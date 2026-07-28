Rynek kryptowalut znajduje się pod presją spadkową przed kluczową decyzją amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed) w sprawie stóp procentowych. Kurs Ripple (XRP) kontynuuje wyprzedaż, spychając notowania w stronę kluczowej strefy wsparcia przy 1,00 USD. Jednocześnie z rynku napływają mieszane sygnały, z jednej strony rosnące zainteresowanie derywatami oraz kurczące się rezerwy tokena na giełdach wskazują, że część inwestorów może wykorzystywać przecenę do akumulacji. Z drugiej strony sentyment wciąż wskazuje na brak długoterminowych perspektyw na ożywienie.

Decyzja Fed w sprawie stóp procentowych ciąży rynkowi kryptowalut

Marazm na rynku kryptowalut i wzrost awersji do ryzyka wynikają bezpośrednio z niepewności wokół decyzji Rezerwy Federalnej. Co więcej, ostatnia wyprzedaż spółek związanych z AI również nie poprawia sentymentu do kryptowalut, biorąc pod uwagę historycznie spore skorelowanie zachowania technologicznego indeksu Nasdaq z najważniejszymi kryptowalutami. Choć konsensus rynkowy zakłada pozostawienie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie w przedziale 3,50%–3,75%, a rynek kontraktów na stopy procentowe wycenia obecnie 36% szans na podwyżkę stóp, to jednak wydźwięk słów Kevina Warsha może być potencjalnie największym motorem zmian nie tylko dla tradycyjnych aktywów jak dolar i obligacje, ale również dla kryptowalut jak Bitcoin, Ethereum czy również Ripple.

Loretta Mester, była prezes Fed z Cleveland, zauważa, że przedstawiciele banku centralnego stoją przed trudnym zadaniem oceny, czy obecny poziom stóp skutecznie sprowadzi inflację do celu 2%. Z kolei wypowiedzi Chair Warsha jasno sugerują brak tolerancji dla utrzymującej się presji cenowej.

Efektem tego wyczekiwania jest presja na całą branżę:

Masowe likwidacje: Dane Coinglass wskazują na likwidację pozycji ponad 118 tysięcy traderów o wartości przekraczającej 400 mln USD w ciągu zaledwie jednej doby.

Odpływy z ETFów: Fundusze spot ETF zanotowały netto odpływ ponad 240 mln USD z funduszy Bitcoina oraz 70 mln USD z funduszy Ethereum w ostatnich dniach, choć 10-sesyjne średnie wskazują cały czas na napływy.

Analiza techniczna Ripple (XRP): Niedźwiedzie zachowują przewagę

Notowania XRP oscylują obecnie blisko poziomu 1,05 USD, utrzymując spadkowy układ w krótkim horyzoncie czasowym. Cena pozostaje powyżej kluczowego poziomu jedności od listopada 2024 roku oraz znajduje się poniżej środkowego pasma wstęgi Bollingera czy również średniej 50-okresowej. Warto zauważyć, że obecnie blisko poziomu 1,10 obserwujemy konsolidację od czerwca, natomiast poprzedni ruch konsolidacyjny od lutego do maja miał miejsce przy poziomie 1,40. Od szczytów z sierpnia 2025 roku XRP stracił ponad 70% wartości. Jeśli Ripple miałby spaść poniżej 1,00, kolejne ważne wsparcie znajduje się nieco powyżej poziomu 0,70.

XRP zbliża się do poziomu 1, który ostatnio był notowany w listopadzie 2024 roku. Źródło: xStation

Sygnały On-Chain i instrumenty pochodne: Rośnie Open Interest, Binance traci depozyty na XRP

Mimo spadku ceny, dane rynkowe ukazują pewne pro-wzrostowe sygnały pod powierzchniową presją sprzedających:

Skok Open Interest na kontraktach futures: Wartość otwartych pozycji (OI) na derywatach XRP wzrosła do poziomu 2,25–2,35 mld XRP . Utrzymujący się popyt na rynku instrumentów pochodnych może ustabilizować kurs i przygotować podwaliny pod próbę odbicia. Spadek rezerw na Binance: Saldo XRP na giełdzie Binance obniżyło się do 2,60 mld XRP (wobec 2,61 mld dzień wcześniej oraz 2,71 mld na początku czerwca). Wyciąganie tokenów z giełd sugeruje ograniczanie natychmiastowej presji podażowej (sell-side liquidity) i chęć akumulacji w portfelach zewnętrznych.

Szeroki rynek kryptowalut: Bitcoin, Ethereum i rotacja z sektora AI

Presja cenowa dotknęła również liderów rynku. Bitcoin (BTC) spadł poniżej 63000 USD, podczas gdy Ethereum (ETH) handlowane jest w okolicach 1870 USD, choć jeszcze na początku tygodnia spekulowano o potencjalnym przebiciu 2000 USD.

Rotacja kapitału: Od sztucznej inteligencji do kryptowalut i DeFi

Na rynku potencjalnie może być obserwowany ciekawy trend makroekonomiczny. Część ekspertów ogłasza "koniec hossy w sektorze AI" i wskazuje na rotację kapitału w stronę aktywów cyfrowych. Przykładem rosnącego zainteresowania instytucjonalnego jest zakup 9 946 ETH przez fundusz Bitmine Tom Lee, co wywindowało wskaźnik ETH/BTC do 3-miesięcznego maksimum.

W ujęciu dobowym na rynku zachodzą znaczne rozbieżności sektorowe:

Liderzy wzrostów (DeFi): Curve DAO oraz Uniswap wykazują lokalną odporność na ogólny spadek rynku (gdzie mediana stóp zwrotu wyniosła -2,38%).

Projekty pod presją (GameFi / Move-to-Earn): Gala, STEPN oraz Zcash

Sygnały wyprzedania: VeChain (-1,73σ) oraz SushiSwap (-1,64σ) znajdują się na poziomach odchylenia standardowego sugerujących historyczne niedowartościowanie.

Nadchodząca decyzja FOMC rozstrzygnie, czy wzrost kapitału płynący z rotacji z sektora AI zdoła zrównoważyć makroekonomiczną awersję do ryzyka i uchroni kurs XRP przed testem poziomu 1,00 USD czy również spadkiem Bitcoina poniżej 60000 USD.