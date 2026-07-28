- Niepewność przed decyzją Fed wywiera presję na cały rynek krypto, spychając kurs XRP w stronę wsparcia 1 USD.
- Mimo spadków cen, odpływ XRP z giełd oraz wzrost zainteresowania derywatami mogą świadczyć o akumulacji tokenów.
- Główne kryptowaluty (BTC, ETH) również tracą, a inwestorzy obserwują rotację kapitału z sektora AI w stronę wybranych projektów DeFi.
- Niepewność przed decyzją Fed wywiera presję na cały rynek krypto, spychając kurs XRP w stronę wsparcia 1 USD.
- Mimo spadków cen, odpływ XRP z giełd oraz wzrost zainteresowania derywatami mogą świadczyć o akumulacji tokenów.
- Główne kryptowaluty (BTC, ETH) również tracą, a inwestorzy obserwują rotację kapitału z sektora AI w stronę wybranych projektów DeFi.
Rynek kryptowalut znajduje się pod presją spadkową przed kluczową decyzją amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed) w sprawie stóp procentowych. Kurs Ripple (XRP) kontynuuje wyprzedaż, spychając notowania w stronę kluczowej strefy wsparcia przy 1,00 USD. Jednocześnie z rynku napływają mieszane sygnały, z jednej strony rosnące zainteresowanie derywatami oraz kurczące się rezerwy tokena na giełdach wskazują, że część inwestorów może wykorzystywać przecenę do akumulacji. Z drugiej strony sentyment wciąż wskazuje na brak długoterminowych perspektyw na ożywienie.
Decyzja Fed w sprawie stóp procentowych ciąży rynkowi kryptowalut
Marazm na rynku kryptowalut i wzrost awersji do ryzyka wynikają bezpośrednio z niepewności wokół decyzji Rezerwy Federalnej. Co więcej, ostatnia wyprzedaż spółek związanych z AI również nie poprawia sentymentu do kryptowalut, biorąc pod uwagę historycznie spore skorelowanie zachowania technologicznego indeksu Nasdaq z najważniejszymi kryptowalutami. Choć konsensus rynkowy zakłada pozostawienie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie w przedziale 3,50%–3,75%, a rynek kontraktów na stopy procentowe wycenia obecnie 36% szans na podwyżkę stóp, to jednak wydźwięk słów Kevina Warsha może być potencjalnie największym motorem zmian nie tylko dla tradycyjnych aktywów jak dolar i obligacje, ale również dla kryptowalut jak Bitcoin, Ethereum czy również Ripple.
Loretta Mester, była prezes Fed z Cleveland, zauważa, że przedstawiciele banku centralnego stoją przed trudnym zadaniem oceny, czy obecny poziom stóp skutecznie sprowadzi inflację do celu 2%. Z kolei wypowiedzi Chair Warsha jasno sugerują brak tolerancji dla utrzymującej się presji cenowej.
Efektem tego wyczekiwania jest presja na całą branżę:
- Masowe likwidacje: Dane Coinglass wskazują na likwidację pozycji ponad 118 tysięcy traderów o wartości przekraczającej 400 mln USD w ciągu zaledwie jednej doby.
- Odpływy z ETFów: Fundusze spot ETF zanotowały netto odpływ ponad 240 mln USD z funduszy Bitcoina oraz 70 mln USD z funduszy Ethereum w ostatnich dniach, choć 10-sesyjne średnie wskazują cały czas na napływy.
Analiza techniczna Ripple (XRP): Niedźwiedzie zachowują przewagę
Notowania XRP oscylują obecnie blisko poziomu 1,05 USD, utrzymując spadkowy układ w krótkim horyzoncie czasowym. Cena pozostaje powyżej kluczowego poziomu jedności od listopada 2024 roku oraz znajduje się poniżej środkowego pasma wstęgi Bollingera czy również średniej 50-okresowej. Warto zauważyć, że obecnie blisko poziomu 1,10 obserwujemy konsolidację od czerwca, natomiast poprzedni ruch konsolidacyjny od lutego do maja miał miejsce przy poziomie 1,40. Od szczytów z sierpnia 2025 roku XRP stracił ponad 70% wartości. Jeśli Ripple miałby spaść poniżej 1,00, kolejne ważne wsparcie znajduje się nieco powyżej poziomu 0,70.
Sygnały On-Chain i instrumenty pochodne: Rośnie Open Interest, Binance traci depozyty na XRP
Mimo spadku ceny, dane rynkowe ukazują pewne pro-wzrostowe sygnały pod powierzchniową presją sprzedających:
- Skok Open Interest na kontraktach futures: Wartość otwartych pozycji (OI) na derywatach XRP wzrosła do poziomu 2,25–2,35 mld XRP. Utrzymujący się popyt na rynku instrumentów pochodnych może ustabilizować kurs i przygotować podwaliny pod próbę odbicia.
- Spadek rezerw na Binance: Saldo XRP na giełdzie Binance obniżyło się do 2,60 mld XRP (wobec 2,61 mld dzień wcześniej oraz 2,71 mld na początku czerwca). Wyciąganie tokenów z giełd sugeruje ograniczanie natychmiastowej presji podażowej (sell-side liquidity) i chęć akumulacji w portfelach zewnętrznych.
Szeroki rynek kryptowalut: Bitcoin, Ethereum i rotacja z sektora AI
Presja cenowa dotknęła również liderów rynku. Bitcoin (BTC) spadł poniżej 63000 USD, podczas gdy Ethereum (ETH) handlowane jest w okolicach 1870 USD, choć jeszcze na początku tygodnia spekulowano o potencjalnym przebiciu 2000 USD.
Rotacja kapitału: Od sztucznej inteligencji do kryptowalut i DeFi
Na rynku potencjalnie może być obserwowany ciekawy trend makroekonomiczny. Część ekspertów ogłasza "koniec hossy w sektorze AI" i wskazuje na rotację kapitału w stronę aktywów cyfrowych. Przykładem rosnącego zainteresowania instytucjonalnego jest zakup 9 946 ETH przez fundusz Bitmine Tom Lee, co wywindowało wskaźnik ETH/BTC do 3-miesięcznego maksimum.
W ujęciu dobowym na rynku zachodzą znaczne rozbieżności sektorowe:
- Liderzy wzrostów (DeFi): Curve DAO oraz Uniswap wykazują lokalną odporność na ogólny spadek rynku (gdzie mediana stóp zwrotu wyniosła -2,38%).
- Projekty pod presją (GameFi / Move-to-Earn): Gala, STEPN oraz Zcash
- Sygnały wyprzedania: VeChain (-1,73σ) oraz SushiSwap (-1,64σ) znajdują się na poziomach odchylenia standardowego sugerujących historyczne niedowartościowanie.
Nadchodząca decyzja FOMC rozstrzygnie, czy wzrost kapitału płynący z rotacji z sektora AI zdoła zrównoważyć makroekonomiczną awersję do ryzyka i uchroni kurs XRP przed testem poziomu 1,00 USD czy również spadkiem Bitcoina poniżej 60000 USD.
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