozostając w okolicy 85 USD.
Iran łamie zawieszenie broni🚨Rynek reaguje
💶Pozorna poprawa sektora przemysłowego w strefie euro? Co na to EBC?
Komentarz walutowy: Czy interwencja w Japonii umocni jena?
Przegląd rynkowy - Dane potwierdzają interwencje BoJ. Czekamy na ISM z USA (01.05.2026)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.